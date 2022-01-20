Защитник ЦСКА Фукс может вернуться в чемпионат Бразилии

Защитник ЦСКА Бруно Фукс может вернуться в Бразилию.
Torcedores утверждает, что агенты 22-летнего футболиста предложили игрока «Фламенго». До перехода в московский клуб Фукс играл за «Интернасьонал».
Сообщается, что ЦСКА готов отдать Фукса в аренду с опцией выкупа до конца сезона РПЛ. Также московский клуб готов покрыть часть зарплаты игрока.
Отмечается, что Фукс не против вернуться в Бразилию, так как хочет получать больше игровой практики.
Также недавно агент Фукса отреагировал на слухи об интересе «Сельты».