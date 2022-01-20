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Защитник ЦСКА Фукс может вернуться в чемпионат Бразилии

сегодня, 08:48

Защитник ЦСКА Бруно Фукс может вернуться в Бразилию.

Torcedores утверждает, что агенты 22-летнего футболиста предложили игрока «Фламенго». До перехода в московский клуб Фукс играл за «Интернасьонал».

Сообщается, что ЦСКА готов отдать Фукса в аренду с опцией выкупа до конца сезона РПЛ. Также московский клуб готов покрыть часть зарплаты игрока.

Отмечается, что Фукс не против вернуться в Бразилию, так как хочет получать больше игровой практики.

Также недавно агент Фукса отреагировал на слухи об интересе «Сельты».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:03
Думаю это будет хорошо для клуба и для игрока
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:59, ред.
А такие надежды на него были... Если уйдёт, то слабак! Ещё недавно говорил, что рвётся в бой и готов на поле доказывать свою состоятельность.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:50
Аренда это хорошо,у нас играть явно не хочет!
ДСА
ДСА
сегодня в 08:50
Похоже ЦСКА в нем разочаровался.
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