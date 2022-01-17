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«Эспаньол» согласовал аренду Вильены

сегодня, 12:38

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена продолжит карьеру в «Эспаньоле».

Утверждается, что сегодня футболист пройдет медобследование перед переходом в испанский клуб.

За «Эспаньол» нидерландец будет играть на правах аренды, которая будет предполагать возможность выкупа его контракта.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 13:35
Вильена давно рвался из Краснодара.
Даже Ганчаренко посылал открытым текстом и был вынужден тренироваться вне основного состава. Теперь уедет из галицкого хутора в испанскую виллу.
sv_1969
sv_1969 ответ Alexnvr (раскрыть)
сегодня в 13:21
Он далеко не гений! Наверное это он так решил для себя)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:18
В зарплате он явно потеряет.
ATG
ATG ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 12:54
Не оправдал ожиданий Тони… Не прогрессирует
ATG
ATG
сегодня в 12:53
Вот и хорошо! Парень давно рвался уйти
Главный судья
Главный судья
сегодня в 12:49
Удачи Тони!!! Можно сказать пошел на повышение все таки это Ла Лига что дает плюсик для легов в РПЛ.
Alexnvr
Alexnvr ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 12:47
Выёживаться начал. Нафиг в команде такой человек нужен. Каким бы гением футбола он ни был.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:41
В Краснодаре чистка состава
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:41
Чем он Краснодару не подошел?
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