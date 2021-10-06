Галицкий о платном показе РПЛ: «Бесплатные вещи никогда не ценились никем»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о платном показе матчей РПЛ .

Должны ли люди платить за просмотр матчей нашей команды по ТВ или в интернете?

Если мы хотим смотреть хороший футбол и соответствовать финансовому фэйр-плей... Если бы не было фэйр-плей, по большому счету, это просто мое желание – как и убытки нести.

Если мы говорим, что люди приходят на трибуны и платят, а те, кто смотрит по телевизору – не платят, ну это уже как-то диссонанс.

Ну и мы в рынке вообще, да. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем, к ним и отношение такое же.