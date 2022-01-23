Ибрагимович посоветовал Мбаппе перейти в «Реал».

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович считает, что нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе следует сменить клубную прописку.
На месте ПСЖ я бы старался удержать Мбаппе.
Килиан спросил моего совета, и я сказал ему, что на его месте я бы перебрался в «Реал». Впрочем, решать только ему. Это будет только личный выбор Мбаппе.
Ну как профессионал достойный уважения и человек который знает в футболе очень многое, тем более если сам Мбаппе решил посоветоваться с ним, то можно сказать что очень верный совет дал Ибрагимович. Даже если исходить из того что не раз было озвучено самим Килианом, что его давняя детская мечта играть за этот великий клуб и то какой футбол показывает сейчас Реал, то можно с большой долей вероятности предположить, что именно в Реал Мбаппе и перейдёт. Во-первых это новый вызов для Килиана и уж точно сам чемпионат намного интереснее и относится к топ чемпионатам и к тому же самый топовый клуб Европы и мира Реал. И всё-таки я думаю он прислушается к своему сердцу и совету Златана, которое мнение ему видимо не безразлично. Удачи тебе Килиан с Реалом !
Всем Добра !!!
Ну как профессионал достойный уважения и человек который знает в футболе очень многое, тем более если сам Мбаппе решил посоветоваться с ним, то можно сказать что очень верный совет дал Ибрагимович. Даже если исходить из того что не раз было озвучено самим Килианом, что его давняя детская мечта играть за этот великий клуб и то какой футбол показывает сейчас Реал, то можно с большой долей вероятности предположить, что именно в Реал Мбаппе и перейдёт. Во-первых это новый вызов для Килиана и уж точно сам чемпионат намного интереснее и относится к топ чемпионатам и к тому же самый топовый клуб Европы и мира Реал. И всё-таки я думаю он прислушается к своему сердцу и совету Златана, которое мнение ему видимо не безразлично. Удачи тебе Килиан с Реалом !
Всем Добра !!!