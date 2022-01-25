Тукманов: «Запрещённое вещество в организм Обухова попало случайно».

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на слова экс-игрока клуба . Футболист заявил, что бывшее руководство московского клуба несет ответственность за то, что давало запрещенные препараты игрокам.

Ничего не могу комментировать, даже не знаю, что сказать. Руководство никогда этого не позволяло, этого не может быть.

По случайной ли причине попало запрещенное вещество в организм Обухова? Думаю, что да.