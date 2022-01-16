Фаны вывесили баннер с игроками «Реала» в головных уборах из арабских стран

Сегодня «Реал» сыграет против «Атлетика» Бильбао в финальном матче за Суперкубок Испании.
Встреча состоится на стадионе «Кинг Фахд Интернешнл» в Эр-Рияде (столица Саудовской Аравии). Собравшиеся на трибунах болельщики «сливочных» вывесили баннер с футболистами мадридского клуба в куфиях (головной платок, популярный в арабских странах). Карим Бензема, Лука Модрич, Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор и Тони Кроос примерили на себе головной платок на первом баннере, а президент «Реала» Флорентино Перес — на втором.
Напомним, что предстоящий матч из-за травмы пропускает один из полузащитников «Реала».