Василий Березуцкий может вернуться в ЦСКА.

Бывший тренер «Краснодара» Василий Березуцкий в ближайшее время может вернуться в ЦСКА.
Утверждается, что специалист войдет в тренерский штаб рулевого москвичей Алексея Березуцкого.
Ранее Василий уже работал в ЦСКА — сначала заместителем генерального директора, а затем в качестве помощника главного тренера.
Вообще не понимаю такой шаг руководства клуба ЦСКА. Конечно же наверное хорошо своего бывшего игрока и тренера поддержать и приютить в родном клубе. Но вопрос возникает, для чего и каких целей. Нужно же задаться вопросом , что может принести хорошего и позитивного для развития клуба. Где и как проявил себя Василий как менеджер работая в ЦСКА с Ганчаренко и потом в работе в Краснодаре. Правду говоря , нигде и никак. Так для чего он тогда нужен в ЦСКА. Тем более сейчас не самые лучшие времена в ЦСКА. И клуб и команда нуждается в качественном менеджерском составе, которые могут дать результат и повлиять на развитие всего футбольного хозяйства клуба. Мало того ещё совсем не известно как команда покажет себя после зимней паузы во главе с братом Василия , Алексеем Березуцким. И если работа главного тренера будет не удовлетворительной , то придётся опять увольнять и Василия и Алексея ?! Не вижу никаких оснований приглашать в клуб Василия , в конце концов это футбольный клуб который хочет бороться за чемпионство и еврокубки , а не быть приютом для безработных. Надо адекватно подходить к таким вопросам . Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Вообще не понимаю такой шаг руководства клуба ЦСКА. Конечно же наверное хорошо своего бывшего игрока и тренера поддержать и приютить в родном клубе. Но вопрос возникает, для чего и каких целей. Нужно же задаться вопросом , что может принести хорошего и позитивного для развития клуба. Где и как проявил себя Василий как менеджер работая в ЦСКА с Ганчаренко и потом в работе в Краснодаре. Правду говоря , нигде и никак. Так для чего он тогда нужен в ЦСКА. Тем более сейчас не самые лучшие времена в ЦСКА. И клуб и команда нуждается в качественном менеджерском составе, которые могут дать результат и повлиять на развитие всего футбольного хозяйства клуба. Мало того ещё совсем не известно как команда покажет себя после зимней паузы во главе с братом Василия , Алексеем Березуцким. И если работа главного тренера будет не удовлетворительной , то придётся опять увольнять и Василия и Алексея ?! Не вижу никаких оснований приглашать в клуб Василия , в конце концов это футбольный клуб который хочет бороться за чемпионство и еврокубки , а не быть приютом для безработных. Надо адекватно подходить к таким вопросам . Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра !!!