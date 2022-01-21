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Фанаты «Спартака» приняли решение о бойкоте матчей команды из-за Fan ID

сегодня, 12:24

Фанаты «Спартака» приняли общее решение о начале бойкота матчей команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

По информации источника, бойкот начинает действовать с возобновления второго круга чемпионата, а не с момента вступления в силу закона о Fan ID. Фанаты, нарушившие решение совета, будут отчислены от движения.

Фанатам разрешается ездить за командой по городам, но запрещается посещать стадионы. Текст решения готовится и будет подписан всеми фанатскими группировками «Спартака».

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Все комментарии
dеigandre
dеigandre ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 14:44
Виноват, невнимательно прочел
ZIBO rock
ZIBO rock ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 14:39
    what the f
    what the f ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 14:38
    Не все. Кто-то из принципа больше не пойдет, уверен. У кого есть яйца, и кто понимает, что главное в жизни - это он сам и свои принципы. Если нарушишь - слабак, здесь приведенные выше отмазки про поддержку команде не потянут. Если не пойдешь на попятную - будешь больше себя уважать
    Oliver S
    Oliver S ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 14:35
    У тебя просто талант видеть в тексте то, чего нет.
    Я говорю про то, что:
    1) Где критерии, по которым фаната могут забанить для входа на стадион? Какие действия являются противоправными, а какие еще нет? Где почитать? Я крикнул "ЦСКА-конюшня" или "Судья - мужеложец"- меня банить? А если палец показал не тот?
    2) У нас народ ленивый, даже при наличии госуслуг. Вряд ли кто-то ради лишней бумажки тащиться не пойми куда, ради того, чтобы пару раз в год сходить на футбол. Будут смотреть по ящику, а на стадионе будет полтора землекопа сидеть и бояться лишний раз что-то крикнуть - мало ли чего.
    kasyak7
    kasyak7 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 14:35
    Владимир каким образом они очистятся? Сейчас все это можно сделать сейчас и без ФАН айди.
    Или ты думаешь если у тебя будет пропуск ФАН ,на трибуне в Нальчике перестанут матюкаться???
    Это ведь смешно..
    what the f
    what the f
    сегодня в 14:32
    Футбол и все вокруг него - это карнавал в широком смысле слова. Введение фанатских ID - это публичное срывание масок, уничтожение традиции. Сейчас многое уничтожается. Фанаты Спартака проявили себя консерваторами. Мне это импонирует.
    Разговоры про "безопасность" - в пользу бедных: при современном состоянии техники и без ID можно вычислить любого. Просто работать надо уметь. А они не умеют и не хотят
    kasyak7
    kasyak7
    сегодня в 14:29
    Неужели многие думают если введут фан айди ,на трибунах в том числе и фанатских сразу перестанут взрывать файеры пить ругаться матом? Глупости это все.
    Есть и не фанатских трибуны и там также ругаются матом,и есть подвыпившие. Мне фанаты не мешают. У фан ай ди , есть свои другие цели,эти вопросы надо задавать Тому кто это все придумал.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 14:27, ред.
    Слава Богу стадионы будут очищаться от хулиганья , любителей питард , драк и всякой другой глупости . Футболу и настоящим болельщикам это пойдет на пользу
    dеigandre
    dеigandre ответ ZIBO rock (раскрыть)
    сегодня в 14:17
      Еня Вселюбят
      Еня Вселюбят ответ Байкал-38 (раскрыть)
      сегодня в 14:16, ред.
      На скольких матчах любимой команды ты бываешь в год?
      ZIBO rock
      ZIBO rock ответ dеigandre (раскрыть)
      сегодня в 14:11
      Круто ты стрелки переводишь на Спартак! Уж не спартачи ли обидели что ты аж госдуму стал поддерживать?!) Если фанаты не пойдут на футбол стадионы будут пустыми так как болельщики у телевизоров сидят!
      dеigandre
      dеigandre ответ ZIBO rock (раскрыть)
      сегодня в 14:03
        Байкал-38
        Байкал-38
        сегодня в 13:57
        Fan ID не отменят это уже точно, а все кто сейчас себя в грудь бьёт, потихоньку прогнутся, придумают какие-нибудь отмазки, яко бы сохранить лицо и будут ходить на стадионы.
        Отмазки могут быть любые, к примеру скажут, что их команда попросила или нас не сломить и поэтому мы будем ходить на стадион, так как любим команду.
        Но вывод будет только один они окажутся пустословами (это мягко сказано)!!!
        Зеленыйслоник
        Зеленыйслоник
        сегодня в 13:54
        Слышу звон- и не знаю, где он-это про наших законотворцев. Топ клубы Англии могут заменить своих ультрас на туристов, у нас же туристам ни Спам, ни Зеня не интересны.Фанатов больше не становится, молодое поколение футбол любит все меньше и меньше, а старые уходят, качество футбола падает.
        Байкал-38
        Байкал-38 ответ Oliver S (раскрыть)
        сегодня в 13:51, ред.
        Ну тогда по твоей логике и билеты покупать не надо?
        Пришёл на стадион, а тебя спросят где билет, а ты им: Ну ещё в очереди стоять деньги тратить".
        Дальше развиваем логику. Чтобы купить билет нужны деньги, а их выпускает государство, и за них ещё работать надо... Вывод: сиди дома, не работай, не зарабатывай деньги, никуда не ходи, так как государство всё делает чтобы над народом были средства манипуляции.
        Ну а самое главное, что никто не говорит что фанатов надо убрать со стадионов.
        Болейте, но только без пиротехники и хулиганства, но нет, они без этого не могут.
        Сделать для постоянного болельщика Fan ID, думаю будет не проблема, проблема в том, что после тебя на раз вычислят и привлекут по закону, а на стадион вообще дорогу закроют!
        А все остальные отмазки это как говориться в пользу бедных.
        lotsman
        lotsman ответ ZIBO rock (раскрыть)
        сегодня в 13:48
        Не будет там только небольшой кучки людей, посещающих стадионы не ради футбола, а для проявления своих диких повадок. Нормальные болельщики, любящие футбол и ходящие именно на футбол, будут заполнять стадионы. И вот для них, истинных любителей футбола, атмосфера на стадионах будет чище.
        sv_1969
        sv_1969 ответ Igo0rek (раскрыть)
        сегодня в 13:46
        Главное там все хорошо типа))))
        ZIBO rock
        ZIBO rock ответ dеigandre (раскрыть)
        сегодня в 13:45
        Так я и вижу что ноют сторонники Fan ID! Фанаты не ноют, они как спартанцы ко всему привыкшие!
        dеigandre
        dеigandre ответ ZIBO rock (раскрыть)
        сегодня в 13:43
        Время покажет, кто ноет? А глаз нет, чтобы сейчас увидеть?
        ZIBO rock
        ZIBO rock ответ dеigandre (раскрыть)
        сегодня в 13:41, ред.
        Время покажет кто прав! И кто ноет!)
        dеigandre
        dеigandre ответ ZIBO rock (раскрыть)
        сегодня в 13:39, ред.
          ZIBO rock
          ZIBO rock ответ dеigandre (раскрыть)
          сегодня в 13:36, ред.
            dеigandre
            dеigandre ответ ZIBO rock (раскрыть)
            сегодня в 13:34
              ZIBO rock
              ZIBO rock ответ dеigandre (раскрыть)
              сегодня в 13:33
              Быдло оно не относится к фанатам - оно быдло! Ну а так как быдла у нас в обществе предостаточно то готовьтесь в недалеком будущем к чипированию дабы обезопасить себя и детей "от такого общества"!
              dеigandre
              dеigandre ответ ZIBO rock (раскрыть)
              сегодня в 13:30
              У меня в каждом посте мое мнение
              Я лично сталкивался с бухими быдло фанатами, которые швыряли файеры, быковали и лезли в драку. И своих детей в такое общество в жизни не поведу
              ZIBO rock
              ZIBO rock ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
              сегодня в 13:29
              Ты автоматом даже "адекватных болельщиков" назвал "зрителями" вот только забыл добавить "теле..."!)
              ZIBO rock
              ZIBO rock ответ dеigandre (раскрыть)
              сегодня в 13:27
              У вас в каждом посте мнение депутатов думы поэтому цитировать не вижу смысла!
              Юрий Сенатов 1
              Юрий Сенатов 1
              сегодня в 13:27, ред.
              Адекватные зрители - болельщики очень довольны этим решением фанатов. Трусливые, малодушные псевдо - любители футбола испугались, что их теперь без труда могут вычислить на трибунах и подвергнуть наказанию. Без них воздух будет чище. С другой стороны, без поддержки фанатов будет плохо самим футболистам. Придётся играть в могильной тишине, а им это противопоказано, т.к. зачастую именно фанаты гонят их вперёд. И если кто заметил, футболисты после окончания матча идут прежде всего к фанатской трибуне, так как видят на ней своих истинных болельщиков, а не безмолвных созерцателей с детьми и жёнами, от которых во время матча мало толку. М-да, дилемма.
              dеigandre
              dеigandre ответ ZIBO rock (раскрыть)
              сегодня в 13:25
              Я где-то приводил слова или мнение думы?
              Oliver S
              Oliver S
              сегодня в 13:24
              Закон про fan id изначально был тупейшее решение нашего правительства, теперь будем пожинать плоды.
              1) Во-первых, интересно, откуда возьмётся мифическая "куча болельщиков с семьями", которые вдруг решат ни с того ни с сего сходить на футбол? Футбол он или интересен и ты ходишь постоянно или ты решил раз в пять лет сходить за компанию, пришёл купить билет, а тебе говорят "где твой паспорт болельщика??", на этом этапе 90% скажет, да я манал получать еще одну бумажку, лучше дома посижу.
              2) Во-вторых, пора уже привыкнуть, что в России все законы, направленные якобы на благо населения по итогу оказываются еще одним средством манипуляции, и этот не исключение. Не понравится какому-нибудь майору, как ты рукой машешь в сторону противоположной трибуны или твоё выражение лица, когда игроку твоей команды судья выдаёт красную карточку - бан тебе пропишут, ходи потом доказывай, что не верблюд.
              3) В-третьих, футбол - эмоциональный вид спорта, без поддержки ультрас футбол превратится в театр. Был я на матче без ультрас/фанатов, весь матч слушал, как какой-то дед за пару рядов от меня сидел и орал "Заманивай". Видимо, кому-то вместо фанатских песен больше нравится слушать это.
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