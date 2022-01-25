Шатов: «Играю в футбол без контракта и зарплаты»

Полузащитник рассказал о тренировках с «Уралом».

Когда будет понятно мое будущее с «Рубином»? Не знаю, я по-прежнему кайфую, играю в футбол без контракта и зарплаты. Просто приехал, играю с ребятами, получаю удовольствие.

Я живу сейчас изо дня в день и получаю удовольствие от того, что делаю. Я занимаюсь любимым делом – играю в футбол, тренируюсь, общаюсь с ребятами. Мне от этого кайфово, мне нравится. Сейчас даже чего-то не хочется менять. Во что это выльется – я не знаю.

Возможно, это выльется в контракт и продолжение профессиональной карьеры. Возможно, во что-то другое. Посмотрим, что судьба мне уготовила.

Я без зарплаты уже нахожусь три месяца (смеется). Это мне не мешает получать искреннее удовольствие от футбола – приходить, тренироваться и бегать наравне с молодежью и играть с парнями в футбол. Это кайф и это счастье.

Быть профессиональным спортсменом и футболистом – это счастье. Это кайф. И я как никто теперь это понимаю.