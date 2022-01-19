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Стала известна стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

сегодня, 12:07

В УЕФА определились со стоимостью билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

По данным источника, билеты первой категории будут стоить 690 евро (около 60 тысяч рублей), второй категории — 490 евро (около 43 тысячи рублей). Билет с доступом в зону хоспиталити с включенными напитками и едой будет стоить 1390 евро (около 120 тысяч рублей). Билеты третьей категории будут стоить примерно 90 евро (около 8 тысяч рублей).

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Источник: matchtv.ru Фото: uefa.com
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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 15:10
Надо де компенсировать бесплатные постааки газа в Молдавию.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:07
В УЕФА прокомментировали информацию «Матч ТВ» о стоимости билетов на финал Лиги чемпионов, который состоится в Санкт-Петербурге.
Сообщалось, что купить билет можно будет за сумму от 8 до 120 тысяч рублей.
«На сегодняшний день решение по ценовой политике билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге не принято.
lotsman
lotsman ответ particular (раскрыть)
сегодня в 14:58
Финал ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. Проводится в нейтральной стране. В этом году выбор пал на Россию. Выбор делает УЕФА. Цены соответствуют европейским. Цены устанавливает УЕФА. Их абсолютно не интересует размах пенсий и зарплат в стране, на которую выпал финал.
Bivaliy67
Bivaliy67
сегодня в 14:58
Конечно если уж большинство из нас (любителей футбола) жмётся отдать каких-то 300руб. за месяц просмотра "Наш футбол", то чего говорить о ценах, за два часа на трибуне, размером с месячную зарплату.., а у кого-то и полугодовую пенсию (за первую категорию)...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:54
Чего то сразу про Ленина подумалось.
particular
particular
сегодня в 14:41
А чё, - нормуль, - скажет любой функционер и добавит, что цены-то соответствуют европейским... Как всегда забывая про отечественный размах зарплат и пенсий...
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 14:31
По мировым меркам это норм цена, конечно, понятно, что далеко не каждый русский пойдет на такое)
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 14:28
Нормальная цена. Другое дело, что не достанется билетик.
cftyjk
cftyjk
сегодня в 14:26
У меня абон на весь сезон меньше стоит....
( на фан сектор).
Bensurr
Bensurr
сегодня в 13:42
Лучше сидеть дома
ZIBO rock
ZIBO rock ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 13:37
Конечно для Газпрома это нормально взвинтить цены на 20% по сравнению с предыдущими ценами на финал ЛЧ!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:34
Нормальные цены как для финала ЛЧ. Чуть подкопить и можно взять билет третьей категории.
p8ew7ku2sqwr
p8ew7ku2sqwr
сегодня в 13:27
Для европейцев вполне нормальные цены. Неделя работы на билет первого класса. Для среднего россиянина же это несколько месяцев работы .
WARchyn
WARchyn
сегодня в 13:18
все сразу начали рассматривать дорогие билеты не нравятся цены вон есть билеты по 8к где нибудь в углу вполне терпимый ценик если учесть что это финал ЛЧ
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 13:16
За деньги на самый дешевый билет третьей категории можно купить 8000 стадионов "Газпром арена", а за билет в зону хоспиталити два с половиной Сутормина!
старина
старина
сегодня в 13:14
Миллер со своими шестерами и сходит
Брулин
Брулин
сегодня в 13:04
Боярский о билетах на финал ЛЧ в Петербурге: «Сумасшедшие цены. Россияне не готовы платить такие деньги»
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:45
Круто загнули,для кого же тогда футбол? Для олигархов?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:34, ред.
А по чём билеты для нашего "среднего класса" с 17000 рублями зарплаты?
beefs
beefs
сегодня в 12:30
Футбол для депутатов и иностранцев (так вот зачем строили такой знаменитый стадион)...
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:25
Билеты явно не для россиян
Рагнарёк
Рагнарёк
сегодня в 12:16
-Вы билеты на футбол продаете?
-Продаем
-Ну так продавайте
-60 тысяч рублей
-Сколько?
-60 тысяч
-Да ты шо, ах**л, с***?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:16
Для богатеньких Буратин сойдёт...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 12:14
Удачи Зениту в финале ЛЧ
Futurista
Futurista
сегодня в 12:11
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