Фанаты «Спартака» приняли решение о бойкоте матчей команды из-за Fan ID

Фанаты «Спартака» приняли общее решение о начале бойкота матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.
По информации источника, бойкот начинает действовать с возобновления второго круга чемпионата, а не с момента вступления в силу закона о Fan ID. Фанаты, нарушившие решение совета, будут отчислены от движения.
Фанатам разрешается ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы. Текст решения готовится и будет подписан всеми фанатскими группировками «Спартака».
Получается собираться они будут, ездить по городам будут, а вот поддерживать команду на стадионе отказываются.
Какой из этого вывод? А всё просто, это ещё раз показывает сущность фанатов, футбол и боления за какую либо команду это всего лишь повод собираться в толпу и под "официальным" предлогом хулиганить!
Это ещё раз подтверждает правоту о введении Fan ID.
Получается собираться они будут, ездить по городам будут, а вот поддерживать команду на стадионе отказываются.
Какой из этого вывод? А всё просто, это ещё раз показывает сущность фанатов, футбол и боления за какую либо команду это всего лишь повод собираться в толпу и под "официальным" предлогом хулиганить!
Это ещё раз подтверждает правоту о введении Fan ID.
1) Во-первых, интересно, откуда возьмётся мифическая "куча болельщиков с семьями", которые вдруг решат ни с того ни с сего сходить на футбол? Футбол он или интересен и ты ходишь постоянно или ты решил раз в пять лет сходить за компанию, пришёл купить билет, а тебе говорят "где твой паспорт болельщика??", на этом этапе 90% скажет, да я манал получать еще одну бумажку, лучше дома посижу.
2) Во-вторых, пора уже привыкнуть, что в России все законы, направленные якобы на благо населения по итогу оказываются еще одним средством манипуляции, и этот не исключение. Не понравится какому-нибудь майору, как ты рукой машешь в сторону противоположной трибуны или твоё выражение лица, когда игроку твоей команды судья выдаёт красную карточку - бан тебе пропишут, ходи потом доказывай, что не верблюд.
3) В-третьих, футбол - эмоциональный вид спорта, без поддержки ультрас футбол превратится в театр. Был я на матче без ультрас/фанатов, весь матч слушал, как какой-то дед за пару рядов от меня сидел и орал "Заманивай". Видимо, кому-то вместо фанатских песен больше нравится слушать это.
1) Во-первых, интересно, откуда возьмётся мифическая "куча болельщиков с семьями", которые вдруг решат ни с того ни с сего сходить на футбол? Футбол он или интересен и ты ходишь постоянно или ты решил раз в пять лет сходить за компанию, пришёл купить билет, а тебе говорят "где твой паспорт болельщика??", на этом этапе 90% скажет, да я манал получать еще одну бумажку, лучше дома посижу.
2) Во-вторых, пора уже привыкнуть, что в России все законы, направленные якобы на благо населения по итогу оказываются еще одним средством манипуляции, и этот не исключение. Не понравится какому-нибудь майору, как ты рукой машешь в сторону противоположной трибуны или твоё выражение лица, когда игроку твоей команды судья выдаёт красную карточку - бан тебе пропишут, ходи потом доказывай, что не верблюд.
3) В-третьих, футбол - эмоциональный вид спорта, без поддержки ультрас футбол превратится в театр. Был я на матче без ультрас/фанатов, весь матч слушал, как какой-то дед за пару рядов от меня сидел и орал "Заманивай". Видимо, кому-то вместо фанатских песен больше нравится слушать это.
Пришёл на стадион, а тебя спросят где билет, а ты им: Ну ещё в очереди стоять деньги тратить".
Дальше развиваем логику. Чтобы купить билет нужны деньги, а их выпускает государство, и за них ещё работать надо... Вывод: сиди дома, не работай, не зарабатывай деньги, никуда не ходи, так как государство всё делает чтобы над народом были средства манипуляции.
Ну а самое главное, что никто не говорит что фанатов надо убрать со стадионов.
Болейте, но только без пиротехники и хулиганства, но нет, они без этого не могут.
Сделать для постоянного болельщика Fan ID, думаю будет не проблема, проблема в том, что после тебя на раз вычислят и привлекут по закону, а на стадион вообще дорогу закроют!
А все остальные отмазки это как говориться в пользу бедных.
Пришёл на стадион, а тебя спросят где билет, а ты им: Ну ещё в очереди стоять деньги тратить".
Дальше развиваем логику. Чтобы купить билет нужны деньги, а их выпускает государство, и за них ещё работать надо... Вывод: сиди дома, не работай, не зарабатывай деньги, никуда не ходи, так как государство всё делает чтобы над народом были средства манипуляции.
Ну а самое главное, что никто не говорит что фанатов надо убрать со стадионов.
Болейте, но только без пиротехники и хулиганства, но нет, они без этого не могут.
Сделать для постоянного болельщика Fan ID, думаю будет не проблема, проблема в том, что после тебя на раз вычислят и привлекут по закону, а на стадион вообще дорогу закроют!
А все остальные отмазки это как говориться в пользу бедных.