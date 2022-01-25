Шатов: «Играю в футбол без контракта и зарплаты»

Полузащитник Олег Шатов рассказал о тренировках с «Уралом».
Когда будет понятно мое будущее с «Рубином»? Не знаю, я по-прежнему кайфую, играю в футбол без контракта и зарплаты. Просто приехал, играю с ребятами, получаю удовольствие.
Я живу сейчас изо дня в день и получаю удовольствие от того, что делаю. Я занимаюсь любимым делом – играю в футбол, тренируюсь, общаюсь с ребятами. Мне от этого кайфово, мне нравится. Сейчас даже чего-то не хочется менять. Во что это выльется – я не знаю.
Возможно, это выльется в контракт и продолжение профессиональной карьеры. Возможно, во что-то другое. Посмотрим, что судьба мне уготовила.
Я без зарплаты уже нахожусь три месяца (смеется). Это мне не мешает получать искреннее удовольствие от футбола – приходить, тренироваться и бегать наравне с молодежью и играть с парнями в футбол. Это кайф и это счастье.
Быть профессиональным спортсменом и футболистом – это счастье. Это кайф. И я как никто теперь это понимаю.
В первую очередь пользой футбола является то, что он способен приучить Вас к режиму. Также футбол помогает улучшить обменные процессы в организме, повысить устойчивость организма к стрессам. Продлевается молодость, в организме замедляются процессы старения, происходит активация клеток головного мозга, позволяя сохранять ясность ума весь день, человек становится более выдержанным и спокойным. Занятие футболом помогает держать себя в форме, а также сбросить лишний вес. Футбольные нагрузки помогут улучшить сон, аппетит, повысить работоспособность, избавиться от сонливости и вялости. Вообщем все на 👉🏻⚽️
В первую очередь пользой футбола является то, что он способен приучить Вас к режиму. Также футбол помогает улучшить обменные процессы в организме, повысить устойчивость организма к стрессам. Продлевается молодость, в организме замедляются процессы старения, происходит активация клеток головного мозга, позволяя сохранять ясность ума весь день, человек становится более выдержанным и спокойным. Занятие футболом помогает держать себя в форме, а также сбросить лишний вес. Футбольные нагрузки помогут улучшить сон, аппетит, повысить работоспособность, избавиться от сонливости и вялости. Вообщем все на 👉🏻⚽️