Стыковые матчи сборной России к ЧМ-2022 могут перенести на стадион «Динамо»

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сегодня, 11:55

Стыковые матчи в рамках квалификации к ЧМ -2022 с участием сборной России могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо».

Источник утверждает, что перенести матчи могут из-за проблем с газоном на «Лужниках», а также с коронавирусными ограничениями.

При возможных ограничениях в 50 или 75% от вместимости стадион «Динамо» будет визуально выглядеть более заполненным. Шумовая поддержка может стать более внушительной.

24 марта сборная России встретится с командой Польши. В случае победы Россия сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.