Фомин — о матче с Польшей: «Соперник серьёзный, но мы играем дома»

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сегодня, 10:40

Полузащитник «Динамо» поделился ожиданиями от стыкового матча отбора на ЧМ -2022, где сборная России сыграет против сборной Польши.

Соперник очень серьёзный, с такими звёздами, как Роберт Левандовски и Пётр Зелински. У них очень хороший состав. Но мы играем дома, на стадион придёт много болельщиков, и всё зависит от нас. Нужно хорошо подготовиться, а в марте посмотрим, кто окажется сильнее.

— Что Себастиан Шиманьски на этот счёт говорит?

Сразу после жеребьёвки были подколы. Я говорил, что мы пройдём дальше, а он настаивал на обратном. А так глобально не говорили – у них же ещё даже тренера нет.

— Матч пройдёт в «Лужниках». Большое ли это преимущество для нашей команды?

В теории это даёт преимущество, а как будет на практике, покажет только сам матч. Надеюсь, что дома сыграем удачно. В «Лужниках» пока не доводилось бывать ни в качестве футболиста, ни в качестве зрителя.

— Помните, где смотрели прошлый чемпионат мира?