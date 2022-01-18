Парфёнов: «У наших менеджеров знаний не меньше, чем у иностранцев»

Бывший тренер тульского «Арсенала» прокомментировал назначение на должность технического директора академии «Спартака». Ранее эту должность занимал Владимир Кузьмичев.

Наверное, руководство «Спартака» думало, когда назначало этого человека. И Кузьмичев мог бы с этой работой справиться. Здесь же вопрос в доверии. Надо понять на какое время придет Яхья, на год или на полгода. В работе с академией важна системность. У наших менеджеров знаний не меньше, чем у иностранцев, в этом нет сомнения. Иногда, я не понимаю, почему руководители клубов не особо доверяют отечественным специалистам, есть много хороших менеджеров, тренеров.