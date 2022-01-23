Смородская: «Если „Байеру“ так нужен Азмун – деньги на бочку»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала скандал, связанный с переходом форварда «Зенита» в «Байер».

«Зенит» правильно поступает. Нечего бесплатно отпускать футболиста. Если «Байеру» так нужен Азмун – деньги на бочку. Я так продавала Н’Диайе за 4 месяца до конца контракта и получила деньги. Азмуна могут отправить в дубль «Зенита»? Пока еще никто никого не отправил. Как сделают, так и будем это обсуждать.