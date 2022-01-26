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Мусаев: «В „Краснодаре“ я был опустошён, требовалась остановка»

вчера, 10:54

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, ныне возглавляющий азербайджанский клуб «Сабах», рассказал о причинах своего ухода из краснодарского клуба в апреле 2021 года.

Нужно быть честным по отношению к себе, профессии и президенту. На тот момент я отдал «Краснодару» всё. Знал, что в оставшихся шести турах не смогу сделать большего. До сих пор ни разу не пожалел о принятом решении. Требовалась остановка и перезагрузка, я был опустошен. При этом понимал: та команда себя изжила. А в футболе виноват всегда только тренер.

Если помните, сразу после моего ухода «Краснодар» в Туле не создал ни одного момента. Это нетипично, тренерская отставка всегда порождает всплеск, встряску. Значит, у «Краснодара» не было ресурсов даже на это. И сейчас мы видим: многие игроки прошлогоднего состава уходят, команда меняется. Не говорю, что во всем виноват только я или, напротив, что ни в чем не виноват.

Конечно, были ошибки. Но обновление «Краснодара» говорит само за себя, в прежнем формате команда не могла показывать высокие результаты. Поэтому клуб предпринимает логичные трансферные шаги, покупает новичков. Еще при мне был решен вопрос с привлечением летом в первую команду Сперцяна и Черникова. Свежая кровь нужна постоянно.

Повлияло ли на мое решение депрессивное психологическое состояние? Не было депрессии, это слишком громкое слово. Скорее, могу сравнить ощущения с теми, о которых сам Галицкий рассказывал после ухода из большого бизнеса. Рождалось десять идей в день, говорил он, а теперь стала рождаться одна. Вот и у меня перестали придумываться новые упражнения, игровые сочетания, я понимал что срок жизни этой команды завершен. В такие моменты нельзя обманывать болельщиков и руководителей. Лучше уйти.

Сейчас я стал прежним собой. В голове много свежих мыслей, получаю удовольствие от каждой тренировки, теории, игры, стали получаться какие-то новые штуки в работе. Для того чтобы сделать много шагов вперед, следовало остановиться. И я сознательно на это пошел.

В октябре 2021 года Мусаев подписал двухлетний контракт с «Сабахом».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:37
Помню, многие его критиковали сразу после увольнения - мол, не уровень, нет тактической гибкости и все остальное как полагается. Но его честность и объективность, прежде всего, перед собой очень импонирует.

Поэтому лично мне хочется верить, что он сможет выйти на качественно новый для себя уровень, набравшись необходимого опыта и знаний, все ещё впереди. Удачи
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:08
Сопли слабого человека.
sir_Alex
sir_Alex ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 15:02
По старой доброй традиции, так сказать 😉
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 14:29
Самокритично. Хорошее качество в тренере. Удачи Мусаеву в дальнейшей тренерской карьере.
Главный судья
Главный судья
вчера в 13:54
Мусаев начинает становится мудрее...ему бы съездить на стажировку в Англию (как он и хотел до того как его назначили)а потом потренировать Чешский или Польский средняк..может толк и выйдет.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:52
Мусаев творил историю в Краснодаре, впервые вывел клуб в Лигу чемпионов и проделал хорошую работу. Удачи в Азербайджане!
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 13:21
Так вот где он..
berda2003
berda2003
вчера в 13:19
мальчик-чабанчик не тешься и не любуйся собой, бабки не хилые урвал, понял, что до звания "тренер" тебе, как и пастушку из бяларуси очень далеко и получил пинок, а рассказал, что сам ушёл... смешно.
kust07
kust07
вчера в 12:54
Ганчаренко наверное тоже приостановит тренерскую деятельность.
lotsman
lotsman
вчера в 12:00
Во как его заездили!
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:57
Да уж, с Галицким не просто работать.
Виноват всегда во всем тренер,но на поле играют футболисты
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:49
Кризис идей - обычное состояние тренера после нескольких лет работы в одной команде. Поэтому ротация тренеров и происходит. Есть гении, способные отработать в одной команде достаточно продолжительные сроки, например Лобановский или Алекс Фергюсон - но таких буквально единицы.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 11:26
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 11:24
    Нет никто и звать никак
    Союзник противников
    Союзник противников ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 11:18
    Держись-поц дал журналЫстам интервью,и теперь,по строчке,его будут цедить два дня.
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:17
    Это что за остановка-Бологое,иль Поповка?
    А ему вручают карту,где намечен путь за парту.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:17
    Просто сильно давила ответственность.
    drug01
    drug01
    вчера в 11:16
    Он сделал всё что мог
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 11:08
    Перезагрузка прошла нормально...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 10:58
    Успехов на новом месте.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 10:58
    К чему эта новость?
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