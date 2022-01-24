Тухель: «Матч с „Тоттенхэмом“ стал одним из лучших для Зиеша»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги.

Это был очень сложный матч, и я благодарен команде, которая продемонстрировала невероятную самоотдачу и одержала заслуженную победу. Против нашего соперника очень сложно создавать моменты, но мы действовали настойчиво и продолжали верить в свои силы. Мы показали отличную командную игру и добились важного результата.

Зиеш? Это был один из лучших его матчей. Он сыграл очень надежно и, возможно, именно позиция на правом фланге атаки оптимально подходит ему, хотя в нашей обычной схеме 3-4-3 с вингбеками ее попросту нет. Он показал отличный футбол. Я попросил его идти на риск в тех ситуациях, где это было обоснованно, но при этом в нужные моменты он действовал очень надежно с мячом. Мы всегда можем положиться на его участие в контрпрессинге и работоспособность. Это был великолепный матч в его исполнении.

Лукаку? Он отлично сыграл в интересах команды. Он действовал максимально надежно и проделал огромный объем работы. В чем-то его игра является отражением выступлений нашей команды в целом. Мы великолепно работаем без мяча, но, дойдя до штрафной соперника, иногда немного теряем в уверенности и хладнокровии. Тем не менее, мы задаем высочайшие стандарты именно в отношении приложенных усилий, и сегодня он отдал на поле всё, что мог.