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Бензема: «Тот, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе»

вчера, 09:00

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением об игре Лионеля Месси за ПСЖ.

Нельзя критиковать такого игрока, как Месси. Тот, кто это делает, ничего не понимает в футболе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:34
Красава Карим...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:02
И таких очень много.
sv_1969
sv_1969 ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 11:26
Критиковать да но не лить помои как на того же Рона! Это тупо завистливые люди!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:06
    DOCTOR STRANGE
    DOCTOR STRANGE
    вчера в 10:13
    Да нет Бенз,как можно критиковать обладателя 4-х липовых мячей и голеадора с 1 голом за полгода)))))))))))))))
    kasyak7
    kasyak7
    вчера в 10:11
    Таких людей много.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 10:08
    Критиковать человека и говорить правду о нём разные вещи, речь идёт о гномообразном карлике.
    Lewa2708
    Lewa2708
    вчера в 09:40
    Можно покритиковать по какой-либо отдельной игре, КриРо об этом сам говорил, что критика ему самому помогает. В этом нет ничего такого
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 09:30
    Бенз в ПСЖ собрался по ходу
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 09:12
    Теперь фаны Реала и Бензема хейтить начнут.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:12
    Всё правильно сказано...
    kust07
    kust07
    вчера в 09:10
    А зачем критиковать Месси.
    Мировых звёзд футбола не критикуют.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 09:09
    Имеет право так сказать
    112910415
    112910415
    вчера в 09:06
    мысль-то интересная !
    однако, пояснить её надо, дабы добросовестно заблуждающиеся приступили к деятельному раскаянию )
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:05
      lotsman
      lotsman
      вчера в 09:05
      А что, он такой неприкасаемый?
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 09:04
      У каждого свой взгляд
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