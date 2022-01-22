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Широков: «Не думаю, что до лета Азмун будет беречь себя»

вчера, 23:50

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков прокомментировал переход в «Байер» нападающего Сердара Азмуна.

«Байер» — хороший выбор для Азмуна. Команда играет в достаточно хороший и интересный футбол. Плюс у него там есть друг по «Зениту». Осталось проявить свои лучшие качества. Моё мнение: Сердару по силам там заиграть.

Будет ли Азмун беречь себя? Не думаю, что до лета Азмун будет беречь себя. С другой стороны, это будет хорошей пищей для «Байера». Да и сам футболист должен понимать, что клуб будет следить. Если будешь играть в полноги, то можно растерять форму. Если ты чуть сдал, то потом набрать будет в два раза тяжелее. «Зенит» же тоже ставит большие задачи. Не думаю, что Азмун хочет полгода провести на скамейке запасных. Наверняка захочет уехать напоследок в статусе лучшего бомбардира. Любой уважающий себя футболист, тем более снайпер, хочет превзойти любые достижения — это дополнительный стимул. Он уже догнал Вагнера Лава. Не думаю, что будет останавливаться. По крайней мере, ему напомнят, что у него есть бомбардирские задачи. Тем более он не так сильно отстаёт от Агаларова. В «Зените» Сердар ни разу не был лучшим бомбардиром. Надеюсь, для него это важно. Стимулов, чтобы играть хорошо, ещё много.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 00:41, ред.
Байер уже объявил что подписал Азмуна Соглашение вступит в силу с сезона-2022/23. Азмун перейдет в "Байер" на правах свободного агента.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:02
Конечно будет, теперь ему есть смысл поберечь себя
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