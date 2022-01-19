ЦСКА отстранил от работы авторов скандальной презентации Языджи

Директор ЦСКА по связям с общественностью Сергей Аксенов сообщил об отстранении от работы ответственных за скандальную презентацию новичка армейцев Юсуфа Языджи.
Произошедшее недопустимо, извинения уже принесены, в том числе игроку. Виновные в данной ситуации уже отстранены от работы.
Кирильчева на своём посту, а значит испанский стыд за медиа-службу цска продолжается)
Кирильчева на своём посту, а значит испанский стыд за медиа-службу цска продолжается)
Не позавидуешь им, но им надо сказать за это "спасибо" прежде всего самому клубу.
Не позавидуешь им, но им надо сказать за это "спасибо" прежде всего самому клубу.