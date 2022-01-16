Игрок «Севильи» симулировал травму, когда фанат бросил в него предмет

Продолжается разбирательство относительно инцидента, из-за которого был прерван матч 1/8 финала Кубка Испании между «Бетисом» и «Севильей».
В голову полузащитника «Севильи» Хоана Хордана был брошен предмет с трибун. Игрок упал на газон, а главный судья встречи Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа через некоторое время отправил команды в раздевалку, решив остановить матч.
Один из футболистов «Бетиса» рассказал источнику, что слышал, как главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги сказал Хордану «лечь на газон и имитировать головокружение». После этого игрок «Бетиса» обратился к резервному арбитру с вопросом, слышал ли он слова Лопетеги. Четвёртый рефери подтвердил, что всё слышал.
как в Англии тренируют стандарты в конце каждого тренировочного занятия - так в лолиге тренируют симуляции.
Но если там действительно прилетело и врачи дадут заключение - то слова Севильского физрука ни на что не повлияют.
как в Англии тренируют стандарты в конце каждого тренировочного занятия - так в лолиге тренируют симуляции.
Но если там действительно прилетело и врачи дадут заключение - то слова Севильского физрука ни на что не повлияют.