«Эспаньол» согласовал аренду Вильены

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сегодня, 12:38

Полузащитник «Краснодара» продолжит карьеру в «Эспаньоле».

Утверждается, что сегодня футболист пройдет медобследование перед переходом в испанский клуб.

За «Эспаньол» нидерландец будет играть на правах аренды, которая будет предполагать возможность выкупа его контракта.