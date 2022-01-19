«Россияне не готовы платить такие деньги». Боярский — о билетах на финал ЛЧ

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сегодня, 13:08

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

— Не пугает такой ценник?

Один раз сходить — куда ни шло, но это, конечно, сумасшедшие цены. Россияне не готовы платить такие деньги.

— Вы бы пошли на футбол, где минимальная стоимость билета составляет почти 8 тысяч рублей и это места за воротами?

Нет, не пошел бы. Не знаю, возможно ли снижение цен для россиян, как это было на чемпионате мира, потому что не обладаю информацией. Просто так идти на стадион и получать удовольствие — слишком дорогое удовольствие. Это нужно быть фанатом «Реала» или «Барселоны». А я предпочитаю посмотреть по телевизору.

— Кто должен сыграть в финале, чтобы отдать такие деньги?