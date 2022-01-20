Вагнер Лав переходит в «Мидтьюлланд»

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав переходит в датский «Мидтьюлланд», утверждает инсайдер Фабрицио Романо:
Бразильский нападающий Вагнер Лав присоединяется к «Мидтьюлланду» на правах свободного агента, сделка заключена, объявление будет в ближайшие часы. Контракт будет заключен до конца сезона.
Последним клубом Вагнера был казахстанский «Кайрат», который он покинул в ноябре прошлого года.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299389/vagner-lav-midtyulland 20.01.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1299389/vagner-lav-midtyulland 20.01.2022