Форварда «Зенита» ссылают в дубль. Снова обожглись, расставаясь с футболистом

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вчера, 19:31

Азмун побывал в шкуре Аршавина.

Без крутого спортивного директора чемпионы России обречены на новые однотипные скандалы с игроками. Говорят, что Азмун тайно покинул отель «Зенита» и подписал контракт с «Байером» с лета.

Право такое было, но клуб не предупредил. Устал, что нет решения после многомесячных переговоров с «Байером», «Лионом» или «Ювентусом». Сердара словно «брали измором», нервировали, заставляли остаться надолго.

В клубе поняли, что точно уходит, но не избежали явного конфликта. Давайте вспомним историю расставаний «Зенита» и видных футболистов, полезно для понимания нового сюжета.

2008-й. Клуб сорвал переход Аршавина в «Барселону»

Ладно, когда речь о Широкове. Не стоит много денег, у него были конфликты с фанатами, Роман – дерзкий. Но Андрей все-таки мягче, родной для клуба. Всегда мечтал играть за каталонцев, а Гвардиола считал, что такой футболист в обойме не помешает. Глеба еще не подписали, Аршавин казался перспективнее. Переход в «Барселону» был реальным, предлагали 25 млн евро. Издевательский ответ «Зенита», что обменяют на Месси с доплатой, стал знаменитым. Аршавин был раздавлен и сделал все, чтобы как можно скорее покинуть «Зенит». Удалось уйти зимой 2009-го в «Арсенал» за 15 млн фунтов. Получается, петербуржцы потеряли деньги и зажгли конфликт с одним из лучших игроков в своей истории.

2012-й. Не расстались с Денисовым, уничтожив коллектив

Игорь Денисов получал больше Витселя, но меньше Халка. Не знал об этом и отказался играть. Его поведение перед матчем с «Крыльями Советов» — возмущение, что крутым иностранцам с порога выдали много денег, было непрофессиональным. Игорь неправ, ведь в «Ювентусе» Кьеллини и Бонуччи не устраивали бунт после того, как узнавали о высокой зарплате Де Лигта. Но обратите внимание, что в конфликте, когда стоило отправить Денисова минимум в аренду, а лучше в дубль и другой клуб, поверили, что игрок «все осознал». «Осознание» обернулось поражениями, разделением в раздевалке Спаллетти на два лагеря, посыланием тренера на три буквы другим игроком в прямом эфире и запоздалым уходом Денисова в «Анжи» в июне 2013-го.

2016-2017-й. Халка и Витселя сдали в Китай вместо АПЛ

Аксель мечтал о МЮ – не пустили. Многие клубы, не только «Монако» и «Тоттенхэм», готовы были забрать Халка, невзирая на недетский возраст. Форвард играет до сих пор – привел «Атлетико Минейро» к чемпионству. Физически это невероятно одаренный человек. Форвард сборной Бразилии мог в 2016 году оказаться в АПЛ , но в «Зените» убедили и нападающего, и самих себя, что надо отдать лидера в китайский клуб, который готов был заплатить больше. Да, выгодно для финансовых правил УЕФА . Но сдача Халка и Витселя в Китай попахивала политикой. Словно хотели понравиться чужому императору. «Зенит» не сумел получить деньги, сохранив Живанилдо и Акселя на европейской футбольной карте. Игроки променяли амбиции на юани, но не без влияния клуба. Витсель уезжал с боями и неохотой, его убеждали поставить крест на карьере и заверяли, что если не понравится – легко вернется. Немножко обманули, пришлось нанять сильных юристов, чтобы вырваться из денежной ловушки. А Халку так «нравилось» играть в футбол в Азии, что от скуки закрутил роман с племянницей жены, с которой живет до сих пор.

2020-й. Дзюбу не отпустили в «Милан» и «Тоттенхэм»

Зимой того года Артему звонили из Лондона. У «шпор» травмировался Харри Кейн, Артем был нужен на пару месяцев в аренду. Футболист был согласен – такой шанс поиграть в АПЛ , где ступала нога Павлюченко и Погребняка. Хотя за два года до этого Дзюбу отправили в аренду в Тулу, причем могли сгноить в глубоком запасе, если бы «Арсенал» не подсуетился, в новом статусе Артем был нужен «Зениту». Форвард попросил войти в положение, ему ответили коротко: «Это невозможно». В результате Дзюба остался, не вывел в плей-офф ЛЧ , не является любимчиком Семака и теперь может покинуть клуб как свободный агент. Весной того же 2020-го, за много месяцев до трансфера Жиру, «Милан» подумывал о подписании именно Артема. Снова его оставили вопреки артикулированному желанию попробовать себя в топ-5, пускай даже дублером Ибрагимовича.

2022-й. Азмуну не помогли попасть в «Ювентус» и «Лион»

Сердар понимал, что нарушает медицинский протокол. Знал, что заплатит штраф. Но не мог ждать до лета. «Лион» и «Байер» тоже устали, могли отказаться от него. А каждый игрок «Зенита» привязан дикой зарплатой, непросто найти новый клуб с похожими условиями. «Ювентусу» Азмун был нужен или сейчас, или никогда, но эту сделку не провели. Нельзя относиться к живым людям, как к предметам, если они на тебя работают. Например, в переговорах с Ракицким давно надо ставить точку. А если просит слишком много денег – спокойно объяснить это публике, чтобы не было сомнений, кто виноват.

Ситуация является отражением класса переговорщиков. Рибалта устал быть свадебным генералом и ушел в «Парму». Без качественной замены фиксируем, что Азмун бегал к Рольфесу на свидание, и для «Зенита» это стало неприятным сюрпризом. Теперь агенты Юри Альберто станут наглее на переговорах. Все проиграют, кроме немцев. «Зенит» не раз терял деньги, футболистов и друзей подобным образом. Да, сами игроки часто с характером. Но таких людей полно, а многие клубы с ними справляются лучше. Как минимум зарабатывают хорошие деньги, а не затягивают с расставаниями себе во вред.

Азмуна логично было отпустить прошлым летом за 15 млн евро, или чуть раньше за 20-25 млн. Теперь это минус доход, минус сильный форвард. Возможно, придется ссылать в дубль, как Деспотовича в «Рубине», хотя это не выход. Но даже если Семак выпустит Сердара с «Бетисом», игрок останется без мотивации, ведь иранец – форвард настроения. Десятилетиями одна и та же история. Неужели многочисленные внутренние конфликты ничему не научили?

Даже с Данни и Жирковым могли попрощаться иначе. И прямо сейчас в команде полно будущих свободных агентов. Предупреждали, что это может вызвать внутренние конфликты. Также учтите, что у «Зенита» новые лидеры – иностранцы. Клаудиньо, Малком, Барриос, Дуглас и Вендел захотят в топ-5, их вовремя не отпустят, и эта музыка будет вечной.