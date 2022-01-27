Федерация футбола Ирана пожаловалась в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна

«Зенит» отказался отпускать форварда Сердара Азмуна на матчи квалификации ЧМ-2022. Об этом заявил директор Федерации футбола Ирана Хоссейн Шарифи.
Иранцы направили обращение в ФИФА и хотят, чтобы расследование было проведено как можно скорее.
Недавно Азмун оказался в центре еще одной скандальной ситуации, когда без ведома «Зенита» уехал на подписание контракта с немецким клубом.
«Зенит» не может вступать с нами в конфликт, это вопрос уровня ФИФА. Сначала он сообщил нам, что результат тестирования положительный, затем выяснилось, что отрицательный.
В таких делах нужно руководствоваться правилами Азиатской конфедерации футбола.
«Зенит» не может вступать с нами в конфликт, это вопрос уровня ФИФА. Сначала он сообщил нам, что результат тестирования положительный, затем выяснилось, что отрицательный.
В таких делах нужно руководствоваться правилами Азиатской конфедерации футбола.
Всё на благо футбола! Правда, Сердар?
Всё на благо футбола! Правда, Сердар?