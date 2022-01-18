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Парфёнов: «У наших менеджеров знаний не меньше, чем у иностранцев»

сегодня, 12:47

Бывший тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал назначение Антара Яхья на должность технического директора академии «Спартака». Ранее эту должность занимал Владимир Кузьмичев.

Наверное, руководство «Спартака» думало, когда назначало этого человека. И Кузьмичев мог бы с этой работой справиться. Здесь же вопрос в доверии. Надо понять на какое время придет Яхья, на год или на полгода. В работе с академией важна системность. У наших менеджеров знаний не меньше, чем у иностранцев, в этом нет сомнения. Иногда, я не понимаю, почему руководители клубов не особо доверяют отечественным специалистам, есть много хороших менеджеров, тренеров.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:46
Наши менеджеры знают где и как украсть.
beefs
beefs
сегодня в 13:43
Что не видно эффекта от их деятельности...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:36
А где они и как отличились ???
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:16
На практике не очень...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:11
А толку только от этого ноль
Mikki
Mikki ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 13:05
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:54
Хорошо если так
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