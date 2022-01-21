ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» объявил о продлении контракта с Михаилом Игнатовым

сегодня, 17:10

Пресс-служба «Спартака» объявила о продлении контракта с полузащитником Михаилом Игнатовым.

Новое соглашение футболиста будет действовать до мая 2025 года. Игнатов прокомментировал подписание новой сделки:

Я очень рад, что клуб рассчитывает на меня. Это греет душу. Надеюсь, что вместе со «Спартаком» мы добьемся самых высоких результатов. Буду прилагать для этого максимум усилий. Новый контракт — это дополнительная ответственность. Мне нужно работать еще больше и прогрессировать. Верю, сможем выиграть трофеи, потому что у нас сейчас хорошая молодая команда, при этом опытные игроки тоже есть. Все в наших руках.

«Спартак» объявил о продлении контракта с Михаилом Игнатовым

Ранее «Спартак» продлил контракт с основным защитником команды.

Все новости
Слухи«Спартак» ведёт переговоры о продлении контракта с Селиховым
Сегодня, 18:29 Комментарии1
Официально«Краснодар» расторг контракт с Урошем Спайичем
Сегодня, 18:02 Комментарии3
Деспотович попрощался с «Рубином»
Сегодня, 15:41 ФотоКомментарии10
Официально«Астон Вилла» и голкипер Мартинес продлили контракт до 2027 года
Сегодня, 15:28 Комментарии6
СлухиАгент Сиссоко и Дембеле считают, что ещё могут договориться с «Барселоной»
Сегодня, 13:17 Комментарии6
«Тоттенхэм» и Льорис продлили контракт до 2024 года
Сегодня, 12:38 ФотоКомментарии5
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 18:04
Привет! А что такое антропометрия?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:03
Это за то, что Игнатов сказал спартак догонит зенит.
makkie
makkie
сегодня в 17:36
Хорошая новость, воспитанник всё таки!

Но Игнатову пора уже сделать качественный скачок. Футболист с головой, техничный, видит поле, с антропометрией всё в порядке - но чего-то не хватает. А дебютировал, между прочим, еще при Каррере. С тех пор так и не заявил о себе. Может у Ваноли раскроется.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:19
Миша, удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100