Игрок «Севильи» симулировал травму, когда фанат бросил в него предмет

1642290710

16 января 2022, 02:51

Продолжается разбирательство относительно инцидента, из-за которого был прерван матч 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей».

В голову полузащитника «Севильи» был брошен предмет с трибун. Игрок упал на газон, а главный судья встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа через некоторое время отправил команды в раздевалку, решив остановить матч.

Один из футболистов «Бетиса» рассказал источнику, что слышал, как главный тренер «Севильи» сказал Хордану «лечь на газон и имитировать головокружение». После этого игрок «Бетиса» обратился к резервному арбитру с вопросом, слышал ли он слова Лопетеги. Четвёртый рефери подтвердил, что всё слышал.