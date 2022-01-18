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Кирьяков: «На Миранчука рассчитывают в „Дженоа“»

сегодня, 13:07

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Дженоа».

Если Миранчука зовут в «Дженоа», значит, там на него рассчитывают. Это говорит о том, что там он будет получать много игрового времени. Понятно, что «Аталанта» борется за самые высокие места, но, к сожалению, Алексей получает там очень мало игрового времени. Тут получается палка о двух концах. Либо получаешь игровое время, но вместе с клубом борешься за выживание в чемпионате, либо получаешь игровое время в малом количестве, но твоя команда борется за призовое место. Ему надо выбрать тут. Но думаю, что нужно играть и проявлять себя. Думаю, для Миранчука играть в «Дженоа» лучше, чем протирать лавку в «Аталанте».

Можно ли сказать, что «Аталанта» — не клуб Миранчука? Сложно сказать. Он пришёл в играющую команду, которая демонстрирует хороший футбол. Задача была вписаться в эту схему, привыкнуть к требованиям. Тренерский штаб, наверное, видя его работу на тренировках, отдавал предпочтение более проверенным игрокам, которые играли уже больше. В каждом матче был вопрос, довериться ли Миранчуку. К сожалению, часто решения принимались не в его пользу. А в «Дженоа» рассчитывают, что он поможет клубу. Тут нужно сделать шаг назад, проявить себя, чтобы потом подняться на более высокий уровень.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:22
В Серии В может пригодиться.
112910415
112910415
сегодня в 14:16
рассчитывают ...
не потянуть Алексею это спасение утопающих !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:01
Кирьяков: «На Миранчука рассчитывают в „Дженоа“».
То что на Миранчука могут рассчитывать это конечно же скорее всего положительный момент для самого Алексея, что кто-то в нём нуждается. Но тут же возникает вопрос, а тот ли это клуб который на данный момент времени скорее всего, исходя из последних игр, а особенно после вчерашнего разгромного поражения от Фиорентины со счётом 6:0 , сможет хотя-бы мечтать о том чтобы остаться в вышем дивизионе чемпионата Италии. Я думаю что наврядли , исходя из того что у команды на сегодняшний день даже нет главного тренера . Да и кто может возглавить сейчас Дженоа со своими проблемами и в игре команды, да и с совсем не благополучным финансовым состоянием . Где взять качественного кризисного менеджера за маленькие деньги 💰 ??? Исходя из всей этой цепочки проблем, можно сказать что Миранчуку не стоит делать этот шаг в пропасть в неизвестность. А лучше всего пока остаться до летнего трансферного окна в Аталанте и дождаться других предложений. Вполне может и то что в самой Аталанте произойдут изменения в составе и вполне вероятно что Малиновский, Пашалич или Сапата примут предложения от других клуб. И вот тогда у Миранчука появится возможность играть в основе Аталанты, ведь не зря же Гасперини не хочет расставаться с Миранчуком , который не раз об этом заявлял , придвидя такую ситуацию. Скорее всего на мой субъективный взгляд, Миранчуку следует всё таки пока остаться в Аталанте, тем более не такой и большой срок до летней паузы. Как-то так. Всем Добра !!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:37
В Дженоа поняли, что русский с украинцем не уживутся и расчистили поляну.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:37
Уже не факт.
1 984
1 984
сегодня в 13:36
Рассчитывал Шевченко.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:35
С Миранчуком такая же опера как с Азмуном. Одни рассчитывают, другие опровергают.
drug01
drug01
сегодня в 13:33
Шансов у него мало
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:23
Посмотрел я вчера на Геную. Какой там Миранчук, команде уже никто и ничто не поможет. Ладно бы пытались бороться, ан нет... Переходить в такую аморфную команду - себя не уважать.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:21
Нечего ему там делать
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:12
После вчерашнего матча даже не знаю, уж больно безнадежно выглядит "Дженоа". Пойдет ли это на пользу Миранчуку - неизвестно.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:08
Ну тут еще все в подвешенном состоянии...
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