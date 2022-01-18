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Гендиректор «Зенита»: «В России есть всё для проведения Евро-2032»

сегодня, 18:51

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о желании России провести чемпионат Европы в 2032 году.

Россия продемонстрировала возможности проведения турниров на высочайшем уровне во многих видах спорта, в том числе и по футболу. Сразу вспоминаем чемпионат Европы, чемпионат мира, Кубок конфедераций. Все турниры прошли на высочайшем организационном уровне без происшествий. Все болельщики поставили высокую оценку, остались довольны, в том числе в тяжелое пандемическое время.

В России есть все, чтобы проводить такие соревнования. Заявка будет поддержана, и мы снова увидим соревнования высочайшего уровня.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:43
Так надо провести!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:29
Нефть...газ...арены...гостиницы...Дзюба...)))
Futurista
Futurista
сегодня в 19:19
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:54, ред.
Ещё бы , такое наследство. ГАЗПРОМ - МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ !!!)
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