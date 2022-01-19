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Фомин — о матче с Польшей: «Соперник серьёзный, но мы играем дома»

сегодня, 10:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился ожиданиями от стыкового матча отбора на ЧМ-2022, где сборная России сыграет против сборной Польши.

Соперник очень серьёзный, с такими звёздами, как Роберт Левандовски и Пётр Зелински. У них очень хороший состав. Но мы играем дома, на стадион придёт много болельщиков, и всё зависит от нас. Нужно хорошо подготовиться, а в марте посмотрим, кто окажется сильнее.

— Что Себастиан Шиманьски на этот счёт говорит?

Сразу после жеребьёвки были подколы. Я говорил, что мы пройдём дальше, а он настаивал на обратном. А так глобально не говорили – у них же ещё даже тренера нет.

— Матч пройдёт в «Лужниках». Большое ли это преимущество для нашей команды?

В теории это даёт преимущество, а как будет на практике, покажет только сам матч. Надеюсь, что дома сыграем удачно. В «Лужниках» пока не доводилось бывать ни в качестве футболиста, ни в качестве зрителя.

— Помните, где смотрели прошлый чемпионат мира?

Первые матчи смотрел дома, а потом уже на сборах с «Нижним Новгородом». Больше всего запомнилось, как наша сборная чуть не обыграла Хорватию и едва не вышла в полуфинал чемпионата мира.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:31
Шансы примерно равны.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:08
Нужно готовиться серьёзно чтобы добиться успеха. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:45, ред.
Самый страшный кошмар. ))) Обыкновенная Польша.
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