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Эриксен может перейти в «Брентфорд»

сегодня, 15:06

Экс-игрок «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может вернуться в АПЛ.

Утверждается, что «Брентфорд» предложил 29-летнему датчанину контракт до конца сезона.

Напомним, что 12 июня в концовке первого тайма поединка Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Футболисту оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у игрока случилась остановка сердца. В Италии не допускают к поединкам игроков с кардиостимуляторами.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:53
Если с ним ни Дай Бог что-то случится, полетит куча голов. Ужесточат правила для игроков. Последствий будет много. И вообще, в свои 29 он выглядит на 39 лет.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:49
Футбол может лишить его жизни - не понять?
5gjrrxd3h47v
5gjrrxd3h47v
сегодня в 15:45
В АПЛ слишком большая для него интенсивность
sv_1969
sv_1969 ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 15:25
Футбол его жизнь!Не понять?
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:19
Ну зачем?
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