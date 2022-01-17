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«Барселона» ждёт окончательный ответ от Дембеле до четверга

сегодня, 13:29

«Барселона» всё ещё не может договориться о новом контракте с нападающим Усманом Дембеле.

Француз запрашивает у «сине-гранатовых» слишком высокую зарплату, а в каталонском клубе считают, что игрок ведёт переговоры с другими командами.

«Барселона» дала Дембеле время до матча 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» Бильбао, который состоится в четверг, чтобы дать окончательный ответ о том, будет ли он продлевать контракт. Своё предложение по новой сделке «сине-гранатовые» представили нападающему ещё несколько недель назад.

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Все комментарии
j38aehhxkm5m
j38aehhxkm5m
сегодня в 14:37
Напнуть надо лентяя безо всяких ответов
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:27
Этот игрок слишком сам себя переоценивает.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:04
- Контракт нннада ???
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:42
Напрасная трата времени и сил на уговоры.
Cat01
Cat01
сегодня в 13:39
Осталось совсем чуть-чуть
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:30
Зачем от него чего-то ждать. Его надо гнать и чем дальше тем лучше.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:30
Что то переговоры затянулись...
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