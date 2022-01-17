«Барселона» ждёт окончательный ответ от Дембеле до четверга

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сегодня, 13:29

«Барселона» всё ещё не может договориться о новом контракте с нападающим .

Француз запрашивает у «сине-гранатовых» слишком высокую зарплату, а в каталонском клубе считают, что игрок ведёт переговоры с другими командами.

«Барселона» дала Дембеле время до матча 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» Бильбао, который состоится в четверг, чтобы дать окончательный ответ о том, будет ли он продлевать контракт. Своё предложение по новой сделке «сине-гранатовые» представили нападающему ещё несколько недель назад.