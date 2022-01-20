В «Лужниках» прокомментировали информацию о переносе матчей сборной России

Пресс-служба «Лужников» прокомментировала информацию, согласно которой стыковые матчи сборной России в квалификации ЧМ-2022 могут быть перенесены на «ВТБ-Арену» — домашний стадион «Динамо».
Официальное сообщение о переносе матча на какой-либо другой стадион к нам не поступало. У нас нет никаких проблем с газоном, подготовка к игре пока идет по заранее согласованному плану. Однако мы вполне допускаем и относимся с пониманием к ситуации, при которой из-за резкого роста цифр по заболеванию коронавирусом и, следовательно, вынужденного сокращения допустимого числа зрителей на трибунах, матч придется проводить на другом стадионе, не таком масштабном, как большая спортивная арена «Лужники».
24 марта сборная России встретится с командой Польши. В случае победы Россия сыграет с победителем матча Швеция – Чехия.