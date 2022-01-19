Стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

В УЕФА определились со стоимостью билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.
По данным источника, билеты первой категории будут стоить 690 евро (около 60 тысяч рублей), второй категории — 490 евро (около 43 тысячи рублей). Билет с доступом в зону хоспиталити с включенными напитками и едой будет стоить 1390 евро (около 120 тысяч рублей). Билеты третьей категории будут стоить примерно 90 евро (около 8 тысяч рублей).
Сообщалось, что купить билет можно будет за сумму от 8 до 120 тысяч рублей.
«На сегодняшний день решение по ценовой политике билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не принято.
Сообщалось, что купить билет можно будет за сумму от 8 до 120 тысяч рублей.
«На сегодняшний день решение по ценовой политике билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не принято.
( на фан сектор).
( на фан сектор).
-Продаем
-Ну так продавайте
-60 тысяч рублей
-Сколько?
-60 тысяч
-Да ты шо, ах**л, с***?
-Продаем
-Ну так продавайте
-60 тысяч рублей
-Сколько?
-60 тысяч
-Да ты шо, ах**л, с***?