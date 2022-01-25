Орлов оценил трансфер Адамова в «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о трансфере защитника «Урала» в «Зенит».

Хорошо, что Адамов перешел в «Зенит», клубу нужны молодые защитники, усиление. Надо пробовать, он способный, все сейчас про него говорят. Правда, я сам его видел в деле мало, но у нас в заявочный список можно включать 25 человек. И потом, команду надо обновлять, должна быть ротация.

Может ли Адамов сразу вписаться в основной состав? Надо посмотреть, как он тренируется, пока сложно сказать. Это работа Сергея Семака и его тренерского штаба. Я помню, что Адамова привлекали в сборную, повторюсь, о нем много пишут и говорят – тут такая же история, как с Сергеевым. Но тренеры тут должны следить и анализировать, в клубе для этого существует специальный отдел, который этим занимается. А я смотрю со стороны, на выходе, как они играют. Но одно дело играть за «Крылья Советов», как Сергеев, или за «Урал», как Адамов. А другое дело – когда они попадут в команду, которая должна играть в Лиге чемпионов, должна быть чемпионом страны. В «Зените» совсем другие требования.