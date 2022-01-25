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Шатов: «Играю в футбол без контракта и зарплаты»

вчера, 17:18

Полузащитник Олег Шатов рассказал о тренировках с «Уралом».

Когда будет понятно мое будущее с «Рубином»? Не знаю, я по-прежнему кайфую, играю в футбол без контракта и зарплаты. Просто приехал, играю с ребятами, получаю удовольствие.

Я живу сейчас изо дня в день и получаю удовольствие от того, что делаю. Я занимаюсь любимым делом – играю в футбол, тренируюсь, общаюсь с ребятами. Мне от этого кайфово, мне нравится. Сейчас даже чего-то не хочется менять. Во что это выльется – я не знаю.

Возможно, это выльется в контракт и продолжение профессиональной карьеры. Возможно, во что-то другое. Посмотрим, что судьба мне уготовила.

Я без зарплаты уже нахожусь три месяца (смеется). Это мне не мешает получать искреннее удовольствие от футбола – приходить, тренироваться и бегать наравне с молодежью и играть с парнями в футбол. Это кайф и это счастье.

Быть профессиональным спортсменом и футболистом – это счастье. Это кайф. И я как никто теперь это понимаю.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:19
В Газпроме заработал себе на безбедную старость, теперь можно и покайфовать.
амурец
амурец
вчера в 22:41
Не заслужил ни контракта ни зарплаты
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:18
Четыре раза упомянул про кайф. навернео под ним и давал вью.
pomor45
pomor45
вчера в 21:54
Смахивает на симптом психического расстройства.
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:52
Уж, не шизофрения ли у него?
dzvinka
dzvinka ответ Prichal (раскрыть)
вчера в 20:39, ред.
да понятное дело, мылом мылит, чтобы легче влезть)))
не во двор же ходит играть с пацанами, а куда надо ходит)) ахаха
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 20:04
Неужто за плошку риса мучается парень?
Sandr2011
Sandr2011
вчера в 19:58
Епти, читаю комменты и удивляюсь восхищениями поступками такого "круотого" игрока Посадить его на з/п минимум 30000 и посмотрел бы, как он кайфово бегал в удовольствие. Понимаю, у всех своя судьба, но ХЕРЛИ кичиться таким поступком!!
Построй стадион хоть, как Глушак, тогда респект!,
Игорян игрок хороший, нравится. Надо делом показывать.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:49
Надо всем не платить зарплату пару месяцев,чтобы поняли что футбол это кайф!
sash71
sash71
вчера в 19:44
Влияние занятия футболом на организм человека

В первую очередь пользой футбола является то, что он способен приучить Вас к режиму. Также футбол помогает улучшить обменные процессы в организме, повысить устойчивость организма к стрессам. Продлевается молодость, в организме замедляются процессы старения, происходит активация клеток головного мозга, позволяя сохранять ясность ума весь день, человек становится более выдержанным и спокойным. Занятие футболом помогает держать себя в форме, а также сбросить лишний вес. Футбольные нагрузки помогут улучшить сон, аппетит, повысить работоспособность, избавиться от сонливости и вялости. Вообщем все на 👉🏻⚽️
lotsman
lotsman
вчера в 19:38
Никому ничего не должен, никому ничем не обязан, играет в своё удовольствие, и всё.
Strashniy
Strashniy ответ порт (раскрыть)
вчера в 18:56, ред.
Время, проведенное у свиней, не пропало даром.
порт
порт
вчера в 18:54
У Кокорина всё наоборот, не играет, но получает, а кайфует на скамейке, ну или ещё где нибудь.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:52
Удивительно что опытный игрок и никому не нужен
beefs
beefs
вчера в 18:52
Шатов не бедный человек, можно и в удовольствие...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:37
Время проведенная у бомжей не пропало даром). Играет за еду! Молодец!).
Strashniy
Strashniy
вчера в 18:34, ред.
А в Зените постоянно был недоволен зарплатой. Его футбол теперь только для его удовольствия. Футболист не искренний.
нечитайло
нечитайло
вчера в 18:26
Работа в радость это действительно кайф
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:23
Искренне жаль , как футболиста....)
shur
shur ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:11
...на четвёртом десятке уже не о кайфе, а о месте в основе приличного клуба
надо думать !Жаль что такие как Шатов в ж-пе, а СмоловыКакорины продолжают
нас "приятно удивлять"!!!
Tostao
Tostao
вчера в 18:07
Человек без зарплаты, а значит без еды, проживёт месяц, без воды - неделю, а футболист - всю жизнь.
KTS22
KTS22
вчера в 18:06
Доя здоровья полезно
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:58
Олег перспективный игрок был, но не сложилось..
David Young
David Young ответ Prichal (раскрыть)
вчера в 17:56
Какие такие?
Prichal
Prichal
вчера в 17:51
С трудом в это верится, такие даром не играют.
Futurista
Futurista
вчера в 17:49
Без контракта и без зарплаты много народу в России "играет"...ну это если сравнить их зарплату хотя бы с зарплатой Адамова...
drug01
drug01
вчера в 17:49
Молодец! Как во дворе!!!
particular
particular
вчера в 17:46
Кайф... Кайф... Кайф... Как бы передоз не скрутил :))
berda2003
berda2003
вчера в 17:44
тебя камаз сбивал - нет, а шатова сбивал - потому видит всё, кайфует...
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 17:37, ред.
У меня такая же фигня)
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