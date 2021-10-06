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Галицкий о платном показе РПЛ: «Бесплатные вещи никогда не ценились никем»

06 октября 2021, 08:36

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о платном показе матчей РПЛ.

Должны ли люди платить за просмотр матчей нашей команды по ТВ или в интернете?

Если мы хотим смотреть хороший футбол и соответствовать финансовому фэйр-плей... Если бы не было фэйр-плей, по большому счету, это просто мое желание – как и убытки нести.

Если мы говорим, что люди приходят на трибуны и платят, а те, кто смотрит по телевизору – не платят, ну это уже как-то диссонанс.

Ну и мы в рынке вообще, да. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем, к ним и отношение такое же.

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Все комментарии
Олег Карпов
Олег Карпов
вчера в 10:46
Если все футбольные функционеры согласны с В. В. П. что футбол в нашей стране это соц. проект а не бизнес то считаю что посещать матчи смотреть их я должен бесплатно. Кроме Краснодара естественно.
Олег Карпов
Олег Карпов
вчера в 10:40
95 процентов клубов государственных то есть финансируются из бюджета. То есть я должен платить за просмотр на государственном канале матч клуба который за мои же деньги и живёт причём лучше меня. Такой развод только в России. За Краснодар согласен платить. Остальным нет
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответ krasnayaarmiya (раскрыть)
06 октября в 23:41, ред.
Уже лет пять магнитом владеет ВТБ А значит к магниту больше относится Динамо.
firewing
firewing
06 октября в 22:57
Мне РПЛ просто неинтересна - какие деньги? Если есть возмжность смотреть англичан - зачем отечественный суррогат?
cska1948
cska1948 ответ протон (раскрыть)
06 октября в 18:53
Вы говорите неправду! Я смотрю "Матч Премьер",а ранее "Наш футбол" и НИКОГДА трансляция матча не прерывалась рекламой! Реклама идёт ДО матча, в ПЕРЕРЫВЕ матч, но НИКОГДА во время матча!
Lexand
Lexand
06 октября в 18:09
С таким уровнем футбола, как сейчас в рпл (зрелищность, исполнение, техника, скорость и т.п.), людям надо платить за просмотр, а не наоборот
radone
radone
06 октября в 15:59
было бы за что платить...
vinjard
vinjard ответ Gahi (раскрыть)
06 октября в 15:56, ред.
С начало пусть научатся играть и побеждать на международном уровне, а выигрывать трофеи это из области фантастики. Ту же ЛЕ уже никогда не выиграют российские клубы, вообще не конкурентноспособные в еврокубках, проваливаются только.
aNOOBis
aNOOBis ответ Бубнин (раскрыть)
06 октября в 15:41
Не сразу сообразил, что это сарказм
aNOOBis
aNOOBis ответ particular (раскрыть)
06 октября в 15:40
Они считают, что бюджет это "царевы" деньги...
aNOOBis
aNOOBis
06 октября в 15:38
Кирдык вашей РПЛ с такими взглядами ;-)
Сам своим сотрудникам до 2018 платил копейки (теперь другие владельцы копейки платят), но стричь хотят по полной. Рынок - ответ на все вопросы. Только в РФ госкапитализм и последние элементы рынка добивают усилиями властей.
Кобася
Кобася
06 октября в 15:06, ред.
    протон
    протон
    06 октября в 14:37
    Вот она пропаганда здорового образа жизни, развития спорта( футбола и т.д) в наше время. Хочешь смотреть плати , хочешь играть плати.
    В советское время такого не было и спортом практически все занимались. А те кто хают то время, либо не достали то время, либо помнят времена перестройки ,что совсем другое период времени не относящиеся к Советам
    протон
    протон
    06 октября в 14:36
    люди не платят, потому что лишние 300-500 рублей хотят сэкономить. он зарплату в регионах видел? и не будут, в большей массе, платить, пока есть IPTV, по цене банки-другой пива.
    морозз
    морозз
    06 октября в 14:33
    Смотреть на этот убогий футбол в исполнении наших клубов, да ещё и платить за это! Маразм крепчает!
    d1metras
    d1metras
    06 октября в 14:07
    если бы это можно было назвать футболом...да и за что платить? за просмотр реклам букмекерских контор?
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ krasnayaarmiya (раскрыть)
    06 октября в 14:05
    Я почти его не смотрю, если только нет интересующего меня матча по другим каналам.
    krasnayaarmiya
    krasnayaarmiya ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    06 октября в 13:49
    А сам Матч-ТВ смотрел, там одна реклама или пиндосовский фильм, и не факт, что о спорте.
    krasnayaarmiya
    krasnayaarmiya
    06 октября в 13:45
    Посмотрите на футболки команд. В ген. спонсорах числятся сплошь государственные компании и корпорации (Газпром, Лукойл, РЖД, ВТБ, ВЭБ и т. д.), то есть футбол России существует на народные деньги. А теперь дайте ещё денег убогим? На официальном сайте "Краснодара" спонсоры не указаны, есть только партнёры. Уж больно напоминает Лёню Голубкова. Неужели сеть "Магнит" приносит столько деньжищ.
    бундер
    бундер
    06 октября в 13:40
    С какого я за ЭТО должен платить, если мои налоги уходят отчасти для поддержки штанов Матч Тв? Жалуются бедняги с государственной шеи.
    Я готов платить, если мне предоставят качественный контент с хорошими комментаторами и обзорами, а не вот это вот... Надеялся, что будет тендер и окко выиграет его, но болт там плавал. А было бы прекрасно, если бы Елагин, Стогниенко и пр вернулись комментировать РПЛ.
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ David Young (раскрыть)
    06 октября в 13:31, ред.
    Тогда и не надо говорить, что они мало футбола показывают. МАТЧ ТВ не является футбольным каналом, поэтому на нём и лыжи, и коньки, и пинг-понг. Кто хочет один футбол смотреть пусть покупают подписки на платные футбольные каналы. В полном объёме МАТЧ ТВ не обязан показывать весь тур РПЛ. Кто хочет разнообразия - платите.
    Оновтун
    Оновтун
    06 октября в 13:25
    Диссонанс, Галицкий, это твой (пока) клуб. Игрушка без результатов, как кое-что в проруби каждый год бултыхается
    Бубнин
    Бубнин
    06 октября в 13:23
    Когда в СССР транслировались матчи хоккейной сборной, то по всей стране выключались телевизоры, потому что это ваше бесплатное и на фиг никому не надо.
    David Young
    David Young ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    06 октября в 13:19
    В данном случае ситуация несколько иная ввиду вливаемых в Матч ТВ государственных денег, пускай полностью становятся частным каналом тогда.
    David Young
    David Young ответ Евгений Сербин (раскрыть)
    06 октября в 13:18
    Хороший вопрос.

    Как по мне так в случае с РПЛ достаточно смотреть обзоры матчей.

    На мой взгляд есть как минимум десять более интересных и зрелищных футбольных лиг.
    Евгений Сербин
    Евгений Сербин
    06 октября в 13:14
    Живу на ДВ матчи РПЛ проходят в основном, по нашему ночью, кому и зачем мне платить?
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    06 октября в 13:14
    В принципе никто и не обязан бесплатно футбол показывать. Кто хочет смотреть тот и покупает.
    протон
    протон
    06 октября в 13:01
    Телезритель смотрит бесплатно, потому что трансляция напичкана рекламой. Зритель либо платит, либо смотрит с рекламой, так же устроен например Ютуб. Поэтому платить за трансляцию клубам должен телеканал, который зарабатывает на рекламе, которую размещает бизнес. Очевидные вещи.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    06 октября в 12:50
    Что за товар ваш-матч РФПЛ? Скучный, низкокачественный, на поверку с соперниками-довольно слабый.Платить можно за АПЛ, но ни за это чудище.
    zsb1961
    zsb1961
    06 октября в 12:34
    Бред какой-то несёт!
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