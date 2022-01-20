«Манчестер Юнайтед» первым выиграл 300 выездных матчей в АПЛ

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сегодня, 09:46

«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Брентфордом» (3:1) в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Красные дьяволы» добились 300-й выездной победы в АПЛ первыми в лиге.

На сегодняшний день 259 побед в гостях одержал «Челси», в активе «Арсенала» – 246, у «Ливерпуля» – 239, у «Манчестер Сити» – 188.

В следующей выездной встрече МЮ сыграет против «Бернли» (8 февраля).

Также недавно солидной отметки в играх за «Юнайтед» достиг Эдинсон Кавани.