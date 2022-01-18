Боярский — о словах Игнатова: «„Спартаку“ нереально догнать „Зенит“»

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вчера, 22:33

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова полузащитника «Спартака» о том, что московскому клубу по силам догнать «Зенит» в турнирной таблице.

Я так не думаю. «Спартаку» нереально догнать «Зенит». Желание у них может быть, а возможностей пока нет. «Спартак» не набрал сил. У нас лучшие игроки. Лучше, чем спартаковские.