Тухель: «Постараюсь доработать в „Челси“ до конца контракта»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями о своем будущем.
Контракт у меня, помнится, до 2024 года. Давайте исходить из этого, постараюсь остаться так долго, как указано в контракте.
История гласит, что это не так-то просто, но сегодня я чувствую себя очень уверенно. Я не хочу никуда уходить, это абсолютно точно.
Я чувствую себя очень счастливым, давайте посмотрим, что произойдет, но все знают, что вам нужны результаты, и я отвечаю за создание атмосферы, которая дает нам результаты.
Недавно Тухель установил уникальное достижение в «Челси».
Лукавит Томас, за создание атмосферы отвечает Абрамович своими бабками. А у тебя Лукаку гаги загибает.
Лукавит Томас, за создание атмосферы отвечает Абрамович своими бабками. А у тебя Лукаку гаги загибает.