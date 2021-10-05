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Зобнин открыл детскую футбольную школу

вчера, 10:51

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, в данный момент восстанавливающийся от травмы, открыл детскую футбольную школу.

«Это уникальная школа, которая предоставляет своим футболистам высокий и качественный уровень тренировок, сохраняет позитивную атмосферу и по-настоящему прививает любовь к футболу. Не каждый сможет стать профессиональным футболистом, а вот достойным человеком ты стать можешь! Поэтому, куда важнее не стартовать, а финишировать.

Почему наша школа лучше? На тренировках используются самые эффективные методики для обучения футболиста. Наш тренерский состав готов тебе помочь стать тем, кого будут уважать и ценить близкие люди. Мы научим решать проблемы, которые окружают тебя как на футбольном поле, так и в жизни. Все болеют футболом в хорошем смысле слова. Мы – одно целое!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице Zobnin Team в инстаграме.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 23:31
Григорян это во время понял и пошёл сиськи мять в женский ЦСКА ! )))))))))))
протон
протон
вчера в 22:56
Кто то куражится в Монако, кто то открывает спортивную школу, а реакция в комментариях одинаковая, удивительно. Роман, молодец!
протон
протон
вчера в 22:55
Достойное начинание!!!Удачи!!!
Не понятен сарказм экспертов спортса сидящих с баночкой пивасика на диване.
Блоссия
Блоссия
вчера в 22:02
Это не новость об открытии ресторана или очередной бензоколонке. Хорошее дело затеял Роман. Удачи школе!
neukomm
neukomm ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:02, ред.
Ооо, Талалаев с Григоряном постоянные "эксперты" на МатчТв. Как они разбирают тактики, как они знают игроков, какое у них видение футбола. Восторг! Только вот маааленькая проблема - будучи тренерами в РПЛ, они с завидным постоянством вылетали из всех клубов, где работали. Как можно с такой умной рожей выступать на Тв, зная, что ты дно днищенское - загадка.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 14:32, ред.
Молодец Ромка.
О других думает.
О себе правда тоже успел.
Клуб в пердив вывел и с'ипнул оттуда.
И сразу, главное, чемпионом стал, метаморфоза.
Ладно, грехи надо искупать.
Может человеком станет.
Хотя, единожды предав...

Кстати школа бесплатная или все же это попытка "благородного бизнеса"?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 14:27
Умничка ! Вот теперь на тренерские должности надо насильно загнать витающих в облаках своего ,якобы , тренерского таланта , Березуцких ,Игнашевичей , Юранов ,Евсеевых , Парфёновых , Талалаевых , Титовых ,Тихоновых ,Мостовых , Аленичевых и др. петухов гамбургских ! Пусть делом займутся ,молодых учат !!! Тогда может и толк будет .
DXTK
DXTK
вчера в 13:55, ред.
видимо понял что из него футболист никакой и решил открыть школу создать еще одну кормушку.......... одним словом настоящий спартаковец...

А это отрывок из матча Евро Россия - Дания не про нашего Героя........ Кошмарная ошибка Романа Зобнина. Он сделал неаккуратный пас с фланга к своей штрафной, где был только Поульсен, который легко ушел от Сафонова и отправил мяч уже в пустые ворота.

Так чему он может научит ребят если он сам....... еще большой ребенок совершающий такие ляпы за сборную......... Жаль что я не тренер сборной россии....иначе я бы не сдержался и после такого фиаско на поле от Зобнина....прописал бы ему кулаком в глаз........ а когда он бы пришел в себя...спросил бы .....ну Что Ромашка чтобы впереть так больше не делал........

А то все респект и ТД...... я бы показал жестом как в древнем риме пальцем вниз.........

PS а как там школа мостового поживает будет межспартакоское детское дерби.....мостовой зобнин.......
Кобася
Кобася ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 13:36
Прибыль однозначно в целях, на одном энтузиазме не протянешь долго. Роман, хоть и высокооплачиваемый футболист, но не нефтяная вышка. Так вот если цель заработок на воспитанниках: воспитал отличного игрока и продал в клуб по хорошей цене, то отбор будет правильным, бесплатным и адекватным.

Если, есть осознание, что воспитанники высокого уровня не светят, тогда отбор уже будет по кошельку и доход будет идти от самого факта обучения в школе, без оглядки на дальнейшую продажу.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 13:12
Сколько настроили объектов которые просто крапивой зарастают. У людей денег нет пользоваться , бабки же надо окупать засчёт народа.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 13:11
А тренировать кто будет? Или опять дети мажорчиков заполонят?
Вон Академию Коноплёва созданную с душой и любовью атакуют.
sir_Alex
sir_Alex ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:05
Для "Спартака" этого мало.
Сп62
Сп62 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 12:53
Он уже на поле столько сделал, что другим только снится.
Сп62
Сп62
вчера в 12:51
Похвально. Главное, доступность к обучению не взирая на кошелёк.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:48
Хотя бы какая-то польза от него, раз на поле не сильно получается.
makkie
makkie
вчера в 12:33
Молодец, Рома!

Если не вкладываться в развитие детского футбола, никакого будущего не будет.
Правда, детско-юношеские школы нуждаются в реформировании. Современная подготовка и принцип "мажорчиков" не дают должного толчка к развитию - как это происходит в той же Германии, где пробиваются действительно талантливые, а не богатые.
13 RUS
13 RUS
вчера в 12:33
Не зря хоть с контракта пилит у федуна, деньги на дело пустил
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 12:27
Молодец Роман!
Хочется спросить у Бобриковой, а что открыла она, ну за исключением "тик-тока" и "инстаграм"?!
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 12:06
Всегда знал, что Роман не только хороший футболист, но и человек.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:04
Начинание хорошее, но только при одном условии - бесплатном приёме ребятишек. Я лично в это практически не верю, очень вероятно, что стоимость этой секции окажется много больше множества ей подобных. Практически все СМИ уже разнесли эту новость, а это похоже на скрытую рекламу.
Дай-то Бог, что я ошибаюсь и никаких меркантильных интересов у Зобнина нет, и окажется он человеком с открытой душой и чистым сердцем.
galem72
galem72
вчера в 11:47
Заимев огромную сумму денег, главное, не растерять голову. У Зобы это получилось. Молодчина! А какоха спустил бы всё на тачки и пузырящийся "Кристэлл". Почувствуй разницу...
nubom
nubom
вчера в 11:43
Прекрасный почин для всех наших высокооплачиваемых футболистов. Надеюсь обучение бесплатное...
4RT
4RT
вчера в 11:37
Чтобы узнать человека,дайте ему денег и власть.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:36
Сам по себе Роман похож на хорошего и воспитанного человека, это заметно по его внешности, поведению на поле, по его переживаниям, умеет сдерживать эмоции, я думаю школа в которой будут работать с детьми тренеры воспитатели будут полобраны под себя, под свой характер, молодец Роман, отличный пример для подражания!
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ memphis (раскрыть)
вчера в 11:31
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 11:18
    Многие знают и говорят, что это необходимая, первоочередная мера для возрождения российского футбола хорошего уровня, но только говорят и знают...

    Огромное уважение Роману Зобнину за такое решение, пример достойный для подражания, вот только ли найдутся желающие последовать такому примеру....

    Такие новости радуют и вызывают положительные эмоции, а такие Люди, как Роман Зобнин, Л.В.Слуцкий, стадион за свои сбережения в Волгограде, вселяют надежду на светлое будущее в целом, и в частности в российском футболе.
    memphis
    memphis
    вчера в 11:08
    Теперь Спартак может обыгрывать детей в очередном межсезонном кубке
    dcznc7nz8er6
    dcznc7nz8er6
    вчера в 11:07
    Побольше бы таких примеров
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:05
    Хорошо использует паузу,а то другие в свободное время жонглируют предметами обихода.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 10:58
    Молодец парень . Респект и Уважение тебе !!!
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