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«Челси» дома обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

вчера, 21:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Голами в составе «синих» отметились Хаким Зиеш (47') и Тиаго Силва (55').

В турнирной таблице «Челси» идет на 3-й строчке (47 очков), «Тоттенхэм» — на 7-м месте (36).

Ранее в этом же туре «Ливерпуль» в гостях обыграл «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:11
Лукаку просто никакой, надо избавляться от него.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 05:04
Челси с победой.
протон
протон
сегодня в 02:49
Зиеш времён Аякса вернулся, всех болельщиков Челси с победой!
Как же круто и необычно выглядит толпа болельщиков буквально в метре от поля. Потрясающая энергетика!
Жозе Моуринью: «Дайте мне 10 Аспиликуэт и я выиграю лигу чемпионов»
Томас Тухель: Дайте мне 19 Тоттенхемов и я выиграю АПЛ..
Все говорят про Роналду что он в 36 лет играет в АПЛ, но все забывают про Тьяго Силву который играет в АПЛ в 37 лет и вообще даже в АПЛ возрастные игроки не плохо играют.
Зиеш молодец и всегда мне нравился своей техникой и поставленными ударами. А совсем недавно хотели продать Зиеша. Сейчас тянет Челси. Ещё и трофей принёс в прошлом году Челси в матче с Мансити.
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 01:31
эх бы Косту(
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:27
Соверенно случайно
stanichnik
stanichnik ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 23:16
Более точные прогнозы можно будет делать после очного апрельского поединка в Манчестере и то как далеко пройдут команды в ЛЧ, весной у кого больше силёнок останется на финишный рывок, тот и возьмёт АПЛ.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:14
Всё таки Тухель топ тренер, он способен из этого состава выжать максимум,не напрягаясь.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:12
Сон ключевой игрок,нет корейца и победы даются с трудом
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:08
Сложно сказать сумеет догнать или обогнать или же нет. Это АПЛ и вот первый тайм тотальное доминирование Ливерпуля, а во втором всё наоборот.
В матче со Святыми, где Хозяева отскочили,МС просто насел на ворота и не слазил с них,хотя могли и поплатиться.Сити пока ещё не чемпион,но очень близок к этому. По большому счету ни МС ни Ливер ни Челси не являются безоговорочными победителями в играх против соперников.Ни у одной из команд нет 100% мощи.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:44
Доброго Здоровья, заDOOMчивый!
Именно об этом я и написал в начале своего комментария, но меня больше заботит другое, сумеет ли Ливерпуль, за который я топлю в АПЛ, достать оторвавшийся МС, а столичные разборки мне интересны постольку-поскольку.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:32
Отличный результат, с победой!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:27
Шпоры обогнать Пенсов могут разве что гипотетически. Синии намного круче смотрятся,даже в таком составе. Конте это не Челси и не Интер - акила промахнулся.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:25
почему Челси так легко даются победы со шпорами - ума не приложу?!!! Лукаку опять бестолковый матч провёл,Марина ты зачем Рому на деньги выставила - спрашивают пенсионеры Чукотки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:19
Челски с уверенной Победой !!!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 22:11
Ожидаемо
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:08
Аристократы с Победой!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sash71 (раскрыть)
вчера в 22:08
Жаль Сборная Нидерландов проспала такого футболиста, погоду бы точно сделал в лучшую сторону
протон
протон
вчера в 21:55
У Хаким зиеша всегда потрясающие дальние удары
Как Э. Контана отпраздновал. Гол шикардос просто
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:54
«Челси» дома обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ - можно и так - ТУХЕЛЬ!
протон
протон
вчера в 21:53
Тотенхем , уже давно, успешно справляется с миссией - залечь на дно на Стемфорд Бридж
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:53
Болельщиков Челси с долгожданной победой, а фанатам шпор не кручиниться, всё равно теоретически Тоттенхэм может опередить "аристократов", ведь у них в запасе четыре игры и, в случае успешного их завершения то можно синих сместить с занимаемой позиции. Правда есть одно но, из имеющихся четырёх игор в запасе, одна приходится на дерби с Арсеналом, который тоже не прочь на следующий год отобраться в Лигу Чемпионов и наверняка даст бой подопечным Конте. В общем. как и писал сегодня после ничьей Арсенала с Бернли вся борьба ещё впереди. Тем интересней наблюдать за ней и пусть в ней побеждает сильнейший. Болейте за своих, а не против чужих!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:46
Синих с победой!)
Походу встали наконец на победные рельсы.
particular
particular
вчера в 21:41
Челси наконец-то выиграл, а Тоттенхэм невовремя проиграл...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:36
Челси, с победой, очень жаль шпор, но это футбол.
А рукаку нулевой как и прежде
FERIS
FERIS
вчера в 21:34
Синих с победой!
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:32
Заставили поволноваться
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:32
Всех с победой! Зиеш красавца положил сегодня, да и вообще в целом провёл хороший матч, отходил в оборону, отбирал мячи. Отдельно рад голу Силвы.
ТРИЖДЫ Тухель обыграл Конте за месяц, и четыре раза обыграли Шпор в целом.
Лукаку...просто Лукаку)) кто там кричал, что ему мячи не доставляют полузащитники, только в первом тайме ему дважды с фланга Маунт дал хорошие мячи в штрафную, только вот в первом моменте Лукаку отправил с ноги мяч в небеса, а во втором, где даже ему никто не мешал, он просто даже не ПОПАЛ по мячу...и вот вопрос, что ещё надо 115 миллионному нападающему, чтобы забить гол...плох бельгиец, просто плох.
Сарр растёт по тихой, увереннее. Вернер, Хаверц похоже совсем не в форме после Ковида, раз Томас даже не выпускает на поле, чтобы освежить игру, тянет с заменами всегда до последнего.
В общем 3 очка есть, и наконец то неделя отдыха для футболистов за более чем 30 дней.
sash71
sash71
вчера в 21:29
Какой гол забил Зиешь … ну просто красава. Челси в ключевой игре сыграл сверх грамотно. Тухель смог таки настроить команду и разбудить в своих игроках боевой дух. Я скажу, что одолеть такой ТТХ не так и легко но синим на своем поле удалось превзойти самих себя. Уже все начали говорить о кризисе игры в Челси и спаде но сегодняшняя игра показала рано списывать аристократов.
Челси с победой ! Зиешь красУчеГ.
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:29
Надеюсь это начало набора формы команды перед ЛЧ.
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