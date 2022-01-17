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Тухель: «Постараюсь доработать в „Челси“ до конца контракта»

сегодня, 19:59

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мыслями о своем будущем.

Контракт у меня, помнится, до 2024 года. Давайте исходить из этого, постараюсь остаться так долго, как указано в контракте.

История гласит, что это не так-то просто, но сегодня я чувствую себя очень уверенно. Я не хочу никуда уходить, это абсолютно точно.

Я чувствую себя очень счастливым, давайте посмотрим, что произойдет, но все знают, что вам нужны результаты, и я отвечаю за создание атмосферы, которая дает нам результаты.

Недавно Тухель установил уникальное достижение в «Челси».

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:02
Эту тему лучше не поднимать тренерам в Челси 😁
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:32
Судя по глаголу "постараюсь", готов уже 81уть.
Сантус
Сантус
сегодня в 20:32
Пока всё не плохо..но зная непростой норов Тухеля,да и не мимишное терпение Абрамовича...не стоит смешить бога рассказывая ему о своих планах.)Но лично я желаю Тухелю всяческих успехов в Челси.)
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:22
"...... я отвечаю за создание атмосферы, которая дает нам результаты."
Лукавит Томас, за создание атмосферы отвечает Абрамович своими бабками. А у тебя Лукаку гаги загибает.
Tex
Tex
сегодня в 20:07
Один из лучшиx тренеров за новую эпоxу Челси
протон
протон
сегодня в 20:06
Утешением будет кубок если возьмут. Чемпионство в АПЛ на сезон из ряда фантастики
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:01, ред.
Удачи тебе с Челси !!! И новых Побед !!!
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