«Ливерпуль» поможет молодым игрокам справиться с оскорблениями в интернете

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вчера, 13:35

Руководство «Ливерпуля» озаботилось психологическим состоянием молодых игроков команды.

Клуб нанял психотерапевта, который будет помогать молодым футболистам справиться с потенциальными психологическими проблемами. Например, оскорблениями и расизмом в интернете, зависимостями и последствиями внезапной славы.

Специалист будет работать с игроками академии и командой до 23 лет.