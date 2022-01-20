Баженов: «Назначение Яхья в „Спартак“ можно будет оценить по его работе»

Бывший нападающий «Спартака» высказался о назначении в клуб на пост технического директора академии клуба.

В этом назначении вижу как плюсы, так и минусы. Хотелось бы на этой должности видеть российского специалиста, но на данный момент руководство приняло вот такое решение. Наверное, это не первый иностранец на таких должностях в нашем футболе. Все будет зависеть от его работы.

Сейчас не хочется накидываться на него. Посмотрим на его работу и результаты. Но, конечно, хотелось увидеть в этой должности нашего специалиста, который знает российский футбол.