Бензема: «Тот, кто критикует Месси, ничего не понимает в футболе»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением об игре Лионеля Месси за ПСЖ.
Нельзя критиковать такого игрока, как Месси. Тот, кто это делает, ничего не понимает в футболе.
Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился мнением об игре Лионеля Месси за ПСЖ.
Нельзя критиковать такого игрока, как Месси. Тот, кто это делает, ничего не понимает в футболе.
Мировых звёзд футбола не критикуют.
Мировых звёзд футбола не критикуют.
однако, пояснить её надо, дабы добросовестно заблуждающиеся приступили к деятельному раскаянию )
однако, пояснить её надо, дабы добросовестно заблуждающиеся приступили к деятельному раскаянию )