«Аль-Насср» хочет арендовать Обамеянга с обязательством выкупа за £6,7 млн

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сегодня, 12:11

Нападающий «Арсенала» может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Goal утверждает, что предложение по переходу габонца сделал «Аль-Насср». Клуб хочет арендовать Обамеянга с обязательством выкупа за 6,7 миллиона фунтов.

Отмечается, что «Арсенал» еще не ответил на предложение, так как обсуждает целесообразность трансфера игрока зимой.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг сыграл в 14 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее появлялась информация о другом саудовском клубе, заинтересованном в Обамеянге.