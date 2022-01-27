Федерация футбола Ирана пожаловалась в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна

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сегодня, 00:19

«Зенит» отказался отпускать форварда на матчи квалификации ЧМ -2022. Об этом заявил директор Федерации футбола Ирана Хоссейн Шарифи.

Иранцы направили обращение в ФИФА и хотят, чтобы расследование было проведено как можно скорее.

Недавно Азмун оказался в центре еще одной скандальной ситуации, когда без ведома «Зенита» уехал на подписание контракта с немецким клубом.