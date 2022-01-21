Фанаты «Спартака» приняли решение о бойкоте матчей команды из-за Fan ID

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сегодня, 12:24

Фанаты «Спартака» приняли общее решение о начале бойкота матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

По информации источника, бойкот начинает действовать с возобновления второго круга чемпионата, а не с момента вступления в силу закона о Fan ID. Фанаты, нарушившие решение совета, будут отчислены от движения.

Фанатам разрешается ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы. Текст решения готовится и будет подписан всеми фанатскими группировками «Спартака».