Фаны вывесили баннер с игроками «Реала» в головных уборах из арабских стран

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сегодня, 21:10

Сегодня «Реал» сыграет против «Атлетика» Бильбао в финальном матче за Суперкубок Испании.

Встреча состоится на стадионе «Кинг Фахд Интернешнл» в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии). Собравшиеся на трибунах болельщики «сливочных» вывесили баннер с футболистами мадридского клуба в куфиях (головной платок, популярный в арабских странах). , , , и примерили на себе головной платок на первом баннере, а президент «Реала» Флорентино Перес — на втором.

Напомним, что предстоящий матч из-за травмы пропускает один из полузащитников «Реала».