Колосков: «Россия способна провести Евро-2032 даже лучше чемпионата мира»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о желании России провести чемпионат Европы в 2032 году.

Россия способна провести Евро-2032. В этом нет никаких сомнений. На основании опыта чемпионата мира-2018 Россия проведет Евро еще лучше. Здесь и организация, план работы с болельщиками. Для проведения чемпионата Европы-2032 у России есть все: опыт, спортивные сооружения, гостиницы и отработана туристическая система. Было бы хорошо получить право провести чемпионат Европы.

Не самая положительная репутация России в мире может повлиять на возможную заявку сборной? Репутация не складывается из мнения каких-то официальных лиц. Это зависит от отношения других народов к нам. Пока таких антагонистов я не вижу. В том числе и Украину. Здесь не будет никаких проблем. Репутация РФС очень высокая. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге России доверили не просто так. Это говорит о полном доверии.

Россия должна проводить Евро в одиночку, или лучше объединиться с другой страной? Никаких других стран не должно быть. Я всегда был категорически против этого. Это простая неразбериха. Такой турнир должен проводиться только в одной стране. Россия способна провести Евро-2032. В этом нет сомнений.