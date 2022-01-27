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Федерация футбола Ирана пожаловалась в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна

сегодня, 00:19

«Зенит» отказался отпускать форварда Сердара Азмуна на матчи квалификации ЧМ-2022. Об этом заявил директор Федерации футбола Ирана Хоссейн Шарифи.

Иранцы направили обращение в ФИФА и хотят, чтобы расследование было проведено как можно скорее.

Недавно Азмун оказался в центре еще одной скандальной ситуации, когда без ведома «Зенита» уехал на подписание контракта с немецким клубом.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:46
С иранцами не шути!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:26
До лета проблем с Азмуном получили вагон и маленькую тележку... .
Kolenok
Kolenok
сегодня в 10:04
Теперь Азмун точно на футбол забьет,до лета!
berda2003
berda2003
сегодня в 09:48
    Главный судья
    Главный судья
    сегодня в 09:41
      sash71
      sash71
      сегодня в 09:38
      В Зените все вопросы решает один человек. Вот к нему и надо было слать гонца с жалобой.
      Boricku
      Boricku
      сегодня в 08:58
        stavr74
        stavr74
        сегодня в 08:20
        ждём с нетерпением , как будут нагибать лазурных
        shlomo
        shlomo
        сегодня в 07:54
        В ФИФА разберутся кто прав и кого наказать...:)))
        ЮЗИК
        ЮЗИК
        сегодня в 07:45
        Считаю это не правильно
        КЭТиК
        КЭТиК
        сегодня в 07:41
        А у нас в ФИФА всё схвачено - не дождетесь!
        ДАША Д
        ДАША Д
        сегодня в 07:38
        Похоже игрока насильно заразили короновирусом или подтасовали тест.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 06:59
        А ничего, что он подцепил корону?
        SHMEL
        SHMEL
        сегодня в 06:38
        Объяснят подозрением на коронавирус, а по факту месть за подписание контракта без ведома клуба.
        particular
        particular
        сегодня в 06:20, ред.
        Действия Зенита с Азмуном, всё больше, напоминают слона в посудной лавке... Причем, слон ещё и обделался, что придаёт ситуации дурной аромат...
        Василий Ефимов
        Василий Ефимов
        сегодня в 06:07
        неужели в клубе одни идиоты? а потом будут говорить, что качественные леги не хотят ехать....
        нечитайло
        нечитайло
        сегодня в 06:04
        Если болеет то крышка
        sv_1969
        sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
        сегодня в 05:40
        Которого нет и не было. Одни сопли пузыря и!
        Остапчук 67
        Остапчук 67
        сегодня в 05:38
        Мутные истории не красят Зенит.
        Gahi
        Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
        сегодня в 05:33
        Главный тренер сборной Ирана Драган Скошич прокомментировал отсутствие форварда «Зенита» Сердара Азмуна в расположении команды перед матчами квалификации ЧМ-2022 против Ирака и ОАЭ.

        «Зенит» не может вступать с нами в конфликт, это вопрос уровня ФИФА. Сначала он сообщил нам, что результат тестирования положительный, затем выяснилось, что отрицательный.

        В таких делах нужно руководствоваться правилами Азиатской конфедерации футбола.
        Nick Ch
        Nick Ch
        сегодня в 03:29
          Ironigor
          Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
          сегодня в 03:17
          Согласен. Следовало ожидать чего-то подобного. И это действительно совсем не смешно. Заигрался Зенит в своём величии .
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          сегодня в 03:15
          Не хватало ещё скандала для полного счастья...
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          сегодня в 02:23
          Как то мутно все это, ждем развязки.
          ZIBO rock
          ZIBO rock
          сегодня в 02:20
          Зенит делает с Азмуном то же что и Дзюба в раздевалке. Некрасиво!
          протон
          протон ответ kukuruzonax (раскрыть)
          сегодня в 02:05
          ну как то так
          a3r3v3
          a3r3v3
          сегодня в 01:54
          Газовики губу надули
          STVA 1
          STVA 1
          сегодня в 01:53
          Посмотрим чем закончится
          stanichnik
          stanichnik
          сегодня в 01:29
          Однако, скандальчик назревает. Ложечки в любом случае найдутся, а осадочек останется.
          протон
          протон
          сегодня в 01:22
          Дык он же карантин нарушил. Вдруг он заразный? Привезёт корону в сборную, все заболеют, пролетят вообще мимо ЧМ.
          Всё на благо футбола! Правда, Сердар?
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