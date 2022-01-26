Неймар признался, что хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом

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вчера, 15:10

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что хотел вернуться в «Барселону» летом прошлого года. По словам бразильца, его отец вел переговоры с каталонским клубом.

Когда я принял решение, что хочу уйти из ПСЖ , это было не из-за болельщиков и не из-за клуба. Я хотел этого, потому что чувствовал себя лучше в другом месте.

29-летний футболист выступал в составе «Барсы» с 2013 по 2017 год.