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Булыкин: «Будет круто, если Азмун проявит себя в Бундеслиге»

вчера, 23:52

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на переход в «Байер» нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Байер» — отличный клуб, с хорошей инфраструктурой, там работают профессионалы высокого класса. Бундеслига сильно отличается от российского чемпионата по уровню игры, по инфраструктуре, по тому, как налажена работа. Да буквально по всему. Ощутил это на себе в свое время. Прошло уже много лет, уверен, что сейчас все стало еще лучше. Если Азмун сможет вписаться и проявить себя в Бундеслиге, это будет круто.

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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 03:03, ред.
Еще один "футболист сборной России*" будет играть в топовом чемпионате!
*по версии тп-канделаки
Gahi
Gahi
сегодня в 00:30
Это хорошо что в чемпионате РПЛ выступают футболисты которые оставляют от своей игры такие положительные отзывы болельщиков из стана практически всех команд, одним из которых и является Сердар Азмун. Уход которого летом в команду "Байера" вызывает сожаление и одновременно то, что он уходит в чемпионат который поможет Азмуну раскрыться ещё ярче. И тем самым дать повод обратить внимание остальным клубам из топ-5 на многих других молодых и перспективных футболистов играющих в РПЛ. Удачи
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:01
Что значит круто, для кого круто
beefs
beefs
вчера в 23:58
поздно он спохватился, время упущено...
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