Защитник ЦСКА Фукс может вернуться в чемпионат Бразилии

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сегодня, 08:48

Защитник ЦСКА может вернуться в Бразилию.

Torcedores утверждает, что агенты 22-летнего футболиста предложили игрока «Фламенго». До перехода в московский клуб Фукс играл за «Интернасьонал».

Сообщается, что ЦСКА готов отдать Фукса в аренду с опцией выкупа до конца сезона РПЛ . Также московский клуб готов покрыть часть зарплаты игрока.

Отмечается, что Фукс не против вернуться в Бразилию, так как хочет получать больше игровой практики.

Также недавно агент Фукса отреагировал на слухи об интересе «Сельты».