Стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

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сегодня, 12:07

В УЕФА определились со стоимостью билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

По данным источника, билеты первой категории будут стоить 690 евро (около 60 тысяч рублей), второй категории — 490 евро (около 43 тысячи рублей). Билет с доступом в зону хоспиталити с включенными напитками и едой будет стоить 1390 евро (около 120 тысяч рублей). Билеты третьей категории будут стоить примерно 90 евро (около 8 тысяч рублей).