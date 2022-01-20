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«Манчестер Юнайтед» первым выиграл 300 выездных матчей в АПЛ

сегодня, 09:46
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» на выезде одержал победу над «Брентфордом» (3:1) в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Красные дьяволы» добились 300-й выездной победы в АПЛ первыми в лиге.

На сегодняшний день 259 побед в гостях одержал «Челси», в активе «Арсенала» – 246, у «Ливерпуля» – 239, у «Манчестер Сити» – 188.

В следующей выездной встрече МЮ сыграет против «Бернли» (8 февраля).

Также недавно солидной отметки в играх за «Юнайтед» достиг Эдинсон Кавани.

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Все комментарии
Сочный сочень
Сочный сочень
сегодня в 11:40
Это достижение целиком и полностью заслуга легендарной команды времён Алекса Фергюсона
А сегодняшние игрочишки своей игрой все делают для того, чтобы Челси в ближайшие годы обогнал их по этому показателю
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:38
На то он и МЮ!
beefs
beefs
сегодня в 11:14
с чем их искренне и поздравляем, чудесное достижение...
ОПС
ОПС
сегодня в 10:58
Дальше будет больше.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:50
Прикольная статистика
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 10:08
Мои поздравления.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:07
Увы, но сегодняшний МЮ это слабое подобие того МЮ сэра Алекса, который и ковал эти победы.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:06
Нууу! Местечковое достижение
9js4gkpyvfqz
9js4gkpyvfqz
сегодня в 09:51
Только в данный момент это слабое утешение
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:50
С юбилеем их,так держать!
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