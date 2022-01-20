Переговоры «Ювентуса» и «Зенита» по трансферу Азмуна зашли в тупик

1642678079

сегодня, 14:27

Нападающий «Зенита» вряд ли перейдет в «Ювентус» в январе.

Tuttosport утверждает, что переговоры между клубами зашли в тупик. «Зенит» просит за переход 27-летнего иранца 5 миллионов евро, в свою очередь «Юве» не согласен на такую сумму, учитывая возможность подписания игрока бесплатно летом. Туринский клуб на данный момент готов заплатить лишь небольшую компенсацию.

Переговоры могут продвинуться, если один из клубов пойдет на компромиссы.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом этого года.