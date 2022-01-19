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«Россияне не готовы платить такие деньги». Боярский — о билетах на финал ЛЧ

сегодня, 13:08

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

— Не пугает такой ценник?

Один раз сходить — куда ни шло, но это, конечно, сумасшедшие цены. Россияне не готовы платить такие деньги.

— Вы бы пошли на футбол, где минимальная стоимость билета составляет почти 8 тысяч рублей и это места за воротами?

Нет, не пошел бы. Не знаю, возможно ли снижение цен для россиян, как это было на чемпионате мира, потому что не обладаю информацией. Просто так идти на стадион и получать удовольствие — слишком дорогое удовольствие. Это нужно быть фанатом «Реала» или «Барселоны». А я предпочитаю посмотреть по телевизору.

— Кто должен сыграть в финале, чтобы отдать такие деньги?

Российская команда.

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Стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 14:47
У своего сынка он спрашивает, почему люди возмущаются, когда он свою машину посередине улицы паркует, он же д'Артаньян.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:41
Вопрос заполняемости решается просто:За неделю до матча объявляется,что на нём будет мэрин СПБ,Путин,Мишустин,Кирилл Гундяев(ну и Миллер,само собой!) и тогда подхалимы всех рангов и уровней скупят оптом все билеты.Ну,иногда за счёт бюджета,так в этом нет ничего нового и криминального-у нас весь футбол кормится с бюджетов разных уровней. Платят же "нищие россияне",которые на самом деле любители высокого искусства за билет на новогодний балет "Щелкунчик" 40 000 рублей,а на своих прим,проживающих за пределами страны и поболе! Да и МИша мог на свои гонорары заполнить вираж "голопузыми облезьянами" из бывшей культурной столицы СССР .Это же вопрос чести!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:28
По телевизору лучше посмотреть, который можно купить за такие деньги.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:49, ред.
Ну хоть от диких цен на билеты, Боярский протрезвел и ответил адекватно. А то всё в космосе летает со своим Зенитом!
kasyak7
kasyak7
сегодня в 13:41
Последний вопрос адресованный Боярскому из области фантастики..
kust07
kust07
сегодня в 13:38
Задать бы этот вопрос солнцеликому почему такие цены на билеты и почему такие низкие ЗП и пенсии. Где соответствие.
Elliada
Elliada
сегодня в 13:35
А кто сказал, что финал ЛЧ для россиян делают? Из россиян там будет элита и персонал
SHEARER
SHEARER
сегодня в 13:19
Это естественно!
Брулин
Брулин
сегодня в 13:19
Так ты,Мишаня,у сынка своего спроси ,у депутата,почему россияне не могут себе позволить билет за 8 К.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:19
Опять осрамились
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:18
Соглашусь с ним...
beefs
beefs
сегодня в 13:10
все правильно, футбол для депутатов и руководителей российского футбола, такой нам не нужен...
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