Арбитр Карасёв стал гостем шоу «Вечерний Ургант»

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вчера, 21:53

Российский арбитр Сергей Карасёв стал гостем популярного шоу «Вечерний Ургант».

Трансляцию вы можете посмотреть сегодня в 23:35 на «Первом канале». Карасёв ответит на вопросы известного шоумена и телеведущего Ивана Урганта.

Сегодня впервые у нас в гостях российский футбольный судья, арбитр ФИФА Сергей Карасёв ⚽



Смотрите #ВечернийУргант в 23:35 на Первом 📺 pic.twitter.com/AaDvtGoml3 — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) October 18, 2021