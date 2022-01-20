Стыковые матчи сборной России к ЧМ-2022 могут перенести на стадион «Динамо»

Стыковые матчи в рамках квалификации к ЧМ-2022 с участием сборной России могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо».
Источник утверждает, что перенести матчи могут из-за проблем с газоном на «Лужниках», а также с коронавирусными ограничениями.
При возможных ограничениях в 50 или 75% от вместимости стадион «Динамо» будет визуально выглядеть более заполненным. Шумовая поддержка может стать более внушительной.
24 марта сборная России встретится с командой Польши. В случае победы Россия сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.
Зима ещё не кончится, погодные сюрпризы могут быть.
И потом, где гарантия, что на Динамо с газоном всё в порядке будет?
Сразу нужно было решить проводить матч в Питере, под крышей, в уютной атмосфере. Заполнение трибун было бы близкой к максимуму допустимого, зрители бы не дрожали на продуваемых трибунах. Да и игрокам было бы легче выполнять свою работу.
Так что если уж переносить, то в Питер, на крайняк в Сочи...
Зима ещё не кончится, погодные сюрпризы могут быть.
И потом, где гарантия, что на Динамо с газоном всё в порядке будет?
Сразу нужно было решить проводить матч в Питере, под крышей, в уютной атмосфере. Заполнение трибун было бы близкой к максимуму допустимого, зрители бы не дрожали на продуваемых трибунах. Да и игрокам было бы легче выполнять свою работу.
Так что если уж переносить, то в Питер, на крайняк в Сочи...