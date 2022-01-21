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РФС прокомментировал возможный перенос стыков сборной России с «Лужников»

сегодня, 14:32
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Российский футбольный союз (РФС) сделал заявления после появления слухов о возможном переносе стыковых матчей сборной России со стадиона «Лужники».

Российский футбольный союз и национальная сборная России продолжают подготовку к мартовским матчам отборочного раунда чемпионата мира в штатном режиме. РФС находится в постоянном диалоге с Роспотребнадзором и другими ведомствами, определяющими порядок проведения массовых мероприятий в Москве, равно как с УЕФА и федерациями футбола Польши, Швеции и Чехии.

РФС прорабатывает различные сценарии проведения предстоящих матчей в зависимости от динамики развития пандемии и потенциальных ограничений.

По состоянию на 21 января мы исходим из того, что обе запланированные на март встречи пройдут на стадионе «Лужники».

Информация об условиях посещения игр, продаже билетов и расписание ТВ-трансляций будут опубликованы дополнительно.

24 марта сборная России встретится с командой Польши. В случае победы Россия сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:28
Лужа не самый худший вариант
drug01
drug01
сегодня в 14:34
Будем ждать игру
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:34
Что там ещё пересматривать, делать вид работы и озабоченность !??
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