«Спартак» объявил о продлении контракта с Михаилом Игнатовым

Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с полузащитником Михаилом Игнатовым.
Новое соглашение футболиста будет действовать до мая 2025 года. Игнатов прокомментировал подписание новой сделки:
Я очень рад, что клуб рассчитывает на меня. Это греет душу. Надеюсь, что вместе со «Спартаком» мы добьемся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий. Новый контракт — это дополнительная ответственность. Мне нужно работать еще больше и прогрессировать. Верю, сможем выиграть трофеи, потому что у нас сейчас хорошая молодая команда, при этом опытные игроки тоже есть. Все в наших руках.
Ранее «Спартак» продлил контракт с основным защитником команды.
Но Игнатову пора уже сделать качественный скачок. Футболист с головой, техничный, видит поле, с антропометрией всё в порядке - но чего-то не хватает. А дебютировал, между прочим, еще при Каррере. С тех пор так и не заявил о себе. Может у Ваноли раскроется.
Но Игнатову пора уже сделать качественный скачок. Футболист с головой, техничный, видит поле, с антропометрией всё в порядке - но чего-то не хватает. А дебютировал, между прочим, еще при Каррере. С тех пор так и не заявил о себе. Может у Ваноли раскроется.