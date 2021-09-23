На матчах Серии А могут разрешить полностью заполнять стадионы

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23 сентября 2021, 21:37

В ближайшие дни итальянские власти разрешат увеличить до 75% посещаемость стадионов на поединках Серии А, сообщает Football Italia. Технический комитет ведёт переговоры с правительством, чтобы смягчить ограничения. В настоящее время в Италии можно заполнять стадионы на 50%.

При этом ожидается, что уже в конце октября в Италии могут полностью убрать эти ограничения. Тогда стадионы можно будет заполнять на 100%. Массовая вакцинация и улучшение ситуации в стране с коронавирусом побудили власти к таким действиям. Напомним, что пунктом вакцинации в стране стал один из домашних стадионов итальянского гранда.