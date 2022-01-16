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Игрок «Севильи» симулировал травму, когда фанат бросил в него предмет

16 января 2022, 02:51
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Продолжается разбирательство относительно инцидента, из-за которого был прерван матч 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей».

В голову полузащитника «Севильи» Хоана Хордана был брошен предмет с трибун. Игрок упал на газон, а главный судья встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа через некоторое время отправил команды в раздевалку, решив остановить матч.

Один из футболистов «Бетиса» рассказал источнику, что слышал, как главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги сказал Хордану «лечь на газон и имитировать головокружение». После этого игрок «Бетиса» обратился к резервному арбитру с вопросом, слышал ли он слова Лопетеги. Четвёртый рефери подтвердил, что всё слышал.

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Все комментарии
Wolk15Sven
Wolk15Sven ответ dzvinka (раскрыть)
17 января в 09:36, ред.
А кто им теперь, кроме местного фанатья, поверит после этого? Передача-источник вроде не самая последняя, если 4й судья эти слова действительно слышал, то севилька теперь задним числом что угодно может петь. Симуляшки сопливые...
dzvinka
dzvinka
16 января в 11:55
ну это лолига - понятное дело что он велел ему симулировать.
как в Англии тренируют стандарты в конце каждого тренировочного занятия - так в лолиге тренируют симуляции.
Но если там действительно прилетело и врачи дадут заключение - то слова Севильского физрука ни на что не повлияют.
Сп62
Сп62
16 января в 11:38
Надо просто игрокам выходить в строитеьных касках.
Baggio R.
Baggio R. ответ ЮЗИК (раскрыть)
16 января в 08:55
Свои же врачи и заключение могут нужное состряпать.
КЭТиК
КЭТиК
16 января в 08:23
Тут главное что скажут доктора.
ЮЗИК
ЮЗИК
16 января в 08:08
Оказывается совсем не симулировал раз черепно- мозговая травма
Василий 50
Василий 50
16 января в 04:35
А что ему, радость симулировать?
протон
протон
16 января в 03:00
Хорошо хоть не пластиковая бутылка. В свое время от нее полегло пол состава Барсы
протон
протон
16 января в 02:57, ред.
пускай даже это всего лишь пластиковая палка легкая и его не сильно ушибло (хотя и такой можно нормально попасть, ибо она явно летела не как воздушный шар) но сам факт того что ты играешь в футбол а в тебя спокойно кидает разные предметы и даже палки! это не нормально, если Бетис не может предоставить безопасность игрокам на поле - то это технарь, а ведь могли наконечником попасть например в сонную артерию тогда что?. что? Завтра всем приходить с палками и бросать? тренер правильно сказал если так было. Простой пример, если палка с трибуны долетает до игрока, значит у нее есть вес и кинетическая энергия для повреждения тканей человека.
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