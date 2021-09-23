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На матчах Серии А могут разрешить полностью заполнять стадионы

23 сентября 2021, 21:37

В ближайшие дни итальянские власти разрешат увеличить до 75% посещаемость стадионов на поединках Серии А, сообщает Football Italia. Технический комитет ведёт переговоры с правительством, чтобы смягчить ограничения. В настоящее время в Италии можно заполнять стадионы на 50%.

При этом ожидается, что уже в конце октября в Италии могут полностью убрать эти ограничения. Тогда стадионы можно будет заполнять на 100%. Массовая вакцинация и улучшение ситуации в стране с коронавирусом побудили власти к таким действиям. Напомним, что пунктом вакцинации в стране стал один из домашних стадионов итальянского гранда.

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Перевод с football-italia.net Фото: twitter Серии А
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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
24 сентября в 05:18
Там уже благополучно все переболели или привились.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
24 сентября в 05:05
Рад за итальянцев. Когда у нас уже разрешат?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
24 сентября в 05:03
Очень хорошая новость.
1bear
1bear
24 сентября в 00:57
...даже по телевизору приятней смотреть футбол с заполненными трибунами - энергетика потрясающая !
beefs
beefs
23 сентября в 23:05
Это очень хорошая новость...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 сентября в 22:32
Скоро везде разрешат!
particular
particular
23 сентября в 22:05
Италики тяжело и сурово проходили пик заболевания. Теперь начинается долгожданный отходняк :)
VeniaminS
VeniaminS
23 сентября в 21:57
хорошая новость для фанатов Италии.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 сентября в 21:56
А у нас сегодня удручайщие сводки по ковиду.
stanichnik
stanichnik
23 сентября в 21:55
И в России надо снять все ограничения, но разрешить проход на стадионы только привитых и переболевших ковидом болельщиков.
протон
протон
23 сентября в 21:49
в Италии могут отменить . во многих странах отменяют.
drug01
drug01
23 сентября в 21:48
Ждём полные трибуны
ZjzoRe
ZjzoRe
23 сентября в 21:46
весь мир возвращается к нормальной жизни, и только в Обедненных Рабских Вымиратах, где 100 лучших в мире вакцин, смертность бьет все рекорды и по 500 зрителей на матч
Agamaga........
Agamaga........
23 сентября в 21:43
Очень хотим видеть полные стадионы во всех лигах!
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