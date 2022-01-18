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Колосков: «Россия способна провести Евро-2032 даже лучше чемпионата мира»

сегодня, 18:30

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о желании России провести чемпионат Европы в 2032 году.

Россия способна провести Евро-2032. В этом нет никаких сомнений. На основании опыта чемпионата мира-2018 Россия проведет Евро еще лучше. Здесь и организация, план работы с болельщиками. Для проведения чемпионата Европы-2032 у России есть все: опыт, спортивные сооружения, гостиницы и отработана туристическая система. Было бы хорошо получить право провести чемпионат Европы.

Не самая положительная репутация России в мире может повлиять на возможную заявку сборной? Репутация не складывается из мнения каких-то официальных лиц. Это зависит от отношения других народов к нам. Пока таких антагонистов я не вижу. В том числе и Украину. Здесь не будет никаких проблем. Репутация РФС очень высокая. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге России доверили не просто так. Это говорит о полном доверии.

Россия должна проводить Евро в одиночку, или лучше объединиться с другой страной? Никаких других стран не должно быть. Я всегда был категорически против этого. Это простая неразбериха. Такой турнир должен проводиться только в одной стране. Россия способна провести Евро-2032. В этом нет сомнений.

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 19:52
Давайте сначала на Луну слетаем, или Марс.
Хватит с нас убыточных спортивных праздников.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:24
Арены есть...музеи в них можно на период мундиаля можно прикрыть...
Дзюба к тому времени как раз будет ещё играть...в Москве..
Карпин тоже молод и полон сил...
Газ не дешевеет...гостеприимства нам не занимать...
Проведём Евро так что ФИФА решит все Евро только у нас проводить...тем более Инфантино к тому времени будет не в Катаре жить...а в Барвихе...))
Сидор новый
Сидор новый
сегодня в 18:48
Бредовая идея...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:48
Ещё чемпионат не провели а уже хвастаются.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:47
За десять лет многое может измениться
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:45
Ещё стадионов где-нить в Мухоssранске понастроят...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 18:42
Надо всё тщательно взвесить и затем перевесить и лишь потом принять правильное решение!)
ДСА
ДСА
сегодня в 18:39
Только злые янки будут тщательно вредить.
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