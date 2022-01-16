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Фаны вывесили баннер с игроками «Реала» в головных уборах из арабских стран

сегодня, 21:10
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч идет

Сегодня «Реал» сыграет против «Атлетика» Бильбао в финальном матче за Суперкубок Испании.

Встреча состоится на стадионе «Кинг Фахд Интернешнл» в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии). Собравшиеся на трибунах болельщики «сливочных» вывесили баннер с футболистами мадридского клуба в куфиях (головной платок, популярный в арабских странах). Карим Бензема, Лука Модрич, Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор и Тони Кроос примерили на себе головной платок на первом баннере, а президент «Реала» Флорентино Перес — на втором.

Фаны вывесили баннер с игроками «Реала» в головных уборах из арабских стран

Фаны вывесили баннер с игроками «Реала» в головных уборах из арабских стран

Напомним, что предстоящий матч из-за травмы пропускает один из полузащитников «Реала».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 22:11
Куфия прям к лицу Кариму. Прям таки принц Мадридского Королевства!
MRHM-1988
MRHM-1988
сегодня в 21:58
Приняли Ислам )))
Gahi
Gahi
сегодня в 21:27
Когда мы слышим словосочетание "Королевский клуб", нам на память сразу приходит мадридский "Реал". Теперь видимо после Суперкубка Испании их будут также называть "Мадридскими Шейхами". Удачи
Incredulous
Incredulous
сегодня в 21:13
Бензема от какого-то шейха не отличить.
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