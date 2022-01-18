Кирьяков: «На Миранчука рассчитывают в „Дженоа“».

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа».
Если Миранчука зовут в «Дженоа», значит, там на него рассчитывают. Это говорит о том, что там он будет получать много игрового времени. Понятно, что «Аталанта» борется за самые высокие места, но, к сожалению, Алексей получает там очень мало игрового времени. Тут получается палка о двух концах. Либо получаешь игровое время, но вместе с клубом борешься за выживание в чемпионате, либо получаешь игровое время в малом количестве, но твоя команда борется за призовое место. Ему надо выбрать тут. Но думаю, что нужно играть и проявлять себя. Думаю, для Миранчука играть в «Дженоа» лучше, чем протирать лавку в «Аталанте».
Можно ли сказать, что «Аталанта» — не клуб Миранчука? Сложно сказать. Он пришёл в играющую команду, которая демонстрирует хороший футбол. Задача была вписаться в эту схему, привыкнуть к требованиям. Тренерский штаб, наверное, видя его работу на тренировках, отдавал предпочтение более проверенным игрокам, которые играли уже больше. В каждом матче был вопрос, довериться ли Миранчуку. К сожалению, часто решения принимались не в его пользу. А в «Дженоа» рассчитывают, что он поможет клубу. Тут нужно сделать шаг назад, проявить себя, чтобы потом подняться на более высокий уровень.
То что на Миранчука могут рассчитывать это конечно же скорее всего положительный момент для самого Алексея, что кто-то в нём нуждается. Но тут же возникает вопрос, а тот ли это клуб который на данный момент времени скорее всего, исходя из последних игр, а особенно после вчерашнего разгромного поражения от Фиорентины со счётом 6:0 , сможет хотя-бы мечтать о том чтобы остаться в вышем дивизионе чемпионата Италии. Я думаю что наврядли , исходя из того что у команды на сегодняшний день даже нет главного тренера . Да и кто может возглавить сейчас Дженоа со своими проблемами и в игре команды, да и с совсем не благополучным финансовым состоянием . Где взять качественного кризисного менеджера за маленькие деньги 💰 ??? Исходя из всей этой цепочки проблем, можно сказать что Миранчуку не стоит делать этот шаг в пропасть в неизвестность. А лучше всего пока остаться до летнего трансферного окна в Аталанте и дождаться других предложений. Вполне может и то что в самой Аталанте произойдут изменения в составе и вполне вероятно что Малиновский, Пашалич или Сапата примут предложения от других клуб. И вот тогда у Миранчука появится возможность играть в основе Аталанты, ведь не зря же Гасперини не хочет расставаться с Миранчуком , который не раз об этом заявлял , придвидя такую ситуацию. Скорее всего на мой субъективный взгляд, Миранчуку следует всё таки пока остаться в Аталанте, тем более не такой и большой срок до летней паузы. Как-то так. Всем Добра !!!
То что на Миранчука могут рассчитывать это конечно же скорее всего положительный момент для самого Алексея, что кто-то в нём нуждается. Но тут же возникает вопрос, а тот ли это клуб который на данный момент времени скорее всего, исходя из последних игр, а особенно после вчерашнего разгромного поражения от Фиорентины со счётом 6:0 , сможет хотя-бы мечтать о том чтобы остаться в вышем дивизионе чемпионата Италии. Я думаю что наврядли , исходя из того что у команды на сегодняшний день даже нет главного тренера . Да и кто может возглавить сейчас Дженоа со своими проблемами и в игре команды, да и с совсем не благополучным финансовым состоянием . Где взять качественного кризисного менеджера за маленькие деньги 💰 ??? Исходя из всей этой цепочки проблем, можно сказать что Миранчуку не стоит делать этот шаг в пропасть в неизвестность. А лучше всего пока остаться до летнего трансферного окна в Аталанте и дождаться других предложений. Вполне может и то что в самой Аталанте произойдут изменения в составе и вполне вероятно что Малиновский, Пашалич или Сапата примут предложения от других клуб. И вот тогда у Миранчука появится возможность играть в основе Аталанты, ведь не зря же Гасперини не хочет расставаться с Миранчуком , который не раз об этом заявлял , придвидя такую ситуацию. Скорее всего на мой субъективный взгляд, Миранчуку следует всё таки пока остаться в Аталанте, тем более не такой и большой срок до летней паузы. Как-то так. Всем Добра !!!