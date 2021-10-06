Галицкий о платном показе РПЛ: «Бесплатные вещи никогда не ценились никем»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением о платном показе матчей РПЛ.
Должны ли люди платить за просмотр матчей нашей команды по ТВ или в интернете?
Если мы хотим смотреть хороший футбол и соответствовать финансовому фэйр-плей... Если бы не было фэйр-плей, по большому счету, это просто мое желание – как и убытки нести.
Если мы говорим, что люди приходят на трибуны и платят, а те, кто смотрит по телевизору – не платят, ну это уже как-то диссонанс.
Ну и мы в рынке вообще, да. Это же не социализм. Бесплатные вещи никогда не ценились никем, к ним и отношение такое же.
Посмотрев матч АПЛ нет никакого желания смотреть матч РПЛ... Так о каком платном просмотре матчей РПЛ может идти речь...
Играть и не умеют, и не хотят, но плату за матчи, от которых нет никакого удовольствия, взымать хотят...
Вопрос не в том платить или не платить, вопрос в том:
А ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ???
Посмотрев матч АПЛ нет никакого желания смотреть матч РПЛ... Так о каком платном просмотре матчей РПЛ может идти речь...
Играть и не умеют, и не хотят, но плату за матчи, от которых нет никакого удовольствия, взымать хотят...
Вопрос не в том платить или не платить, вопрос в том:
А ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ???