«Кухта двигается лучше Дзюбы». Ковач — о новичке «Локомотива»

Бывший игрок «Спартака» и сборной Чехии высоко отозвался о своем соотечественнике, новичке «Локомотива» , играющим на позиции форварда.

Кухта — очень хороший игрок, особенно в последние два года. Он очень много забивал за «Славию», такой рабочий нападающий, против него защитникам играть очень тяжело. Он жесткий, быстрый, хорошо двигается. Думаю, он поможет «Локомотиву». Во всяком случае, в последние два года все говорит о том, что у него хорошие перспективы.

Властимил Петржела сказал, что Кухта напоминает ему Артема Дзюбу? Кухта не такой высокий как Дзюба. И лучше двигается. Хотя Дзюба был очень хорош. Хотя, почему был? Он и сейчас хорош! Так что я не скажу, что они похожи.

Может ли Кухта «взорвать» российский чемпионат и начать забивать в каждом матче? Тяжело сказать, время покажет. Вот Кухта и Дзюба вместе в одной команде были бы очень хороши (смеется). Хотя, конечно, я понимаю, что этого не будет. В последнем сезоне в Чехии Кухта забил 13 или 14 мячей, но российский чемпионат сложнее чешского.

Не странно ли, что Кухта выбрал именно Россию? В «Локомотиве» очень хорошая зарплата, наверняка (смеется). Впрочем, не знаю, какой у него контракт. Но лично для меня российский чемпионат — очень хороший. Хотя в Чехии, например, странно восприняли то, что в Россию поехал играть Алекс Крал, называли это ошибкой. Но для меня ваша лига всегда была сильной, там очень много хороших игроков и команд.