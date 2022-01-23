«Челси» дома обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

В матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Голами в составе «синих» отметились Хаким Зиеш (47') и Тиаго Силва (55').
В турнирной таблице «Челси» идет на 3-й строчке (47 очков), «Тоттенхэм» — на 7-м месте (36).
Ранее в этом же туре «Ливерпуль» в гостях обыграл «Кристал Пэлас».
Челси с победой ! Зиешь красУчеГ.
Челси с победой ! Зиешь красУчеГ.
ТРИЖДЫ Тухель обыграл Конте за месяц, и четыре раза обыграли Шпор в целом.
Лукаку...просто Лукаку)) кто там кричал, что ему мячи не доставляют полузащитники, только в первом тайме ему дважды с фланга Маунт дал хорошие мячи в штрафную, только вот в первом моменте Лукаку отправил с ноги мяч в небеса, а во втором, где даже ему никто не мешал, он просто даже не ПОПАЛ по мячу...и вот вопрос, что ещё надо 115 миллионному нападающему, чтобы забить гол...плох бельгиец, просто плох.
Сарр растёт по тихой, увереннее. Вернер, Хаверц похоже совсем не в форме после Ковида, раз Томас даже не выпускает на поле, чтобы освежить игру, тянет с заменами всегда до последнего.
В общем 3 очка есть, и наконец то неделя отдыха для футболистов за более чем 30 дней.
ТРИЖДЫ Тухель обыграл Конте за месяц, и четыре раза обыграли Шпор в целом.
Лукаку...просто Лукаку)) кто там кричал, что ему мячи не доставляют полузащитники, только в первом тайме ему дважды с фланга Маунт дал хорошие мячи в штрафную, только вот в первом моменте Лукаку отправил с ноги мяч в небеса, а во втором, где даже ему никто не мешал, он просто даже не ПОПАЛ по мячу...и вот вопрос, что ещё надо 115 миллионному нападающему, чтобы забить гол...плох бельгиец, просто плох.
Сарр растёт по тихой, увереннее. Вернер, Хаверц похоже совсем не в форме после Ковида, раз Томас даже не выпускает на поле, чтобы освежить игру, тянет с заменами всегда до последнего.
В общем 3 очка есть, и наконец то неделя отдыха для футболистов за более чем 30 дней.