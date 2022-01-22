Булыкин: «Будет круто, если Азмун проявит себя в Бундеслиге»

Бывший футболист сборной России отреагировал на переход в «Байер» нападающего «Зенита» .

«Байер» — отличный клуб, с хорошей инфраструктурой, там работают профессионалы высокого класса. Бундеслига сильно отличается от российского чемпионата по уровню игры, по инфраструктуре, по тому, как налажена работа. Да буквально по всему. Ощутил это на себе в свое время. Прошло уже много лет, уверен, что сейчас все стало еще лучше. Если Азмун сможет вписаться и проявить себя в Бундеслиге, это будет круто.