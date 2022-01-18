Боярский — о словах Игнатова: «„Спартаку“ нереально догнать „Зенит“»

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова о том, что московскому клубу по силам догнать «Зенит» в турнирной таблице.
Я так не думаю. «Спартаку» нереально догнать «Зенит». Желание у них может быть, а возможностей пока нет.
«Спартак» не набрал сил. У нас лучшие игроки. Лучше, чем спартаковские.
«Спартак» занимает 9-е место после 18 туров РПЛ с 23 очками. «Зенит» — на первом месте (38).
Если только чемпион начнёт технари получать, или снимут за что-нибудь очков пятнадцать.)))
Если только чемпион начнёт технари получать, или снимут за что-нибудь очков пятнадцать.)))