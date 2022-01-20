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Переговоры «Ювентуса» и «Зенита» по трансферу Азмуна зашли в тупик

сегодня, 14:27

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вряд ли перейдет в «Ювентус» в январе.

Tuttosport утверждает, что переговоры между клубами зашли в тупик. «Зенит» просит за переход 27-летнего иранца 5 миллионов евро, в свою очередь «Юве» не согласен на такую сумму, учитывая возможность подписания игрока бесплатно летом. Туринский клуб на данный момент готов заплатить лишь небольшую компенсацию.

Переговоры могут продвинуться, если один из клубов пойдет на компромиссы.

Контракт Азмуна с «Зенитом» истекает летом этого года.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:44
Лично я счастлив ,что его не будет в Юве !!!
berda2003
berda2003
сегодня в 16:36
они из тупика и не выходили...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:36
Предположу, что в действительности никаких переговоров нет.
particular
particular
сегодня в 16:30
Зенит сам себя загнал в ситуацию, когда конструктивизм однозначно невозможен... При таком раскладе садиться за стол переговоров просто нЕзачем...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 16:11
После того, что предпринял Газпром, чтобы не отпустить Азмуна, вряд ли он принесет какую либо пользу Зениту. Таких примеров десятки, когда клуб не отпускает, а игрок теряет мотивацию. Самый свежий это Влашич.
dok66
dok66
сегодня в 15:51
Да уж подписали бы с Азмуном новый контракт , и забыли бы все эту мыльную оперу .
sv_1969
sv_1969 ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 15:42
Не удивлен)))
sv_1969
sv_1969 ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 15:38
А он ничего плохого не сказал!Только истинную правду))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:32
Поиграет еще в Зените.
Bivaliy67
Bivaliy67
сегодня в 15:28
Можно заставить его подписать новый контракт под угрозой не выхода на поле до конца сезона. И тем убить все надежды претендентов на летнюю халяву.
Вот такой я злой.)
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 15:26
Жлобы Газпромовские!
ДСА
ДСА
сегодня в 15:19
Судя по всему Азмун уйдет летом совершенно бесплатно, никто за него платить не хочет сейчас.
1bear
1bear
сегодня в 15:17
уйдёт летом бесплатно,а пользу Зениту ещё принесёт
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:14
Азмун для Ювентуса важнее, чем Газпрому жалкие копейки от итальянцев, но раз нет нужной суммы, то ждите до лета может Сердар и соизволит поменять Питер на Турин.
9t7kqwncu4fg
9t7kqwncu4fg
сегодня в 15:12
Вполне ожидаемая ситуёвина
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:07
"Лион", "Ювентус", а тем временем Азмун подписывается на Байер (Леверкузен) в инстаграме. Ясно одно - побег от Дзюбы неизбежен.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:04
Ясно одно, что Зенит не выручит с Азмуна ни гроша. Поезд ушел и теперь не найдётся дураков, кто будет за него платить.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:59
Звонит Черчилль Сталину,переводчик переводит предложения премьер-министра Великобритании,Иосиф Виссарионович отвечает на каждое предложение -"Нет","Нет"...."Нет"!ПОследняя фраза Черчилля приводит переводчика в замешательство,Сталин его поторапливает и переводчик робко говорит :"Премьер-министр спрашивает,Иосиф Виссарионович,правильно ли вы поняли его предложения?" Сталин кратко отвечает : "ДА!"
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:58
Не нужен Азмун Ювентусу , Азмун досидит в Зените и спокойно бесплатно уйдет в свой Лион, а Газпром сам виноват что такие тупые у него менеджеры !
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:50
Это же рынок.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 14:48
Со стороны Ювентуса адекватные предложения,чего не скажешь о Зените.
Поставили бы уже точку в переговорах.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:46
«Зенит» просит за переход 27-летнего иранца 5 миллионов евро, в свою очередь «Юве» не согласен на такую сумму .

Тот момент когда нужно решать вопрос радикально !!!)
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 14:46
Да уйди ты уже чтоб я не слышал этих новостей
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:39
А они вообще были?
lotsman
lotsman
сегодня в 14:36, ред.
Журналисты не унимаются со своими предположениями. С самого начала было известно, что Азмун доиграет до конца сезона.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:35
Думаю это было понятно что Юве не будет сильно стараться подписать игрока за деньги, если можно взять его бесплатно через полгода. Сердара не топ игрок за которого нужно биться в этой ситуации. В Юве умеют считать и экономить деньги. Жаль игрока. Он думаю настроился на переход но теперь придётся заставлять себя играть через не могу. Терпения Сердару.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:30
Надо искать выход...
beefs
beefs
сегодня в 14:30
это называется допрыгались (деньги то не свои, можно и повы...)...
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