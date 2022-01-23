«Челси» дома обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ

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вчера, 21:27

В матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Голами в составе «синих» отметились Хаким Зиеш (47') и Тиаго Силва (55').

В турнирной таблице «Челси» идет на 3-й строчке (47 очков), «Тоттенхэм» — на 7-м месте (36).

Ранее в этом же туре «Ливерпуль» в гостях обыграл «Кристал Пэлас».