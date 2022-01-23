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Смородская: «Если „Байеру“ так нужен Азмун – деньги на бочку»

вчера, 20:54

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала скандал, связанный с переходом форварда «Зенита» Сердара Азмуна в «Байер».

«Зенит» правильно поступает. Нечего бесплатно отпускать футболиста. Если «Байеру» так нужен Азмун – деньги на бочку. Я так продавала Н’Диайе за 4 месяца до конца контракта и получила деньги. Азмуна могут отправить в дубль «Зенита»? Пока еще никто никого не отправил. Как сделают, так и будем это обсуждать.

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22 января Комментарии44
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:17
Думаю, без участия смородины даже и переговоры не стоит начинать.
112910415
112910415
сегодня в 06:07
умная, прагматичная ... почему без работы ?
nv7qqe9cwkzd
nv7qqe9cwkzd
сегодня в 04:43
Вали на кухню щи варить
f7eugfj9kq6s
f7eugfj9kq6s
сегодня в 04:39
Не твоё матрёшечье дело!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:23
Нефига себе жаргон какой у тёти Оли.
Gahi
Gahi
вчера в 21:24
Ольга Юрьевна решила своим опытом поделиться и дать дельный совет клубу "Зенит". Если "Байеру" так нужен Азмун – деньги на бочку. В таком случае хочется вспомнить строки великого поэта.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:20
Почему-то не куриться) Ну её надолго и относительно)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:18
Смородская - противоречивая натура. То призывала перед чернокожими колени преклонять, а здесь она признается, что их продает как циничный работорговец.
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:15, ред.
претензии газовиков могут быть только от обиды. В клубе поняли, что точно уходит, но не избежали явного конфликта. Это ошибка менеджмента клуба.....
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:06
Эта курица в газпром метит)))
drug01
drug01
вчера в 21:06
Значит не нужен!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:04
Смородская стала часто появляться на сайте.
pomor45
pomor45
вчера в 21:02
В дубле с нетерпением ждут классного игрока. Даже, если не будет играть в полную силу, и то будет, что перенять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:58
Во баба жжот!
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