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«Ливерпуль» поможет молодым игрокам справиться с оскорблениями в интернете

вчера, 13:35

Руководство «Ливерпуля» озаботилось психологическим состоянием молодых игроков команды.

Клуб нанял психотерапевта, который будет помогать молодым футболистам справиться с потенциальными психологическими проблемами. Например, оскорблениями и расизмом в интернете, зависимостями и последствиями внезапной славы.

Специалист будет работать с игроками академии и командой до 23 лет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:30
Если пацан в 20 лет получает миллионы евро то тут и реально кукухой можно поехать ..
4RT
4RT
вчера в 16:31
sash71
sash71
вчера в 16:23
И представьте теперь новоиспечённого Дембеле вместе со своим агентом оказавшихся в АПЛ ? Усману понадобится не только психотерапевт но и травматолог, а его агенту ещё специалист по шоковой терапии.
marut
marut
вчера в 15:03
Сами раздули проблему расизма
kust07
kust07
вчера в 14:28
Прям нашли проблему,а сами они не в состоянии справиться.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:25
Ну прям такие ранимые...
particular
particular
вчера в 14:02, ред.
С удовольствием подписался бы на такую трудоёмкую работу :))
Спасать людей от последствий внезапной славы - это мне по плечу, а пациентам позже многое станет по х@@ :)))
drug01
drug01
вчера в 13:40
Время такое наступило..
1 984
1 984
вчера в 13:40
Это правильно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:38
Мне для этого помощь немощь не понадобилась!😜
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