Генич: «На „Матч ТВ“ не заставляют хвалить „Зенит“»

Известный комментатор Константин Генич опроверг слухи, что на телеканале «Матч ТВ» принято «лестно отзываться о „Зените“».

Вот эти все мифы, что нас всех собирают в кружок и заставляют под дулом пистолета хорошо говорить про «Зенит»... В истории «Матч ТВ» ни разу не было, чтобы кто-то пришел и сказал: «Ребят, надо поддержать „Зенит“, подтянуть. Надо создать правильный фон».

Придумать историю заговора, что нас всех собирают в башне «Газпрома», ставят к стенке, недоплачивают за то, что ты не говоришь хорошо про «Зенит», – самая большая глупость.