В «Лужниках» прокомментировали информацию о переносе матчей сборной России

Пресс-служба «Лужников» прокомментировала информацию, согласно которой стыковые матчи сборной России в квалификации ЧМ -2022 могут быть перенесены на «ВТБ-Арену» — домашний стадион «Динамо».

Официальное сообщение о переносе матча на какой-либо другой стадион к нам не поступало. У нас нет никаких проблем с газоном, подготовка к игре пока идет по заранее согласованному плану. Однако мы вполне допускаем и относимся с пониманием к ситуации, при которой из-за резкого роста цифр по заболеванию коронавирусом и, следовательно, вынужденного сокращения допустимого числа зрителей на трибунах, матч придется проводить на другом стадионе, не таком масштабном, как большая спортивная арена «Лужники».