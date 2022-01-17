Бензема уйдёт из «Реала», если клуб подпишет Холанда

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сегодня, 04:33

Нападающий «Реала» не хочет, чтобы мадридский клуб подписывал форварда «Боруссии» Дортмунд .

Француз уведомил руководство «сливочных», что намерен продолжить выступать за «Реал», однако заявил, что покинет команду, если будет подписан Холанд.

Однако если мадридский клуб оформит трансфер , Бензема будет рад играть с ним в одной команде, потому что у игроков сложились хорошие взаимоотношения за время выступлений за сборную Франции.