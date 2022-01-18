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«Кухта двигается лучше Дзюбы». Ковач — о новичке «Локомотива»

вчера, 23:24

Бывший игрок «Спартака» и сборной Чехии Радослав Ковач высоко отозвался о своем соотечественнике, новичке «Локомотива» Яне Кухте, играющим на позиции форварда.

Кухта — очень хороший игрок, особенно в последние два года. Он очень много забивал за «Славию», такой рабочий нападающий, против него защитникам играть очень тяжело. Он жесткий, быстрый, хорошо двигается. Думаю, он поможет «Локомотиву». Во всяком случае, в последние два года все говорит о том, что у него хорошие перспективы.

Властимил Петржела сказал, что Кухта напоминает ему Артема Дзюбу? Кухта не такой высокий как Дзюба. И лучше двигается. Хотя Дзюба был очень хорош. Хотя, почему был? Он и сейчас хорош! Так что я не скажу, что они похожи.

Может ли Кухта «взорвать» российский чемпионат и начать забивать в каждом матче? Тяжело сказать, время покажет. Вот Кухта и Дзюба вместе в одной команде были бы очень хороши (смеется). Хотя, конечно, я понимаю, что этого не будет. В последнем сезоне в Чехии Кухта забил 13 или 14 мячей, но российский чемпионат сложнее чешского.

Не странно ли, что Кухта выбрал именно Россию? В «Локомотиве» очень хорошая зарплата, наверняка (смеется). Впрочем, не знаю, какой у него контракт. Но лично для меня российский чемпионат — очень хороший. Хотя в Чехии, например, странно восприняли то, что в Россию поехал играть Алекс Крал, называли это ошибкой. Но для меня ваша лига всегда была сильной, там очень много хороших игроков и команд.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:10
Говорят у Кухты, характер тот еще. То есть Кухта и Дзюба в одной команде точно бы не ужились.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:57, ред.
Ковач...Кухта...Крал...Локо...Славия....Чехия...

Так и не понял при чём здесь Дзюба.......
drug01
drug01
вчера в 23:40
Посмотрим в игре...
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 23:38
Корниленко там тоже божил почти
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:31
По моему слишком много хвалебных слов...Чемпионат покажет, что он из себя представляет.
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:27
Посмотрим на него))
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