Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в «Реал».

Форвард «Милана» считает, что нападающему ПСЖ следует сменить клубную прописку.

На месте ПСЖ я бы старался удержать Мбаппе.

Килиан спросил моего совета, и я сказал ему, что на его месте я бы перебрался в «Реал». Впрочем, решать только ему. Это будет только личный выбор Мбаппе.