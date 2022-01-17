Эриксен может перейти в «Брентфорд»

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сегодня, 15:06

Экс-игрок «Тоттенхэма» может вернуться в АПЛ .

Утверждается, что «Брентфорд» предложил 29-летнему датчанину контракт до конца сезона.

Напомним, что 12 июня в концовке первого тайма поединка Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у игрока случилась остановка сердца. В Италии не допускают к поединкам игроков с кардиостимуляторами.