ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Неймар признался, что хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом

вчера, 15:10

Нападающий ПСЖ Неймар признался, что хотел вернуться в «Барселону» летом прошлого года. По словам бразильца, его отец вел переговоры с каталонским клубом.

Когда я принял решение, что хочу уйти из ПСЖ, это было не из-за болельщиков и не из-за клуба. Я хотел этого, потому что чувствовал себя лучше в другом месте.

29-летний футболист выступал в составе «Барсы» с 2013 по 2017 год.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:24
Он заслужил того, что с ним случилось.
Сначала, он кинул Реал Мадрид из-за денег (которые подкинула Барса его отцу), потом кинул Барсу (опять из-за денег, которых подкинула ПСЖ для его отца и самого игроку). И Барселона всё вернулось бумерангом (что с Неймаром, что с Дембеле, что с Коутиньо), и Неймару всё вернулось. Так что, не стоит жалеть их.
протон
протон
вчера в 18:34
Игроки с дриблингом как у Неймара в современном футболе большая редкость, у бразильца уникальный талант, но переход в ПСЖ негативно сказался на его карьере. Неймар мог достичь гораздо большего.
kust07
kust07
вчера в 18:17
Испания более тепличная страна. А бразильцам там тем более комфортно.
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:15
Много хочет мало получит
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:55
Об этом факте давно всем известно. Желание бразильца играть за каталонский клуб окончательно пропало, как только он узнал, что Месси, с которым он хотел играть в "Барселоне", переходит в другую команду, т.е. "ПСЖ".
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:58
И что теперь?
sash71
sash71
вчера в 16:41
Еще не поздно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 16:19
В Париже никто не хочет а из Барсы никто не хочет уйти.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:55
Сейчас точно не вернется - "Барселона" его запросы не потянет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:55
Деньги 💰 €💲 сделали своё дело !
berda2003
berda2003
вчера в 15:54
многие чувствуют себя лучше в другом месте...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:42
Так надо было вернуться
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:39
Неймар признался, что хотел вернуться в «Барселону» прошлым летом
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1300212/neymar-barselona 26.01.2022


И добить её))
drug01
drug01
вчера в 15:28
Уже соскучился
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:18
Помню..помню...из детства этот ужасник....
Если не ошибаюсь 3 части...

1.Я знаю что сделал Неймар прошлым летом.
2.Я всё ещё знаю что сделал Неймар прошлым летом.
3.Я всегда буду знать что сделал Неймар прошлым летом.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:18
Это не новость, кажется мы знаем уже это.
shlomo
shlomo
вчера в 15:17
Хотеть и вернуться это разные понятия...
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