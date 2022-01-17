«Эспаньол» согласовал аренду Вильены

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена продолжит карьеру в «Эспаньоле».
Утверждается, что сегодня футболист пройдет медобследование перед переходом в испанский клуб.
За «Эспаньол» нидерландец будет играть на правах аренды, которая будет предполагать возможность выкупа его контракта.
Даже Ганчаренко посылал открытым текстом и был вынужден тренироваться вне основного состава. Теперь уедет из галицкого хутора в испанскую виллу.
Даже Ганчаренко посылал открытым текстом и был вынужден тренироваться вне основного состава. Теперь уедет из галицкого хутора в испанскую виллу.