ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. ФНЛ 2021/2022

Тукманов: «Запрещённое вещество в организм Обухова попало случайно»

вчера, 18:22

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов отреагировал на слова экс-игрока клуба Владимира Обухова. Футболист заявил, что бывшее руководство московского клуба несет ответственность за то, что давало запрещенные препараты игрокам.

Ничего не могу комментировать, даже не знаю, что сказать. Руководство никогда этого не позволяло, этого не может быть.

По случайной ли причине попало запрещенное вещество в организм Обухова? Думаю, что да.

Все новости
Глава Ла Лиги — о Дембеле: «„Барса“ не совершает противоправные действия»
24 января
«Каждый мой шрам не от врага». Деспотович опубликовал философскую цитату
24 января
Мостовой: «Тему с возвращением Дзюбы в сборную России нужно закрыть»
23 января
Смородская: «Если „Байеру“ так нужен Азмун – деньги на бочку»
23 января
Форварда «Зенита» ссылают в дубль. Снова обожглись, расставаясь с футболистом
23 январяСтанислав Горин в блоге "Соккер" ХронографКомментарии16
Петржела: «Если „Зенит“ отправит Азмуна в дубль, это ничего не решит»
23 января
Сортировать
Все комментарии
Tostao
Tostao
сегодня в 00:08
Тук - жулик, на нём клейма негде ставить.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:40
Тукманов: «Запрещённое вещество в организм Обухова попало случайно».
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 21:58
Жахнул водки, а закусить не чем было
112910415
112910415
вчера в 20:46
случайнее не бывает
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:29
Ну конечно, святым духом занесло.
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 20:13
Из серии...
Захожу в подъезд, а там ребята вакцинируются. Какая у нас ответственная молодежь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:50
Опять у нас традиционно -"долбанный случай".Виновных нет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:47
Ну ктож признается!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:16
Кто бы сомневался...
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:06
Или руководство помогло
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:05
Еще один нечаянно проглотил таблетки своей бабушки.
drug01
drug01
вчера в 18:50
Случайно ничего не бывает
Roman73
Roman73
вчера в 18:33
А у меня подруга случайно забеременела....
1 984
1 984
вчера в 18:28
Никто и не сомневался. Всё запрещённые вещества в организм наших спортсменов попадают случайно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100