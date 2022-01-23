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Мостовой: «Тему с возвращением Дзюбы в сборную России нужно закрыть»

вчера, 21:47

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался на тему возможного возвращения нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальную команду при Валерии Карпине.

По поводу слов Карпина о возможном возвращении Дзюбы в сборную. Я считаю, что вообще уже эту тему нужно закрыть. Потому что и тот и другой уже говорили, что нет. Я как бы с первых дней поддерживал Дзюбу в его высказываниях, потому что когда тебя унижают, говорят, что в сборной ты не нужен, зачем ты нужен, ты не в форме, а потом тебя возвращают, ну это смешно уже. Нет, нет, закончили, уже другие люди, другой этап подготовки идёт.

Команда, к сожалению, напрямую не смогла выйти, сейчас будут две очень важные игры, выйдут, будут кричать «ура, ура», не выйдут, скажут, что не получилось. Так было у нас и с предыдущим результатом. Я считаю, что эту тему вообще не нужно поднимать: захотел — приехал, захотел — не приехал. Тем более народу много у нас, а если нет, то иностранцы всегда могут появиться, как мы говорим, и скажут, что здорово всё.

Сегодня Дзюба не присутствовал на встрече Карпина с игроками «Зенита».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:02
"Сегодня Дзюба не присутствовал на встрече Карпина с игроками «Зенита»."(с)

Вся Россия жутко расстроилась...
Да и хрен то с ним, что не было! А скорее всего - хвала Небесам!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:08
нет такой темы
ДСА
ДСА
сегодня в 04:55
До осени точно не вызовут.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:42
Карпин ее подогревает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:37, ред.
Нельзя закрыть незакрываемое......)))))
Уже и Дзюба толком не играет...
И тренером назначили антиДзюбаиста...
И сам Дзюба отказался...
И Карпин его не зовёт...

..но нет...9 из 10-ти вопросов Карпину звучат одинаково...
"А где Дзюба ??"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:53
Зачем вообще эту тему подымают!?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:28
Осасуна подошла бы Дзюбе, вместо Азмуна
kust07
kust07
вчера в 22:24
Эту тему надо закрыть,причем срочно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:10
Время покажет...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:09
Мостовой впервые произнёс адекватную речь.
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:06
Приветствую!Но не для журналюг!
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:04
Нет тема будет открыта ещё лет двадцать.
протон
протон
вчера в 22:00
ты поддержал лазурного не потому что, а вопреки. ты просто дико завидуешь Карпину
OzonBoy
OzonBoy
вчера в 21:58
Вы о чем парни, возвращение в куда и зачем? Он сам себя подставил. Его карьера закончится бесславно и никто не будет помнить его голы. Будут помнить его постоянные скандалы!!! Рону простить можем, он великий, а ему с чего??? Никогда он не станет легендой ЗЕНИТА и вообще ни чьей легендой. Так испортить себе жизнь надо просто уметь. В лучшем случае он реабилитируется , если начнет тренировать детишек, на свои деньги. Растить молодежь. Но его беспредельная жадность это не позволит. Вспомни сам откуда ты? Помоги ты же можешь, подтянешь спонсоров и т.п. А тут кроме самолюбования нет ничего.
shlomo
shlomo
вчера в 21:49
Если не ошибаюсь она давно закрыта
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