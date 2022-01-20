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«Аль-Насср» хочет арендовать Обамеянга с обязательством выкупа за £6,7 млн

сегодня, 12:11

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.

Goal утверждает, что предложение по переходу габонца сделал «Аль-Насср». Клуб хочет арендовать Обамеянга с обязательством выкупа за 6,7 миллиона фунтов.

Отмечается, что «Арсенал» еще не ответил на предложение, так как обсуждает целесообразность трансфера игрока зимой.

В нынешнем сезоне АПЛ Обамеянг сыграл в 14 матчах, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Ранее появлялась информация о другом саудовском клубе, заинтересованном в Обамеянге.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:07
Неплохое предложение как для Обамеянга так и для Арсенала.
4c8suhbhfebm
4c8suhbhfebm
сегодня в 13:03
Перед пенсией нормальный вариант
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:00
Если игроку нужны большие деньги, то стоит переходить.
shlifen
shlifen
сегодня в 12:48
Арсеналу нужно спешно звонить в Камерун и начинать "упаковывать" Обамеянга в Аль-Наср. Сильно дороже его всё равно не продашь, зато на зарплате сэкономят порядочно... Ну а сам Обама уже вероятно тоже будет не против поехать на заработки в теплые края с минимальным уровнем ответственности за результат))
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:12
Надо договариваться.
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