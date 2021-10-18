ГлавнаяНовостиФутбол и ТВРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Арбитр Карасёв стал гостем шоу «Вечерний Ургант»

вчера, 21:53

Российский арбитр Сергей Карасёв стал гостем популярного шоу «Вечерний Ургант».

Трансляцию вы можете посмотреть сегодня в 23:35 на «Первом канале». Карасёв ответит на вопросы известного шоумена и телеведущего Ивана Урганта.

Арбитр Карасёв стал гостем шоу «Вечерний Ургант»

Напомним, что Карасёв снова получил назначение на матч Лиги чемпионов. Он обслужит матч между «Янг Бойз» и «Вильярреалом». В этом сезоне Карасёв уже работал на полуфинале Лиги Наций между сборными Италии и Испании, отметившись удалением Леонардо Бонуччи, обслуживал игру за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом», а также работал на матчах квалификации на чемпионат мира 2022 года и матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Все новости
На клубы РПЛ свалилось 28.6 миллиарда рублей. Новый ТВ-контракт в четыре раза выше предыдущего
06 октябряСтанислав Горин в блоге Футбол и деньгиКомментарии13
Галицкий о платном показе РПЛ: «Бесплатные вещи никогда не ценились никем»
06 октября Комментарии71
«Таких денег больше никто не даст». Газизов — о соглашении РПЛ с «Матч ТВ»
05 октября Комментарии6
Бабаев: «Единогласно приняли предложение от „Матч ТВ“»
05 октября Комментарии14
Официально«Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ
05 октября Комментарии19
Джорджина опубликовала превью фильма об отношениях с Роналду
27 сентября ВидеоКомментарии8
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:35
Превращается в шоумена.
112910415
112910415
сегодня в 07:27
надо найти правильную границу, с развлекательным жанром не переборщить
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:25
Всё верно, желаем Сергею Карасёву и его бригаде арбитров провести матч на самом высоком уровне, чтобы он запомнился как один из лучших в Лиги Чемпионов УЕФА, который обслуживался бригадой арбитров из России. Удачи
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 02:10
Конечно есть в этом зерно правды . Посмотрим что будет дальше, может это всего лишь человеческий фактор ошибки был. Все ошибаются, идеалов нет . В любом случае пожелаю ему только Удачи ! Всё таки он представляет Россию в Европе.
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:50
Вы наверное не успеете оценить его готовность с бригадой арбитров а мысль хорошая, их утвердили на матч Лиги Чемпионов Янг Бойз - Вильярреал это и будет их экзаменом после шоу от Ивана Урганта. А поэтому поводу хорошо высказался и предостерёг Карасёва арбитр Игорь Федотов от ошибок а также оценил работу судьи Сергея Карасёва в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).
"Карасёв полностью провалил это дерби. Ему поют дифирамбы, сглаживают его ошибки – это же Карасёв, он работает в Европе. Но только его отношение к РПЛ просто наплевательское." А так конечно сказано очень резко, поэтому нужно иногда Карасёву прислушиваться к критики чтобы не витать в облаках в лучах своей славы. Удачи Вам и хорошего настроения.
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:22
Я его на дополнительные занятия оставлю и контрольную заставлю по этому случаю написать !!)))
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:16
В матче со Спартаком и Динамо был момент когда выбрасывается аут помощник поднимает флажок фиксирует положение вне игры, даже комментаторы матча были удивлены таким решением, а эта как раз и была бригада арбитров Карасёва. Вот от таких глупостей нужно остерегаться. Удачи
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 23:58
Пропустил вечернюю тренировку !!!)))))
Gahi
Gahi
вчера в 23:55, ред.
Рано Сергей Геннадьевич стал по шоу ходить впереди ответственные матчи и нужно быть готовым на все 100% чтобы не угодить на поле в шоу игру Лиги Чемпионов. За каждым шагом и решением арбитра следят миллионы глаз 👁👁 желанием увидеть соломину на голове Карасёва которая блестит как слезинка невинного ребёнка. Поэтому авторитет нужно в каждой игре доказывать надежным судейством и чтобы помощники не подводили своими решениями на бровке поля. Для Вильярреала это будет второе судейство Сергея Карасёва за последние два месяца в игре команды под эгидой УЕФА. В Суперкубке УЕФА команда в августе проиграла по пенальти команде Челси а вот как будет с Янг Бойз в гостях узнаем уже скоро. Удачи
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:44
Лучше бы пригласили к Анфисе Чеховой на передачу Секс без правил !
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:01
Ваня явно разведёт карася...
juvenale
juvenale
вчера в 22:52
клоун пришел к клоунам
протон
протон
вчера в 22:46
Покажет красную Урганту и назначит пенальти.
particular
particular
вчера в 22:11
"...Вглядитесь в это лицо!..." (с) Бригада
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:05
не удивительно что позвали
drug01
drug01
вчера в 22:01
Карасёв пошёл по рукам
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:01
Это шоу со стерильным исшутившимся Ургантом, который от слова Нэвэльный притворяется мертвым, и позвал к себе Мартиросяна уже раз двадцать, все еще существует?) Думал, закрыли лет пять назад.
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:54, ред.
Карась становится мегапопулярным. Слава Коллины не даёт ему покоя.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100