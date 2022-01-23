«Ливерпуль» поможет молодым игрокам справиться с оскорблениями в интернете

Руководство «Ливерпуля» озаботилось психологическим состоянием молодых игроков команды.
Клуб нанял психотерапевта, который будет помогать молодым футболистам справиться с потенциальными психологическими проблемами. Например, оскорблениями и расизмом в интернете, зависимостями и последствиями внезапной славы.
Специалист будет работать с игроками академии и командой до 23 лет.
Спасать людей от последствий внезапной славы - это мне по плечу, а пациентам позже многое станет по х@@ :)))
Спасать людей от последствий внезапной славы - это мне по плечу, а пациентам позже многое станет по х@@ :)))