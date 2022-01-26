Неймар признался, что хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что хотел вернуться в «Барселону» летом прошлого года. По словам бразильца, его отец вел переговоры с каталонским клубом.
Когда я принял решение, что хочу уйти из ПСЖ, это было не из-за болельщиков и не из-за клуба. Я хотел этого, потому что чувствовал себя лучше в другом месте.
29-летний футболист выступал в составе «Барсы» с 2013 по 2017 год.
Сначала, он кинул Реал Мадрид из-за денег (которые подкинула Барса его отцу), потом кинул Барсу (опять из-за денег, которых подкинула ПСЖ для его отца и самого игроку). И Барселона всё вернулось бумерангом (что с Неймаром, что с Дембеле, что с Коутиньо), и Неймару всё вернулось. Так что, не стоит жалеть их.
Сначала, он кинул Реал Мадрид из-за денег (которые подкинула Барса его отцу), потом кинул Барсу (опять из-за денег, которых подкинула ПСЖ для его отца и самого игроку). И Барселона всё вернулось бумерангом (что с Неймаром, что с Дембеле, что с Коутиньо), и Неймару всё вернулось. Так что, не стоит жалеть их.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1300212/neymar-barselona 26.01.2022
И добить её))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1300212/neymar-barselona 26.01.2022
И добить её))
Если не ошибаюсь 3 части...
1.Я знаю что сделал Неймар прошлым летом.
2.Я всё ещё знаю что сделал Неймар прошлым летом.
3.Я всегда буду знать что сделал Неймар прошлым летом.
Если не ошибаюсь 3 части...
1.Я знаю что сделал Неймар прошлым летом.
2.Я всё ещё знаю что сделал Неймар прошлым летом.
3.Я всегда буду знать что сделал Неймар прошлым летом.