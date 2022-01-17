Бензема уйдёт из «Реала», если клуб подпишет Холанда

Нападающий «Реала» Карим Бензема не хочет, чтобы мадридский клуб подписывал форварда «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанда.
Француз уведомил руководство «сливочных», что намерен продолжить выступать за «Реал», однако заявил, что покинет команду, если будет подписан Холанд.
Однако если мадридский клуб оформит трансфер Килиана Мбаппе, Бензема будет рад играть с ним в одной команде, потому что у игроков сложились хорошие взаимоотношения за время выступлений за сборную Франции.
По данным СМИ, «Реал» сосредоточится на подписании Мбаппе. «Сливочные» не будут бороться за переход Холанда.