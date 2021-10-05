Зобнин открыл детскую футбольную школу

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, в данный момент восстанавливающийся от травмы, открыл детскую футбольную школу.
«Это уникальная школа, которая предоставляет своим футболистам высокий и качественный уровень тренировок, сохраняет позитивную атмосферу и по-настоящему прививает любовь к футболу. Не каждый сможет стать профессиональным футболистом, а вот достойным человеком ты стать можешь! Поэтому, куда важнее не стартовать, а финишировать.
Почему наша школа лучше? На тренировках используются самые эффективные методики для обучения футболиста. Наш тренерский состав готов тебе помочь стать тем, кого будут уважать и ценить близкие люди. Мы научим решать проблемы, которые окружают тебя как на футбольном поле, так и в жизни. Все болеют футболом в хорошем смысле слова. Мы – одно целое!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице Zobnin Team в инстаграме.
Огромное уважение Роману Зобнину за такое решение, пример достойный для подражания, вот только ли найдутся желающие последовать такому примеру....
Такие новости радуют и вызывают положительные эмоции, а такие Люди, как Роман Зобнин, Л.В.Слуцкий, стадион за свои сбережения в Волгограде, вселяют надежду на светлое будущее в целом, и в частности в российском футболе.
Огромное уважение Роману Зобнину за такое решение, пример достойный для подражания, вот только ли найдутся желающие последовать такому примеру....
Такие новости радуют и вызывают положительные эмоции, а такие Люди, как Роман Зобнин, Л.В.Слуцкий, стадион за свои сбережения в Волгограде, вселяют надежду на светлое будущее в целом, и в частности в российском футболе.
Если не вкладываться в развитие детского футбола, никакого будущего не будет.
Правда, детско-юношеские школы нуждаются в реформировании. Современная подготовка и принцип "мажорчиков" не дают должного толчка к развитию - как это происходит в той же Германии, где пробиваются действительно талантливые, а не богатые.
Если не вкладываться в развитие детского футбола, никакого будущего не будет.
Правда, детско-юношеские школы нуждаются в реформировании. Современная подготовка и принцип "мажорчиков" не дают должного толчка к развитию - как это происходит в той же Германии, где пробиваются действительно талантливые, а не богатые.