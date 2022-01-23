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Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в «Реал»

вчера, 13:42

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович считает, что нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе следует сменить клубную прописку.

На месте ПСЖ я бы старался удержать Мбаппе.

Килиан спросил моего совета, и я сказал ему, что на его месте я бы перебрался в «Реал». Впрочем, решать только ему. Это будет только личный выбор Мбаппе.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 18:36
Он просто против Барселоны коментирует всё. Любой бывший игрок Барселоны не скажет перейти в реал
протон
протон
вчера в 18:23
Даже легенда ПСЖ Ибрагимович говорит о том,что Мбаппе пора в Реал. ПСЖ,конечно большой клуб,таких болельщиков,как у них,я видел,разве что у Ливерпуля,да и стать легендой ПСЖ обойдя Сушича, Раи,Далеба, Кавани, Паулетту, Веа то же очень круто,но Реал М-это мечта Киллиана, а за мечтой надо идти. Главное потом не совершить ошибку,как Робиньо и не уйти из Реала в Мансити, если с самого начала не все будет получатся,все таки играть за Ман-сити с исторической точки зрения абсолютно беспонтово.
протон
протон
вчера в 18:21
Честно говоря так оно и есть, если Мбаппе хочет закрепиться в списке лучших футболистов мира, надо уходить в топовый клуб который имеет историю и который каждый раз играет в Плейофф ЛЧ + где тренером всегда назначают того, кто умеет работать со звёздами, ну и есть у меня такое чувство, что он сможет многому научится у Бензема.
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:39
Ибрагимович личный консультант Мбаппе.
Bensurr
Bensurr
вчера в 16:38
Да отпустите этого негра надоело читать про него новости
Маг_тм
Маг_тм ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 16:10
Он не упомянул Барселону, Барса также никак не расчитывает подписать Мбапе, на данный момент они не конкуренты топ клубам в любых трансферах.
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:03, ред.
Ибрагимович до сих пор не может забыть свой унижения в Барселоны. Каждый третья слова Ибрагимовича намёк против Барселоны. Ибру в Барселоне посадили на скамейке запасные это было самое унизительное история.
С другой стороны в составе Барселоны играли супер игроки как Хави, Иньеста ,Месси , Терри Анри, Самуел Этео, рядом с такими игроками Ибра был как студент практикант.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:56
Да, верно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:49
Это хороший совет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:29
Вот вообще не улавливаю связи с чего бы французу советоваться со шведом. Они даже не играли вместе, по-моему...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:14
Ибра плохого не пожелает.
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:59
Чем цене бесплатный совет....тем что им можно не воспользоваться...
bars098
bars098
вчера в 14:54
Он останется в псж
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49, ред.
Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в «Реал».
Ну как профессионал достойный уважения и человек который знает в футболе очень многое, тем более если сам Мбаппе решил посоветоваться с ним, то можно сказать что очень верный совет дал Ибрагимович. Даже если исходить из того что не раз было озвучено самим Килианом, что его давняя детская мечта играть за этот великий клуб и то какой футбол показывает сейчас Реал, то можно с большой долей вероятности предположить, что именно в Реал Мбаппе и перейдёт. Во-первых это новый вызов для Килиана и уж точно сам чемпионат намного интереснее и относится к топ чемпионатам и к тому же самый топовый клуб Европы и мира Реал. И всё-таки я думаю он прислушается к своему сердцу и совету Златана, которое мнение ему видимо не безразлично. Удачи тебе Килиан с Реалом !
Всем Добра !!!
sash71
sash71
вчера в 14:48
Летом все станет ясно
амурец
амурец
вчера в 14:42
Ибра дал хороший совет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:40
Можно попробовать и в Реале!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:37
Совет мастера
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:34
Мбаппе давно уже сделал выбор в пользу Реала
ДСА
ДСА
вчера в 14:26
Мбаппе советчики не нужны.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:22
Странно было бы услышать от Ибрагимовича, который играл в 9 разных клубах другое
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:03
Ибра ерунды не посоветует, переход Мбаппе в "Реал" напрашивается.
shlomo
shlomo
вчера в 13:48
Нечего ему делать в Милане
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