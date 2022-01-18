Гендиректор «Зенита»: «В России есть всё для проведения Евро-2032»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о желании России провести чемпионат Европы в 2032 году.

Россия продемонстрировала возможности проведения турниров на высочайшем уровне во многих видах спорта, в том числе и по футболу. Сразу вспоминаем чемпионат Европы, чемпионат мира, Кубок конфедераций. Все турниры прошли на высочайшем организационном уровне без происшествий. Все болельщики поставили высокую оценку, остались довольны, в том числе в тяжелое пандемическое время.

В России есть все, чтобы проводить такие соревнования. Заявка будет поддержана, и мы снова увидим соревнования высочайшего уровня.