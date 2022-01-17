Тухель: «Постараюсь доработать в „Челси“ до конца контракта»

Главный тренер «Челси» поделился мыслями о своем будущем.

Контракт у меня, помнится, до 2024 года. Давайте исходить из этого, постараюсь остаться так долго, как указано в контракте.

История гласит, что это не так-то просто, но сегодня я чувствую себя очень уверенно. Я не хочу никуда уходить, это абсолютно точно.

Я чувствую себя очень счастливым, давайте посмотрим, что произойдет, но все знают, что вам нужны результаты, и я отвечаю за создание атмосферы, которая дает нам результаты.