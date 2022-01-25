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Орлов оценил трансфер Адамова в «Зенит»

вчера, 16:14

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере защитника «Урала» Арсена Адамова в «Зенит».

Хорошо, что Адамов перешел в «Зенит», клубу нужны молодые защитники, усиление. Надо пробовать, он способный, все сейчас про него говорят. Правда, я сам его видел в деле мало, но у нас в заявочный список можно включать 25 человек. И потом, команду надо обновлять, должна быть ротация.

Может ли Адамов сразу вписаться в основной состав? Надо посмотреть, как он тренируется, пока сложно сказать. Это работа Сергея Семака и его тренерского штаба. Я помню, что Адамова привлекали в сборную, повторюсь, о нем много пишут и говорят – тут такая же история, как с Сергеевым. Но тренеры тут должны следить и анализировать, в клубе для этого существует специальный отдел, который этим занимается. А я смотрю со стороны, на выходе, как они играют. Но одно дело играть за «Крылья Советов», как Сергеев, или за «Урал», как Адамов. А другое дело – когда они попадут в команду, которая должна играть в Лиге чемпионов, должна быть чемпионом страны. В «Зените» совсем другие требования.

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Doping87
Doping87
вчера в 18:23
Текста как всегда от Гены мого сути 0.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:38
В РПЛ какая то тенденция пошла...
ЦСКА турка только "Наташами" заманила, Зениту надо всех попробовать. Орлов ещё добавил бы: "А можно всех посмотреть".
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:10
Сергеевич - Гуру от СМИ около футбольного СМИ, знает, что чирикает, фамилия обязывает..
ermak6848
ermak6848 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 17:09
Он давно на пенсии.
А так при фк " ЗЕНИТ ", Сергеич - глав трепач
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:06
.
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:04
Две "А"...может перепутать)...Адам Арсенов...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:03
Хороший трансфер для Орлова, фамилия легко произносится.
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:46
Много слов очень
протон
протон
вчера в 16:35
А сколько негатива было, когда пошла тема, что он может перейти в Локомотив, и шла речь о 5 миллионов евро. Писали "никто кроме Локомотива на паспортистов столько тратить не готов". Ну вот, оказалось, готов. И большинство особо не против.
Удачи, а там посмотрим
drug01
drug01
вчера в 16:34
Желаем удачи
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:29
Орлову давно пора на пенсию.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:19
А где же хвалённая орловым школа зенита и его воспитанники.
Futurista
Futurista
вчера в 16:15
50 тыс. руб.)...
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