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Вагнер Лав переходит в «Мидтьюлланд»

сегодня, 15:33

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав переходит в датский «Мидтьюлланд», утверждает инсайдер Фабрицио Романо:

Бразильский нападающий Вагнер Лав присоединяется к «Мидтьюлланду» на правах свободного агента, сделка заключена, объявление будет в ближайшие часы. Контракт будет заключен до конца сезона.

Последним клубом Вагнера был казахстанский «Кайрат», который он покинул в ноябре прошлого года.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:50
Неплохой вариант
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:32
Где он уже только не поиграл. Успехов в Дании!
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ z8kut48cydnm (раскрыть)
сегодня в 16:21
Исправили, спасибо!
Союзник противников
Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:21
Там теплей чем у нас в европейской части,не говоря о Сибири. Гольфстрим,приятель!А вот то,что они не сделали дурость и не перешли (как мы) на формат,"соответствующий общеевропейскому"...
Mangur
Mangur
сегодня в 16:19
Довольно неожиданно. Но удачи.
z8kut48cydnm
z8kut48cydnm
сегодня в 16:19
норвежский «Мидтьюлланд»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299389/vagner-lav-midtyulland 20.01.2022
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:18
Лошадью был,синантропом был,вольным казахом был...Заканчивает в роли викинга.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:15
Чемпионом Бразилии был, чемпионом России был, теперь есть шанс и в дании стать чемпионом в составе Мидтьюлланда.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 16:06
Удачи в Дании.
Futurista
Futurista
сегодня в 15:55
На старости лет решил к викингам податься)...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:47
К армейским Наташам не захотел ехать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:36
Там холодно очень...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:36
Рад за Ваню.
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