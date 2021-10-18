Арбитр Карасёв стал гостем шоу «Вечерний Ургант»

Российский арбитр Сергей Карасёв стал гостем популярного шоу «Вечерний Ургант».
Трансляцию вы можете посмотреть сегодня в 23:35 на «Первом канале». Карасёв ответит на вопросы известного шоумена и телеведущего Ивана Урганта.
Сегодня впервые у нас в гостях российский футбольный судья, арбитр ФИФА Сергей Карасёв ⚽— Вечерний Ургант (@Urgant_Show) October 18, 2021
Смотрите #ВечернийУргант в 23:35 на Первом 📺 pic.twitter.com/AaDvtGoml3
Напомним, что Карасёв снова получил назначение на матч Лиги чемпионов. Он обслужит матч между «Янг Бойз» и «Вильярреалом». В этом сезоне Карасёв уже работал на полуфинале Лиги Наций между сборными Италии и Испании, отметившись удалением Леонардо Бонуччи, обслуживал игру за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом», а также работал на матчах квалификации на чемпионат мира 2022 года и матчах группового этапа Лиги чемпионов.