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Генич: «На „Матч ТВ“ не заставляют хвалить „Зенит“»

вчера, 09:25

Известный комментатор Константин Генич опроверг слухи, что на телеканале «Матч ТВ» принято «лестно отзываться о „Зените“».

Вот эти все мифы, что нас всех собирают в кружок и заставляют под дулом пистолета хорошо говорить про «Зенит»... В истории «Матч ТВ» ни разу не было, чтобы кто-то пришел и сказал: «Ребят, надо поддержать „Зенит“, подтянуть. Надо создать правильный фон».

Придумать историю заговора, что нас всех собирают в башне «Газпрома», ставят к стенке, недоплачивают за то, что ты не говоришь хорошо про «Зенит», – самая большая глупость.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:32
А зачем вас собирать и говорить что бы хвалили зенит? Достаточно было уволить Игоря Федотова который в перерыве матча ЦСКА - зенит заявил, что Азмун должен был получить красную карточку за грубейший фол на Облякове ....и вы все с тех пор только и поете хвалебные оды зениту.
Верг
Верг ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:13

ой ой ой хрю хрю!
Alean
Alean
вчера в 16:36, ред.
Ага, ага, помнится судья, эксперт, как то раз сказал, что зениту подсуживали, и сразу исчез из эфира, а так-то конечно ни кто не заставляет. Хочешь работать хвали, не хочешь, не работай.
И не надо ни кого собирать, и объяснять ))
Project _Pandora_
Project _Pandora_
вчера в 15:57, ред.
Генич: "Зенит большие молодцы, что не заставляют нас хвалить их. Просто лучшие".
stanichnik
stanichnik ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 15:28
Доброго Здоровья, Руслан!
Показывают тех, кто больше платит, а это на сегодня Газпром и ВТБ, поэтому их клубы больше всего показывают на первой спортивной кнопке. Ну а то что больше пол-редакции топит в открытую за Спартак, в том числе и Генич, это ни для кого не секрет, но они на пару с Черданцевым, да ещё к ним можно прибавить Шмурнова, типичные приспособленцы.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 14:16
Генич,ну вы открыто поддерживаете и лижете Зениту,даже ваша Канделаки открыто говорит Зенит лучший коуб и больше матчей показывают и больше 70% в передачах про футбол про Зенит говорите
Kolenok
Kolenok ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:16
Спартак везде любят,газпрем нет.Знают откуда ноги растут у этой конторы!
Penokkio
Penokkio ответ dargo (раскрыть)
вчера в 13:00
Ты чего, издеваешься, мужик? Как телик не включить, Зениту нализывают 24/7
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 12:54
Да вы по жизни лизоблюды
Comentarios
Comentarios
вчера в 12:48
А за что хвалить и так все понятно
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 132-357-004 21 (раскрыть)
вчера в 12:25, ред.
Константин Михайлович Генич
Футболист.Сага.Начало.
1987—1995 Спартак (Москва)
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:19
А почему это Генич оправдываться стал
dargo
dargo
вчера в 12:13
Просто смешно читать такое, наоборот - я это всегда говорил и не сомневаюсь в том, что все московские комментаторы, в том числе и Генич, даже не могут сдержать себя, чтобы не трактовать все эпизоды против Зенита, это явно сквозит в интонации. Все москвичи спят и видят провал нашей команды вот уже как минимум 3 года, но по всей видимости им придется локти кусать и ждать ещё очень долго, а все адекватные болельщики отлично понимают, что Зенит лучшая команда сейчас в России и с ним наравне может бороться только Динамо, игра которого мне очень нравится и я уверен, что именно Зенит и Динамо будут доминировать в ближайшие 2-3 года.
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 12:07
Ну да, конечно! Все эти хвалебные песни - личные убеждения абсолютно не предвзятых комментаторов Мяч ТВ ))
makkie
makkie
вчера в 12:03
Какой дурак сознается в таком?

Но любой зритель Матч ТВ с легкостью заметит, как там не любят критиковать Зенит, зато с удовольствием набросят на тот же Спартак. Может прямого указания и нет, но негласная политика существует. Ну и не забываем про спонсора - Газпром)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:57
Если бы заставили, хвалил бы кого угодно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:51
Наоборот надо запрещать комментаторам активно болеть за какой либо клуб во время трансляции! Особенно это заметно когда комментаторы в открытую болеют за Спартак, аж звук выключить хочется.
Комментатор должен быть нейтрален во время работы на матчах внутреннего чемпионата и кубка. Совсем другое дело когда играет сборная и наши клубы в еврокубках, вот здесь можно проявлять эмоции.
132-357-004 21
132-357-004 21 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:42
и кстати тиночка чаще позирует в атрибутике зенита
132-357-004 21
132-357-004 21 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:41
Хаха рассмешил Генич фан Спартака улыбнуло если это и реальное фото, то скорее всего оно сделано в день юбилея клуба или памятной даты братьев Старостиных, а именно в переименование команды в Спартак. А фото Канделаки сделано в юбилей клуба ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:13
Наша служба и опасна и трудна
И на первый взгляд как будто не видна .)))
И если кто нибудь, когда нибудь порой
За Зенитушку не болеет ...
Иных уж нет , а те далече !!!)
galem72
galem72
вчера в 10:56
Отмазка из разряда: "Их там нет! Это не мы!"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:50
Они же не дураки. Там все гораздо тоньше и изощреннее. Это настолько очевидно, что противно доказывать. Мы же все не наивные и все видим и слышим. А как может быть иначе, если Газпром кормит всех и каждого.?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:49
И ещё). Вспомнился фильмус "Вождь краснокожих'". Вернее фраза, эпизод из этого произведения. Утрирую).
-От чего ветер дует Зениту!!!
-От того, что Генич, с Черданцевым качаются!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:40
Ха-ха-ха. Вот мажется). Да?!). Что Чердак, что Геныч чутко бдят и чувствуют интерес на Матче, откуда и куда дует ветер). Как только глазки начинают бегать туды, сюды, считай все..). Далеко пойдут)).
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:29
Мол,мы сами знаем,каких румбов ветер нынче.
МапС
МапС
вчера в 10:27
Мои глаза и уши говорят об обратном.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
вчера в 10:21
Естественно ,не заставляют.. Каким ,надо быть идиотом ,что б кусать руку кормящего...
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:16
Не надо глупостей.
figrant
figrant ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:10
Маскировка – совокупность способов сделать себя и снаряжение незаметными на фоне окружающей обстановки либо непохожими на то, чем они являются в действительности.
Futurista
Futurista
вчера в 09:55
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