Вагнер Лав переходит в «Мидтьюлланд»

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сегодня, 15:33

Бывший нападающий ЦСКА переходит в датский «Мидтьюлланд», утверждает инсайдер Фабрицио Романо:

Бразильский нападающий Вагнер Лав присоединяется к «Мидтьюлланду» на правах свободного агента, сделка заключена, объявление будет в ближайшие часы. Контракт будет заключен до конца сезона.

Последним клубом Вагнера был казахстанский «Кайрат», который он покинул в ноябре прошлого года.