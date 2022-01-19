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ЦСКА отстранил от работы авторов скандальной презентации Языджи

сегодня, 19:34

Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов сообщил об отстранении от работы ответственных за скандальную презентацию новичка армейцев Юсуфа Языджи.

Произошедшее недопустимо, извинения уже принесены, в том числе игроку. Виновные в данной ситуации уже отстранены от работы.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 21:12
Вся суть хайпа - ничего святого, пиарятся на всем. Тьфу! Вроде бы все справедливо возмущены, но зато какое повышенное внимание к клубу.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:07, ред.
Правильное решение....что бы не повадно было и не брали пример с пресс-службы спартака...
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 20:51
Дать им грабли и метлу с ведром. Пусть стадион моют)
makkie
makkie
сегодня в 20:37
Толку то?
Кирильчева на своём посту, а значит испанский стыд за медиа-службу цска продолжается)
cska1948
cska1948 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:35
Уверен, слово "ОТСТРАНЕНЫ" подразумевает УВОЛЬНЕНИЕ.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:17
А может надо было уволить так было бы справедливее.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:10
Их не отстранять, их надо выгнать совсем без права найма на работу в этой сфере, пусть идут на "тик-токе" себе на хлеб зарабатывают, там таких любят.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 19:56
Скорее всего это уже навсегда закрепиться за ними и ещё долго так их будут называть.
Не позавидуешь им, но им надо сказать за это "спасибо" прежде всего самому клубу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:52
Правильное решение, наука для других чтобы сперва думали, а потом крутили ролики. Кстати, такой прокол случился в ЦСКА впервые. Дай бог и последний раз.
Брулин
Брулин
сегодня в 19:45
А болелы ЦСКА были "конями" стали наташками.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:40, ред.
А что тут скандального?Мало ли какой папуас что-то думает по этому поводу! Охаивая массами Журова в данном случае абсолютно права.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:37
Ну и правильно, пусть бутылки идут собирать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:37
Отстранить и штрафануть,чтобы думали в следующий раз
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