ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Василий Березуцкий может вернуться в ЦСКА

вчера, 12:34

Бывший тренер «Краснодара» Василий Березуцкий в ближайшее время может вернуться в ЦСКА.

Утверждается, что специалист войдет в тренерский штаб рулевого москвичей Алексея Березуцкого.

Ранее Василий уже работал в ЦСКА — сначала заместителем генерального директора, а затем в качестве помощника главного тренера.

Все новости
ОфициальноВ «Спартаке» будет работать специалист по питанию
Вчера, 23:15 Комментарии5
СлухиСтало известно, почему «Краснодар» уволил Ганчаренко
Вчера, 17:34 Комментарии26
Бывший тренер Холанда, мистер Бин и старые знакомые. «Краснодар» в панике ищет главного тренера
06 январяАлександр Чистяков в блоге Тренерская доляКомментарии4
СлухиНиколич 8 января прилетит в Россию на переговоры с «Краснодаром»
06 января Комментарии55
Слухи«Локомотив» сменит тренера вратарей
06 января Комментарии4
СлухиМарш отказался возглавить «Краснодар»
06 января Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 16:53
Вот это усиление,теперь точно за чемпионством.
протон
протон
вчера в 15:41
Двое из ларца...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 15:28
А куда же ему ещё
d_fincher
d_fincher
вчера в 14:59
Типичные мутные перестановки клуба-середняка. Никто ни за что не отвечает, никто ничего не понимает. Сильный ЦСКА закончился.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:49
С понурой головой восвояси.... А уходил по другому.... Попахивает изменой, согласен с юзером Анатолий... - гнать в шею!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:46
А куда деваться единоутробному - к братцу...)
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:38
Эх Вася...Что ж тебя так долго где-то мотало...Давай уже, возвращайся, шалопай.
makkie
makkie
вчера в 14:36
Блудной Васька предатель)
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:21
Нахрена Гинеру перебежчики? Ещё одно косвенное доказательство(если возвращение блудного сына случится),что его позиции в клубе утрачены.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:07
Я тоже. Ушёл сам, с чем возвращаться? Помощником к АВБ он вряд ли согласится сам. Словом, в ЦСКА ему пока не светит ничего. Со временем возвращение возможно, если АВБ согласится вернуть брата. Думаю, что ВВБ надо сейчас искать другие варианты своего трудоустройства, например стать тренером команды из ФНЛ. Будь здрав Анатолий.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 13:35
круговорот берез в природе
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:25
Похоже близнецам вообще не надо было разлучаться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:11
Василий Березуцкий может вернуться в ЦСКА.

Вообще не понимаю такой шаг руководства клуба ЦСКА. Конечно же наверное хорошо своего бывшего игрока и тренера поддержать и приютить в родном клубе. Но вопрос возникает, для чего и каких целей. Нужно же задаться вопросом , что может принести хорошего и позитивного для развития клуба. Где и как проявил себя Василий как менеджер работая в ЦСКА с Ганчаренко и потом в работе в Краснодаре. Правду говоря , нигде и никак. Так для чего он тогда нужен в ЦСКА. Тем более сейчас не самые лучшие времена в ЦСКА. И клуб и команда нуждается в качественном менеджерском составе, которые могут дать результат и повлиять на развитие всего футбольного хозяйства клуба. Мало того ещё совсем не известно как команда покажет себя после зимней паузы во главе с братом Василия , Алексеем Березуцким. И если работа главного тренера будет не удовлетворительной , то придётся опять увольнять и Василия и Алексея ?! Не вижу никаких оснований приглашать в клуб Василия , в конце концов это футбольный клуб который хочет бороться за чемпионство и еврокубки , а не быть приютом для безработных. Надо адекватно подходить к таким вопросам . Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:06
Васе пора бы решить... С кем он. А то мож опять Картошкин позовёт и он бросит Коняшек снова. Не серьёзно это.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:01
Вася решил Лёшу подсидеть?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:59
Семейный подряд 🤣😂😁
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 12:58
С одной стороныт Василий - свой, а к своим у нас по-другому относятся. А с другой стороны, что это за мода: "пришел-ушел, опять пришел ". Несерьезно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:55
Я бы категорически не взял. Его демонстративно уход вслед за Ганчаренко, это неуважение к клубу. Его никто не выгонял, а теперь...... Я бы не взял однозначно. Тем более он всегда ставил себя выше Лёши, а сейчас? Я думаю не надо
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:53
Главное свой, а там трава не расти. А, если подрастет малехо его всегда можно подкрасить). Типа все красиво).
Серж 129
Серж 129
вчера в 12:49
пусть идет Игнашевичу помогает а то прикормленое местечко то хорошо
suen956ka8pn
suen956ka8pn
вчера в 12:48
Возвращение блудной берёзы будет
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:47
Будет правильное решение
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:45
Ключевое слово МОЖЕТ.....
Хотя, чем чёрт не шутит. Вот только КЕМ ?
Непонятно.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 12:45
Очень ожидаемо после ухода из Краснодара
drug01
drug01
вчера в 12:45
Это будет хорошо
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:44
Так и должно быть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100