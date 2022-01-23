Мостовой: «Тему с возвращением Дзюбы в сборную России нужно закрыть»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался на тему возможного возвращения нападающего «Зенита» в национальную команду при .

По поводу слов Карпина о возможном возвращении Дзюбы в сборную. Я считаю, что вообще уже эту тему нужно закрыть. Потому что и тот и другой уже говорили, что нет. Я как бы с первых дней поддерживал Дзюбу в его высказываниях, потому что когда тебя унижают, говорят, что в сборной ты не нужен, зачем ты нужен, ты не в форме, а потом тебя возвращают, ну это смешно уже. Нет, нет, закончили, уже другие люди, другой этап подготовки идёт.

Команда, к сожалению, напрямую не смогла выйти, сейчас будут две очень важные игры, выйдут, будут кричать «ура, ура», не выйдут, скажут, что не получилось. Так было у нас и с предыдущим результатом. Я считаю, что эту тему вообще не нужно поднимать: захотел — приехал, захотел — не приехал. Тем более народу много у нас, а если нет, то иностранцы всегда могут появиться, как мы говорим, и скажут, что здорово всё.