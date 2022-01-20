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Стыковые матчи сборной России к ЧМ-2022 могут перенести на стадион «Динамо»

сегодня, 11:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Стыковые матчи в рамках квалификации к ЧМ-2022 с участием сборной России могут перенести из «Лужников» на стадион «Динамо».

Источник утверждает, что перенести матчи могут из-за проблем с газоном на «Лужниках», а также с коронавирусными ограничениями.

При возможных ограничениях в 50 или 75% от вместимости стадион «Динамо» будет визуально выглядеть более заполненным. Шумовая поддержка может стать более внушительной.

24 марта сборная России встретится с командой Польши. В случае победы Россия сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.

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Все комментарии
Сергей19
Сергей19
сегодня в 13:40
Согласен зачем играть матч в марте в холодной Москве. Надо играть его в Краснодаре или в Сочи. Можно конечно провести его в Питере под крышей.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:27
Стыковые? А не рано ли говорить о стыковЫХ. Сначала нужно выиграть один стыковой.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 13:25
Главное, чтобы на пользу пошло.
kust07
kust07
сегодня в 13:20
В Лужники больше народу влезет, н фига перенесли..
Сами себе палки в колеса ставят.Все против болельщиков
berda2003
berda2003
сегодня в 13:19
на лужники напали хозяева-бакланы...
лучше всего играть на урале, в сибири, а лучше всего, на сахалине - стадионы везде есть - поляки откажутся туда лететь самолётом - и победа за нами, вторую игру на камчатке - и мы на ЧМ!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 13:01
Лишь бы была победа.
q2wunag2qtar
q2wunag2qtar
сегодня в 12:50
А почему на Динамо?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:49
В принципе, сразу было непонятно, зачем играть в марте в Москве столь ответственный матч! Для этого времени года есть Питер или же юг России - Краснодар или Сочи. Хотелось бы играть на газоне идеального качества и при нормальной температуре. В конце марта в Москве не исключено, что будет ниже нуля. А оно надо, играть в мороз? И уж тем более в 80-ти тысячной Луже, когда понятно, что вряд ли ограничения будут сняты. В общем, решение необдуманное. Ну Динамо, так Динамо! Теперь уже всё равно. Надо готовиться к тяжёлому бою, несмотря ни на какие газоны и погоды. Все будут в равных условиях и всё зависит только от нас. Удачи нашей сборной!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:48
Кому нужны эти детали?
Алексей Пэ
Алексей Пэ ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:43
Так же уютно,как в 45е
Алексей Пэ
Алексей Пэ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:41
Ну уж нет,игра такой важности должна играться в Столице и именно в Луже,ибо зачем тогда столько народного бабла было потрачено на их реконструкцию?что бы там путин выступал перед быдлом?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:38, ред.
Если бы все зависело только от зрителей, то можно было бы даже молодежь выпускать на эти матчи, а если переживают за состояние газона, то есть Ростов и Краснодар
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:21
Рановато об этом говорить. К марту какая ситуация будет неясно. Может вообще без зрителей играть будут, никто не знает. Тем более по большому счету это особой роли и не играет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:20
Маразм крепчал! Типа, раньше они не знали про неуютность игры на огромном полупустом стадионе, возможной проблеме с газоном и даже даты проведения.
Зима ещё не кончится, погодные сюрпризы могут быть.
И потом, где гарантия, что на Динамо с газоном всё в порядке будет?
Сразу нужно было решить проводить матч в Питере, под крышей, в уютной атмосфере. Заполнение трибун было бы близкой к максимуму допустимого, зрители бы не дрожали на продуваемых трибунах. Да и игрокам было бы легче выполнять свою работу.
Так что если уж переносить, то в Питер, на крайняк в Сочи...
drug01
drug01
сегодня в 12:17
Главное игра а не стадион!!!!
beefs
beefs
сегодня в 12:16
какая чушь, скажите что Лужники угробили, а сколько пошло на реконструкцию, позорище...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:10
Лишь бы сыграли хорошо!А где не важно!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:56
На Динамо уютнее.
hwg76f42nmrv
hwg76f42nmrv
сегодня в 11:56
Это нас не спасёт
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