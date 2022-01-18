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Боярский — о словах Игнатова: «„Спартаку“ нереально догнать „Зенит“»

вчера, 22:33

Актер и болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова о том, что московскому клубу по силам догнать «Зенит» в турнирной таблице.

Я так не думаю. «Спартаку» нереально догнать «Зенит». Желание у них может быть, а возможностей пока нет.

«Спартак» не набрал сил. У нас лучшие игроки. Лучше, чем спартаковские.

«Спартак» занимает 9-е место после 18 туров РПЛ с 23 очками. «Зенит» — на первом месте (38).

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Все комментарии
trimetil
trimetil
вчера в 23:59
Ну, не знаю, если Федун, конечно, опять применит тактику "снимусь с чемпионата", судьи за это накинут немного очков, но не так, как в прошлом сезоне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:45, ред.
Михаилу Сергеевичу с высоты лет мудрее надо рассуждать...какая разница кто из московских посягает на верхушку таблицы...вон Динамо и рэпера у Локо купили...аж за 120 тысяч...ни перед чем не останавливаются, чтоб затрофетиться....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:42
Молодец Игнатов ! Своими словами разворошил газпромовское болото . Ишь как задёргались лазурные .))))
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:37
Даже сами спартаковцы понимают утопичность заявления Игнатова.
Oliver S
Oliver S
вчера в 23:35
Такое чувство, что Че Бояра больше за Спартаком следит, интервью все читает, комментарии даёт к месту и не очень. Переживает, чертяка, больше, чем за Питер.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:24
Вот бы спартак догнал, у мишани шляпа упадёт с жбана а вот за здоровье гены не отвечаю.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:15
Ничего). Это последние понты мушкетёра).
ABir
ABir
вчера в 23:07
Скорее всего в этом сезоне Спартаку уже не догнать Зенит, но хорошо, что вы об этом всегда думаете
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:51
Химки тоже могут догнать.
makkie
makkie
вчера в 22:49
Да отдайте уже Зениту все трофеи мира!)
stanichnik
stanichnik ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Доброго Здоровья, Ангел!
Если только чемпион начнёт технари получать, или снимут за что-нибудь очков пятнадцать.)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:43
В футболе всякое случается...
Futurista
Futurista
вчера в 22:42, ред.
Спартак реально может перегнать Зенит в ЛЕ...хотя почему может?)...уже перегнал...Спартак уже в 1/8, а Зенит еще в 1/16 ))...догоняйте питерские, если сможете)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:38
Есть желание опровергнуть эксперта - мушкетера, но нет возможности. Может в следующем сезон кто-нибудь "Зенит" обойдет. Пока явно доминируют в РПЛ.
beefs
beefs
вчера в 22:36
не даст даже помечтать...
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