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Тухель: «Матч с „Тоттенхэмом“ стал одним из лучших для Зиеша»

вчера, 08:47
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 23-го тура Английской Премьер-Лиги.

Это был очень сложный матч, и я благодарен команде, которая продемонстрировала невероятную самоотдачу и одержала заслуженную победу. Против нашего соперника очень сложно создавать моменты, но мы действовали настойчиво и продолжали верить в свои силы. Мы показали отличную командную игру и добились важного результата.

Зиеш? Это был один из лучших его матчей. Он сыграл очень надежно и, возможно, именно позиция на правом фланге атаки оптимально подходит ему, хотя в нашей обычной схеме 3-4-3 с вингбеками ее попросту нет. Он показал отличный футбол. Я попросил его идти на риск в тех ситуациях, где это было обоснованно, но при этом в нужные моменты он действовал очень надежно с мячом. Мы всегда можем положиться на его участие в контрпрессинге и работоспособность. Это был великолепный матч в его исполнении.

Лукаку? Он отлично сыграл в интересах команды. Он действовал максимально надежно и проделал огромный объем работы. В чем-то его игра является отражением выступлений нашей команды в целом. Мы великолепно работаем без мяча, но, дойдя до штрафной соперника, иногда немного теряем в уверенности и хладнокровии. Тем не менее, мы задаем высочайшие стандарты именно в отношении приложенных усилий, и сегодня он отдал на поле всё, что мог.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:40
Один из лучших матчей Хакима за Челси,однозначно.
Даже если бы не забил сегодня,был бы лучшим в составе,сумасшедший объём работы выполнил,много обострений,ударов,опускался в оборону отрабатывал,так держать
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:54
Матч конечно ему удался
sash71
sash71
вчера в 10:08
Эта победа больше Тухеля. Ему как никому нужно было выводить команду из спада, чего собственно достиг. Следующий матч для Челси психологический будет легче.
d7aqraa36y79
d7aqraa36y79
вчера в 09:59
Так оно и есть
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:48
Победа пришла как раз во время, а то Челси как-то явно забуксовал в чемпионате.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:29
Хорошо, что шальной залетел
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:26
Все молодцы!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:11
Тренер так считает. Он ближе к команде
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:05
Играли все а тренер похвалил лишь двоих.
beefs
beefs
вчера в 08:48
когда выиграли все молодцы...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:47
Как там пишут? И такое бывает
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